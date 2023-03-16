La catedrática Mireia Fernández-Ardèvol, distinguida con una ayuda Academia de Excelencia - ICREA 2025El Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña selecciona a cincuenta profesores y profesoras universitarios para intensificar su actividad científica en la nueva convocatoria de ayudas
Con una inversión de diez millones de euros, el programa quiere impulsar la investigación del profesorado de las universidades catalanas
La catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Mireia Fernández-Ardèvol, ha sido una de las cincuenta personas seleccionadas por el Departamento de Investigación y Universidades en la nueva convocatoria de las ayudas Academia de Excelencia (antiguo programa ICREA Academia) de la Generalitat de Cataluña. Estas ayudas, dotadas con un total de diez millones de euros, tienen como objetivo reforzar e intensificar la actividad investigadora del profesorado de las universidades catalanas.
"Es un honor recibir esta ayuda, que permite consolidar una agenda de investigación muy necesaria en esta nueva revolución digital, la de la inteligencia artificial generativa", detalla la catedrática Fernández-Ardèvol.
Investigadora del grupo Communication Networks and Social Change (CNSC), adscrito en el Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC), Fernández-Ardèvol centra su investigación en la comunicación digital como vía para analizar las periferias sociales. Estudia a colectivos que quedan situados en los "márgenes" de la sociedad hiperdigitalitzada —por carencia de recursos, de representación o por exclusión forzada—, y aborda las desigualdades sociodigitales como uno de los principales ejes de su trayectoria científica.
Sus intereses incluyen también el análisis crítico de la hiperdataficación y de las metodologías digitales; examina tanto las potencialidades como las limitaciones de los métodos cuantitativos derivados de los datos masivos y las nuevas periferias que estos pueden generar. Además, ha consolidado una sólida agenda internacional de investigación en la intersección entre la comunicación digital y el envejecimiento, una área de investigación emergente que ha contribuido a definir e impulsar, con un foco especial en las formas específicas de edadismo digital y edadismo basado en datos. Su investigación se alinea con los principios de la Agenda 2030 y, en particular, con el compromiso de "no dejar a nadie atrás".
“Es un honor recibir esta ayuda, que permite consolidar una agenda de investigación esencial en la nueva revolución digital de la inteligencia artificial generativa.”
Las ayudas Academia de Excelencia
Las ayudas se dirigen a profesorado universitario en una fase de expansión científica y garantizan cinco años de dedicación prioritaria a la actividad de investigación, con una dotación anual de 40.000 euros para cada galardonado.
Siete reconocimientos en la UOC
- Con el nombramiento de Fernández-Ardèvol, la UOC suma ya siete investigadores e investigadoras reconocidos por la Generalitat en el marco de las diversas ayudas ICREA:
- 2024 ICREA Academia: Begonya Enguix, experta en antropología del género, y Joana Maria Pujadas, especialista en dinámicas demográficas y socioeconómicas desde una perspectiva de género (Estudios de Artes y Humanidades).
- 2023 ICREA Academia: Hug March (Estudios de Economía y Empresa), experto en sostenibilidad y transición ecológica.
- 2022 ICREA Academia: Xavier Vilajosana (Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación), especialista en redes de sensores e internet de las cosas y actual vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.
- 2021 ICREA Sénior: Diana Roig-Sanz (Estudios de Artes y Humanidades), coordinadora del grupo GlobaLS e investigadora en literatura global y transferencia cultural.
- 2015 ICREA Sénior: Jordi Cabot, experto en ingeniería de sistemas y software, actualmente investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo.
Más información:
Programa Academia de Excelencia, resolución de ayudas