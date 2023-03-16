La catedràtica Mireia Fernández-Ardèvol, distingida amb un ajut Acadèmia d'Excel·lència - ICREA 2025El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya selecciona cinquanta professors i professores universitaris per intensificar la seva activitat científica en la nova convocatòria d'ajuts
Amb una inversió de deu milions d'euros, el programa vol impulsar la recerca del professorat de les universitats catalanes
La catedràtica dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Mireia Fernández-Ardèvol, ha estat una de les cinquanta persones seleccionades pel Departament de Recerca i Universitats en la nova convocatòria dels ajuts Acadèmia d'Excel·lència (antic programa ICREA Acadèmia) de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts, dotats amb un total de deu milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar i intensificar l'activitat investigadora del professorat de les universitats catalanes.
"És un honor rebre aquest ajut, que permet consolidar una agenda de recerca molt necessària en aquesta nova revolució digital, la de la intel·ligència artificial generativa", detalla la catedràtica Fernández-Ardèvol.
Investigadora del grup Communication Networks and Social Change (CNSC), adscrit al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC), Fernández-Ardèvol centra la seva recerca en la comunicació digital com a via per analitzar les perifèries socials. Estudia col·lectius que queden situats en els "marges" de la societat hiperdigitalitzada —per manca de recursos, de representació o per exclusió forçada—, i aborda les desigualtats sociodigitals com un dels eixos principals de la seva trajectòria científica.
Els seus interessos inclouen també l'anàlisi crítica de la hiperdataficació i de les metodologies digitals; examina tant les potencialitats com les limitacions dels mètodes quantitatius derivats de les dades massives i les noves perifèries que aquests poden generar.
A més, ha consolidat una sòlida agenda internacional de recerca en la intersecció entre la comunicació digital i l'envelliment, una àrea de recerca emergent que ha contribuït a definir i impulsar, amb un focus especial en les formes específiques d'edatisme digital i edatisme basat en dades. La seva recerca s'alinea amb els principis de l'Agenda 2030 i, en particular, amb el compromís de "no deixar ningú enrere".
“És un honor rebre aquest ajut, que permet consolidar una agenda de recerca essencial en la nova revolució digital de la intel·ligència artificial generativa. ”
Els ajuts Acadèmia d'Excel·lència
Els ajuts s'adrecen a professorat universitari en una fase d'expansió científica i garanteixen cinc anys de dedicació prioritària a l'activitat de recerca, amb una dotació anual de 40.000 euros per a cada guardonat.
Set reconeixements a la UOC
Amb el nomenament de Fernández-Ardèvol, la UOC suma ja set investigadors i investigadores reconeguts per la Generalitat en el marc dels diversos ajuts ICREA:
- 2024 ICREA Acadèmia: Begonya Enguix, experta en antropologia del gènere, i Joana Maria Pujadas, especialista en dinàmiques demogràfiques i socioeconòmiques des d'una perspectiva de gènere (Estudis d'Arts i Humanitats).
- 2023 ICREA Acadèmia: Hug March (Estudis d'Economia i Empresa), expert en sostenibilitat i transició ecològica.
- 2022 ICREA Acadèmia: Xavier Vilajosana (Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació), especialista en xarxes de sensors i internet de les coses i actual vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria.
- 2021 ICREA Sènior: Diana Roig-Sanz (Estudis d'Arts i Humanitats), coordinadora del grup GlobaLS i investigadora en literatura global i transferència cultural.
- 2015 ICREA Sènior: Jordi Cabot, expert en enginyeria de sistemes i programari, actualment investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia de Luxemburg.
Més informació:
Programa Acadèmia d'Excel·lència, resolució d'ajuts