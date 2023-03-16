Com hibridar els drets culturals i la cultura digital, i quin paper tenen les universitats?La UOC participa en MONDIACULT, el congrés mundial sobre polítiques culturals, que enguany se celebra a Barcelona
La Universitat assenyala la necessitat de desenvolupar polítiques culturals crítiques amb l'hegemonia de les grans tecnològiques
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participarà a finals d'aquest mes en MONDIACULT, el gran fòrum mundial de polítiques culturals organitzat per la UNESCO i que enguany acull la Ciutat Comtal. En l'esdeveniment, que tindrà lloc en diversos llocs de la ciutat i al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) del 29 de setembre a l'1 d'octubre, hi participaran milers de professionals del món de la cultura de diferents països —des de responsables polítics fins a artistes— amb l'objectiu d'establir l'agenda global cultural dels pròxims anys.
Per a Pau Alsina, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i investigador del grup PACTS (Perspectives sobre Art, Ciència, Tecnologia i Societat), el congrés "és una oportunitat única perquè la UOC, com a actor rellevant en el debat internacional sobre cultura i tecnologia, aporti la seva visió sobre polítiques culturals, especialment en un moment de transició digital accelerada com l'actual, enmig dels grans reptes globals que tenim davant".
Repensar les polítiques digitals des d'una mirada crítica
En el marc de MONDIACULT, la UOC acollirà la Jornada Internacional sobre el Present i el Futur de les Polítiques de Cultura Digital. Universitat, Societat i Cultura Digital, impulsada i curada per Alsina i l'Àrea de Cultura de la UOC, que tindrà lloc el 25 de setembre (15.30 h) a la seu de la Universitat i que comptarà amb la participació d'experts en cultura digital i polítiques culturals. L'acte, que inaugurarà Manuel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, inclourà una taula rodona sobre cultura digital i polítiques de futur amb professionals destacats de l'àmbit cultural, acadèmic i tecnològic del nostre país. L'objectiu és generar un espai de diàleg per repensar les polítiques de cultura digital amb una visió crítica i de futur.
"En un moment de canvis digitals tan ràpids, la cultura necessita espais on reflexionar per tal de repensar les polítiques que la fan créixer i la guien. Des de la UOC, volem posar sobre la taula la importància de crear polítiques de cultura digital més obertes, inclusives i connectades amb els grans reptes socials i tecnològics d'avui", explica Jiménez Morales.
Entre els participants hi haurà la professora Alba Colombo, també dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC; Pep Salazar, director del Festival OFFF, Tere Badia, directora de HacTe; Roc Parés, artista investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPC); Antònia Folguera, comissària de Sónar+D, i Carles Sora Domenjó, director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CTIM), adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Pau Alsina, que moderarà l'acte, explica que "en un entorn dominat per algoritmes i plataformes, en el qual es prioritzen solucions tècniques sense tenir en compte les implicacions socials i culturals de la tecnologia, les polítiques culturals tenen una importància vital. El desplaçament de la producció cultural pròpia a favor de plataformes globals, que tot ho homogeneïtzen, s'ha d'equilibrar amb una reformulació de les polítiques digitals des d'una mirada crítica i centrada en el bé comú".
En el marc d'aquesta jornada s'inaugurarà l'exposició "Constel·lacions", una obra del tàndem artístic Playmodes creada amb motiu dels actes de graduació del 30è aniversari de la UOC i que uneix art, ciència i tecnologia amb l'objectiu de despertar noves mirades sobre la cultura digital. "Constel·lacions" inclou 4.400 il·lustracions úniques, una metàfora de l'aprenentatge com a camí únic, divers i irrepetible que fa cada estudiant. L'exposició ha estat comissariada per Irma Vilà Òdena, experta de la UOC en cultura digital i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat.
Drets culturals en temps de guerra
La Càtedra UNESCO Pau Casals, impulsada per la Fundació Pau Casals i la UOC, participarà en MONDIACULT amb una jornada sobre la protecció d'artistes en risc i els drets culturals, que té com a objectiu analitzar la situació dels artistes en risc i l'impacte dels conflictes armats en la vida cultural de la població.
La jornada se celebrarà el 26 de setembre (17.00 h) al Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona i hi intervindrà Laurence Cuny, advocada experta en drets culturals i llibertat artística que ha treballat per a l'ONU i altres organitzacions internacionals. Cuny, guanyadora de la primera beca de recerca de la Càtedra, presentarà els resultats del seu treball "L'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics en risc. Una perspectiva històrica que explora el llegat de Pau Casals", en el qual va investigar el suport que va rebre Casals a l'exili, a més d'explorar com es pot protegir els músics amenaçats per conflictes.
En l'acte hi participaran també l'Associació Catalana per la Pau i el PEN Català, que donaran a conèixer iniciatives de solidaritat amb creadors forçats a fugir a causa de conflictes bèl·lics.
Reivindicació de l’equitat en el món de la cultura
En el marc de MONDIACULT, les administracions locals han impulsat l'Àgora Cívica, un espai de debat sobre el paper de la cultura en la construcció de les societats contemporànies que vol donar veu al teixit local i que acull un ampli ventall d’activitats.
Entre les activitats que s'hi celebraran hi ha la Declaració de Barcelona pels Drets Culturals, en la qual hi ha participat el professor dels Estudis d'Arts i Humanitats Nicolàs Barbieri. La Declaració es presentarà el 30 de setembre en el marc de Culturopolis, un altre congrés cultural que també és acollit per MONDIACULT en aquesta edició. La Declaració dona veu a una cinquantena de persones relacionades amb la cultura, des d'artistes visuals fins a bibliotecàries.
El grup de recerca de Barbieri, DEPART, que té com a objectiu investigar les desigualtats en l'accés i la participació cultural a Barcelona, també participa en l'organització d'una altra activitat: Escalfa que surts! Cultura, esport i codi postal per trencar desigualtats, que barreja música, esport i reflexió sobre les desigualtats culturals i que acabarà amb un concert participatiu. Es farà també el 30 de setembre a la tarda.