Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de las Américas de Quito, en Ecuador, y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en España, analizó el periodo comprendido entre 2010 y 2017 en Ecuador, un país con un mercado laboral marcado por sus altas tasas de informalidad y una calidad del capital humano inferior al promedio regional. Los investigadores encontraron que el uso de internet en el trabajo había generado un aumento de los ingresos, con un impacto más significativo en los trabajadores ubicados en los cuantiles superiores de la distribución de ingresos.

Este estudio, publicado en abierto, utilizó datos de la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) de diciembre de 2010 y 2017 para explorar la relación entre capacidades digitales y desigualdad de ingresos, y observó el aumento en la accesibilidad a los servicios de internet con el tiempo.

"El acceso a internet es un recurso valioso para la reducción de la desigualdad, pero su impacto varía según el nivel de ingresos de los trabajadores", explica Susana Herrero Olarte, investigadora de la Universidad de las Américas y de la UOC, y miembro de i2TIC, grupo de investigación interdisciplinaria sobre las TIC. "Si bien los trabajadores situados en los niveles más bajos se benefician del acceso a herramientas digitales, los mayores incrementos salariales se observan en los trabajadores mejor remunerados", agrega.

Por su parte, Joan Torrent Sellens, investigador líder de i2TIC y catedrático de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, destaca que, "aunque la brecha salarial entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a internet es evidente, la solución no es solo aumentar la conectividad, sino también mejorar las capacidades digitales de los trabajadores, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos".