El profesor Javier Sierra, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, será uno de los ponentes en la jornada "Gestión de la Sostenibilidad y la Transformación Digital", que organizará la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 19 de junio. Un simposio donde se busca comprender la relación entre tecnología y sostenibilidad para poder utilizar como herramientas impulsoras del cambio las nuevas realidades digitales que se suceden.

¿Qué podemos esperar de la jornada "Gestión de la Sostenibilidad y la Transformación Digital"? ¿Cuál es el objetivo y el tema principal de esta sesión?

El objetivo es ofrecer una jornada de reflexión sobre los retos que plantea la transformación digital para la sostenibilidad. En este sentido, es importante prestar atención al potencial que ofrece la digitalización para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero sin perder de vista los riesgos y los problemas que los rápidos avances de las nuevas tecnologías pueden generar en la sociedad y el medio ambiente. Podemos esperar conclusiones interesantes que nos sirvan para entender cómo abordar la transformación digital y su aplicación a la sostenibilidad, garantizando que su aplicación genere los resultados positivos deseados.

¿Qué importancia y pertinencia tiene vincular sostenibilidad y tecnología?

La tecnología desempeña un papel cada vez más relevante en nuestras vidas, y la gestión de la sostenibilidad no es una excepción. En este sentido, es fundamental entender adecuadamente el potencial que las nuevas tecnologías ofrecen para la gestión de la sostenibilidad, para facilitar los procesos de gestión y, en definitiva, ofrecer información fiable y de utilidad para que todos los actores implicados puedan tomar decisiones informadas.

La UOC va a lanzar el grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente. ¿Qué tipo de perfiles profesionales pueden salir de esta intersección y cuáles serían sus objetivos profesionales en el mundo empresarial?

Esta titulación viene a llenar un hueco importante en el panorama formativo actual. Ofrece un perfil muy específico, pero a la vez muy versátil, puesto que hace referencia a una serie de capacidades y habilidades que son necesarias en todos los sectores económicos. Además, es esperable y deseable que este tipo de perfiles profesionales sean cada vez más demandados por todo tipo de empresas e instituciones, dado que no existe un perfil similar actualmente y son labores necesarias para poder cumplir con los objetivos que cada vez más organizaciones incluyen en su misión y estrategia.

En la jornada del día 19 usted va a impartir la ponencia "Challenges and opportunities for digital transformation in the WEFE nexus". ¿Qué vamos a poder escuchar y aprender? ¿Cuáles serían los puntos clave de esta ponencia?

En el marco de la ponencia "Barreras y oportunidades para la transformación digital en el nexo WEFE", voy a abordar los retos, los problemas y las oportunidades a los que nos enfrentamos para combinar la digitalización con la gestión adecuada de los recursos naturales. Pondré el foco en el marco WEFE desde la perspectiva de la gestión del agua en contextos de escasez y alta incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, dado que es uno de los principales temas en los que estamos trabajando desde hace algunos años.

¿Qué se entiende por WEFE y por qué es importante esta interrelación de conceptos y elementos?

El nexo agua-energía-alimento-ecosistemas (WEFE, por sus siglas en inglés) se ha convertido en los últimos diez años en un marco clave para abordar los complejos retos que plantean los recursos y el desarrollo, a partir de la constatación de que el agua, la energía, la agricultura y los ecosistemas naturales presentan fuertes interrelaciones, y de que, con un enfoque sectorial tradicional, intentar lograr la seguridad de los recursos de forma independiente suele poner en peligro la sostenibilidad y la seguridad de uno o varios de los otros sectores.