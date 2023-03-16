La catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Mireia Fernández-Ardèvol, ha sido una de las cincuenta personas seleccionadas por el Departamento de Investigación y Universidades en la nueva convocatoria de las ayudas Academia de Excelencia (antiguo programa ICREA Academia) de la Generalitat de Cataluña. Estas ayudas, dotadas con un total de diez millones de euros, tienen como objetivo reforzar e intensificar la actividad investigadora del profesorado de las universidades catalanas.

"Es un honor recibir esta ayuda, que permite consolidar una agenda de investigación muy necesaria en esta nueva revolución digital, la de la inteligencia artificial generativa", detalla la catedrática Fernández-Ardèvol.

Investigadora del grupo Communication Networks and Social Change (CNSC), adscrito en el Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC), Fernández-Ardèvol centra su investigación en la comunicación digital como vía para analizar las periferias sociales. Estudia a colectivos que quedan situados en los "márgenes" de la sociedad hiperdigitalitzada —por carencia de recursos, de representación o por exclusión forzada—, y aborda las desigualdades sociodigitales como uno de los principales ejes de su trayectoria científica.

Sus intereses incluyen también el análisis crítico de la hiperdataficación y de las metodologías digitales; examina tanto las potencialidades como las limitaciones de los métodos cuantitativos derivados de los datos masivos y las nuevas periferias que estos pueden generar. Además, ha consolidado una sólida agenda internacional de investigación en la intersección entre la comunicación digital y el envejecimiento, una área de investigación emergente que ha contribuido a definir e impulsar, con un foco especial en las formas específicas de edadismo digital y edadismo basado en datos. Su investigación se alinea con los principios de la Agenda 2030 y, en particular, con el compromiso de "no dejar a nadie atrás".