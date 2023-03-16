La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participará a finales de este mes en MONDIACULT , el gran foro mundial de políticas culturales organizado por la UNESCO y que este año acoge la Ciudad Condal. En el evento, que tendrá lugar en varios lugares de la ciudad y en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona ( CCIB ) del 29 de septiembre al 1 de octubre, participarán miles de profesionales del mundo de la cultura de diferentes países —desde responsables políticos hasta artistas— con el objetivo de establecer la agenda global cultural de los próximos años.

Para Pau Alsina , profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC e investigador del grupo PACTS (Perspectivas sobre Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad) , el congreso "es una oportunidad única para que la UOC, como actor relevante en el debate internacional sobre cultura y tecnología, aporte su visión sobre políticas culturales, especialmente en un momento de transición digital acelerada como el actual, en medio de los grandes retos globales que tenemos delante".

Repensar las políticas digitales desde una mirada crítica

En el marco de MONDIACULT, la UOC acogerá la Jornada Internacional sobre el Presente y el Futuro de las Políticas de Cultura Digital. Universidad, Sociedad y Cultura Digital , impulsada y curada por Alsina y el Área de Cultura de la UOC, que tendrá lugar el 25 de septiembre (15.30 h) en la sede de la universidad y que contará con la participación de expertos en cultura digital y políticas culturales. El acto, que inaugurará Manuel Jiménez Morales , vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, incluirá una mesa redonda sobre cultura digital y políticas de futuro con profesionales destacados del ámbito cultural, académico y tecnológico de nuestro país. El objetivo es generar un espacio de diálogo para repensar las políticas de cultura digital con una visión crítica y de futuro.

"En un momento de cambios digitales tan rápidos, la cultura necesita espacios en los que reflexionar para repensar las políticas que la hacen crecer y la guían. Desde la UOC, queremos poner sobre la mesa la importancia de crear políticas de cultura digital más abiertas, inclusivas y conectadas con los grandes retos sociales y tecnológicos de hoy", explica Jiménez Morales.

Entre los participantes estará la profesora Alba Colombo , también de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC; Pep Salazar, director del Festival OFFF , Tere Badia, directora de HacTe ; Roc Parés, artista investigador de la Universitat Pompeu Fabra ; Antònia Folguera, comisaria de Sónar+D , y Carles Sora Domenjó, director del Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia ( CTIM ), adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Pau Alsina, que moderará el acto, explica que "en un entorno dominado por algoritmos y plataformas, en el que se priorizan soluciones técnicas sin tener en cuenta las implicaciones sociales y culturales de la tecnología, las políticas culturales tienen una importancia vital. El desplazamiento de la producción cultural propia a favor de plataformas globales, que todo lo homogeneizan, se tiene que equilibrar con una reformulación de las políticas digitales desde una mirada crítica y centrada en el bien común".

En el marco de esta jornada se inaugurará la exposición " Constel·lacions ", una obra del tándem artístico Playmodes creada con motivo de los actos de graduación del 30.º cumpleaños de la UOC y que une arte, ciencia y tecnología con el objetivo de despertar nuevas miradas sobre la cultura digital. "Constel·lacions" incluye 4.400 ilustraciones únicas, una metáfora del aprendizaje como camino único, diverso e irrepetible que hace cada estudiante. La exposición ha sido comisariada por Irma Vilà Òdena , experta de la UOC en cultura digital y profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de esta universidad.

Derechos culturales en tiempos de guerra

La Cátedra UNESCO Pau Casals , impulsada por la Fundación Pau Casals y la UOC, participará en MONDIACULT con una jornada sobre la protección de artistas en riesgo y los derechos culturales , que tiene como objetivo analizar la situación de los artistas en riesgo y el impacto de los conflictos armados en la vida cultural de la población.

La jornada se celebrará el 26 de septiembre (17.00 h) en el Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC) de la Diputación de Barcelona e intervendrá en él Laurence Cuny , abogada experta en derechos culturales y libertad artística que ha trabajado para la ONU y otras organizaciones internacionales. Cuny, ganadora de la primera beca de investigación de la Cátedra, presentará los resultados de su trabajo "La evolución de los mecanismos internacionales de protección de los músicos en riesgo. Una perspectiva histórica que explora el legado de Pau Casals", en el que investigó el apoyo que recibió Casals en el exilio, además de explorar cómo se puede proteger a los músicos amenazados por conflictos.

En el acto también participarán la Associació Catalana per la Pau y el PEN Català , que darán a conocer iniciativas de solidaridad con creadores forzados a huir a causa de conflictos bélicos.

Reivindicación de la equidad en el mundo de la cultura

En el marco de MONDIACULT, las administraciones locales han impulsado el Ágora Cívica, un espacio de debate sobre el papel de la cultura en la construcción de las sociedades contemporáneas que quiere dar voz al tejido local y que acoge un amplio abanico de actividades.

Entre las actividades que se celebrarán hay la Declaración de Barcelona por los Derechos Culturales, en la que ha participado el profesor de los Estudios de Artes y Humanidades Nicolàs Barbieri. La Declaración se presentará el 30 de septiembre en el marco de Culturopolis, otro congreso cultural que también es acogido por MONDIACULT en esta edición. La Declaración da voz a unas cincuenta personas relacionadas con la cultura, desde artistas visuales a bibliotecarias.

El grupo de investigación de Barbieri, DEPART, que tiene como objetivo investigar las desigualdades en el acceso y la participación cultural en Barcelona, también participa en la organización de otra actividad: Calienta, ¡que sales! Cultura, deporte y código postal para romper desigualdades, que mezcla música, deporte y reflexión sobre las desigualdades culturales y que acabará con un concierto participativo. Tendrá lugar también el 30 de septiembre por la tarde.