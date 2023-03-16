"Apostar por la sostenibilidad no es más que ser responsable y tener visión a largo plazo"
Javier Sierra, ponente en la jornada "Gestión de la Sostenibilidad y la Transformación Digital", que organizará la UOC el 19 de junio
El profesor Javier Sierra, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, será uno de los ponentes en la jornada "Gestión de la Sostenibilidad y la Transformación Digital", que organizará la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 19 de junio. Un simposio donde se busca comprender la relación entre tecnología y sostenibilidad para poder utilizar como herramientas impulsoras del cambio las nuevas realidades digitales que se suceden.
¿Qué podemos esperar de la jornada "Gestión de la Sostenibilidad y la Transformación Digital"? ¿Cuál es el objetivo y el tema principal de esta sesión?
El objetivo es ofrecer una jornada de reflexión sobre los retos que plantea la transformación digital para la sostenibilidad. En este sentido, es importante prestar atención al potencial que ofrece la digitalización para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero sin perder de vista los riesgos y los problemas que los rápidos avances de las nuevas tecnologías pueden generar en la sociedad y el medio ambiente. Podemos esperar conclusiones interesantes que nos sirvan para entender cómo abordar la transformación digital y su aplicación a la sostenibilidad, garantizando que su aplicación genere los resultados positivos deseados.
¿Qué importancia y pertinencia tiene vincular sostenibilidad y tecnología?
La tecnología desempeña un papel cada vez más relevante en nuestras vidas, y la gestión de la sostenibilidad no es una excepción. En este sentido, es fundamental entender adecuadamente el potencial que las nuevas tecnologías ofrecen para la gestión de la sostenibilidad, para facilitar los procesos de gestión y, en definitiva, ofrecer información fiable y de utilidad para que todos los actores implicados puedan tomar decisiones informadas.
La UOC va a lanzar el grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente. ¿Qué tipo de perfiles profesionales pueden salir de esta intersección y cuáles serían sus objetivos profesionales en el mundo empresarial?
Esta titulación viene a llenar un hueco importante en el panorama formativo actual. Ofrece un perfil muy específico, pero a la vez muy versátil, puesto que hace referencia a una serie de capacidades y habilidades que son necesarias en todos los sectores económicos. Además, es esperable y deseable que este tipo de perfiles profesionales sean cada vez más demandados por todo tipo de empresas e instituciones, dado que no existe un perfil similar actualmente y son labores necesarias para poder cumplir con los objetivos que cada vez más organizaciones incluyen en su misión y estrategia.
En la jornada del día 19 usted va a impartir la ponencia "Challenges and opportunities for digital transformation in the WEFE nexus". ¿Qué vamos a poder escuchar y aprender? ¿Cuáles serían los puntos clave de esta ponencia?
En el marco de la ponencia "Barreras y oportunidades para la transformación digital en el nexo WEFE", voy a abordar los retos, los problemas y las oportunidades a los que nos enfrentamos para combinar la digitalización con la gestión adecuada de los recursos naturales. Pondré el foco en el marco WEFE desde la perspectiva de la gestión del agua en contextos de escasez y alta incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, dado que es uno de los principales temas en los que estamos trabajando desde hace algunos años.
¿Qué se entiende por WEFE y por qué es importante esta interrelación de conceptos y elementos?
El nexo agua-energía-alimento-ecosistemas (WEFE, por sus siglas en inglés) se ha convertido en los últimos diez años en un marco clave para abordar los complejos retos que plantean los recursos y el desarrollo, a partir de la constatación de que el agua, la energía, la agricultura y los ecosistemas naturales presentan fuertes interrelaciones, y de que, con un enfoque sectorial tradicional, intentar lograr la seguridad de los recursos de forma independiente suele poner en peligro la sostenibilidad y la seguridad de uno o varios de los otros sectores.
“Es fundamental entender el potencial de las nuevas tecnologías para la gestión de la sostenibilidad”
Se habla mucho de sostenibilidad en la actualidad, hasta el punto de incurrir muchas veces en el famoso "ecopostureo" o greenwashing, pero ¿qué es exactamente la sostenibilidad? ¿Es solo un objetivo empresarial y gubernamental o debería serlo también para los individuos particulares como usted y como yo?
La sostenibilidad debería ser (y, de hecho, lo es para cada vez más actores) un principio que guiara todo el proceso de toma de decisiones, tanto en el ámbito empresarial como desde el punto de vista del sector público y la sociedad en su conjunto. En definitiva, simplificándolo mucho, apostar por la sostenibilidad no es más que ser responsable, tener visión a largo plazo, tener en cuenta a la sociedad en su conjunto y poner el foco en mecanismos participativos y colaborativos para la gestión y la toma de decisiones. Suena fácil, pero todos sabemos que ponerlo en práctica es sumamente complicado. Afortunadamente, y a pesar de los tiempos convulsos que estamos viviendo, cada vez hay más instituciones, empresas y organismos que se toman en serio esta necesidad.
¿Cómo podemos ser un poco más sostenibles en nuestro día a día, más allá de conceptos ya conocidos como involucrarnos en el reciclaje u optar por determinados medios de transporte cuando sea posible?
Reflexionando acerca de todo lo que hacemos. Para ello, es fundamental informarnos acerca de las condiciones de producción e intercambio de cualquier tipo de bien o servicio que consumamos, bien sea individualmente o a través de nuestras organizaciones. La suma de pequeñas acciones puede lograr grandes cambios. Eso es algo que al mismo tiempo puede facilitar las cosas, pero que también provoca que muchas personas piensen que pequeñas acciones no sirven de nada. Y puede que tengan razón: a mayor capacidad de generar cambios profundos, mayor responsabilidad en hacerlos realidad.
¿Por qué recomendaría asistir a la jornada del día 19? ¿Podría ser un punto de partida para contribuir a una sociedad más sostenible?
Sin duda. Cualquier espacio en el que se invite a reflexionar sobre la sostenibilidad de forma colectiva es necesario. En el caso de la jornada del día 19, tendremos ocasión de conocer puntos de vista distintos de personas con perfiles y responsabilidades diferentes, lo que servirá para obtener una visión diversa y complementaria sobre los retos a los que nos enfrentamos para garantizar que la transición digital contribuya a lograr un mayor grado de sostenibilidad en nuestra sociedad.
¿Qué está en juego si las empresas, los gobiernos y los individuos no nos focalizamos en la sostenibilidad?
No todos tenemos el mismo grado de capacidad y responsabilidad en esta tarea colectiva de lograr un mundo más justo y sostenible. No se le puede pedir lo mismo a todo el mundo, y los grandes actores y las grandes empresas tienen la responsabilidad irrenunciable de ser motores del cambio. De lo contrario, estarán fallando en su contribución a la sociedad y lo pagaremos todos más pronto que tarde.
En cierta medida, podemos decir que estamos trabajando por el mejor escenario posible, o por la opción menos dañina de todas las posibles. Es difícil decirle a la gente que tenemos que llevar a cabo grandes esfuerzos para lograr unos resultados que no solo tardarán en materializarse, sino que además puede que no supongan mejoras evidentes. En muchos aspectos tenemos que ser conscientes de que nuestro planteamiento es más de frenar y evitar un daño que de recuperación. Hay muchas cuestiones sobre las que ya no podemos volver atrás.
En cualquier caso, sin una transición digital adecuada no conseguiremos un mundo más sostenible, y si no lo logramos, nos enfrentamos a escenarios muy complejos que tenemos que evitar a toda costa.