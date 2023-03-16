"Apostar per la sostenibilitat no és més que ser responsable i tenir visió a llarg termini"
Javier Sierra, ponent a la jornada "Gestió de la Sostenibilitat i la Transformació Digital" que organitzarà la UOC el 19 de juny
El professor Javier Sierra, del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de Salamanca, serà un dels ponents a la jornada "Gestió de la Sostenibilitat i la Transformació Digital", que organitzarà la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 19 de juny. Un simposi en què es busca comprendre la relació entre tecnologia i sostenibilitat per poder utilitzar com a eines impulsores del canvi les noves realitats digitals que se succeeixen.
Què podem esperar de la jornada "Gestió de la Sostenibilitat i la Transformació Digital"? Quin és l'objectiu i el tema principal d'aquesta sessió?
L'objectiu és oferir una jornada de reflexió sobre els reptes que planteja la transformació digital per a la sostenibilitat. En aquest sentit, és important parar esment al potencial que ofereix la digitalització per avançar en la implementació de l'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però sense perdre de vista els riscos i els problemes que els ràpids avenços de les noves tecnologies poden generar en la societat i el medi ambient. Podem esperar conclusions interessants que ens serveixin per entendre com abordar la transformació digital i la seva aplicació en la sostenibilitat, garantint que la seva aplicació generi els resultats positius desitjats.
Quina importància i quina pertinència té vincular sostenibilitat i tecnologia?
La tecnologia té un paper cada vegada més rellevant en les nostres vides, i la gestió de la sostenibilitat no n'és una excepció. En aquest sentit, és fonamental entendre adequadament el potencial que les noves tecnologies ofereixen per a la gestió de la sostenibilitat, per facilitar els processos de gestió i, en definitiva, oferir informació fiable i d'utilitat perquè tots els actors implicats puguin prendre decisions informades.
La UOC llançarà el grau de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient. Quin tipus de perfils professionals poden sortir d'aquesta intersecció i quins serien els seus objectius professionals en el món empresarial?
Aquesta titulació ve a omplir un buit important en el panorama formatiu actual. Ofereix un perfil molt específic, però alhora molt versàtil, ja que fa referència a una sèrie de capacitats i habilitats que són necessàries en tots els sectors econòmics. A més, és esperable i desitjable que aquest tipus de perfils professionals siguin cada vegada més demanats per tot tipus d'empreses i institucions, ja que no existeix un perfil similar actualment i són labors necessàries per poder complir els objectius que cada vegada més organitzacions inclouen en la seva missió i la seva estratègia.
En la jornada del dia 19 vostè impartirà la ponència "Challenges and opportunities for digital transformation in the WEFE nexus". Què podrem escoltar i aprendre? Quins serien els punts clau d'aquesta ponència?
En el marc de la ponència "Barreres i oportunitats per a la transformació digital en el nexe WEFE", abordaré els reptes, els problemes i les oportunitats a què ens enfrontem per combinar la digitalització amb la gestió adequada dels recursos naturals. Posaré el focus en el marc WEFE des de la perspectiva de la gestió de l'aigua en contextos d'escassetat i alta incertesa sobre els efectes del canvi climàtic, atès que és un dels principals temes en què estem treballant des de fa uns anys.
Què s'entén per WEFE i per què és important aquesta interrelació de conceptes i elements?
El nexe aigua-energia-aliment-ecosistemes (WEFE, per les seves sigles en anglès) s'ha convertit en els últims deu anys en un marc clau per abordar els complexos reptes que plantegen els recursos i el desenvolupament, a partir de la constatació que l'aigua, l'energia, l'agricultura i els ecosistemes naturals presenten fortes interrelacions, i que, amb un enfocament sectorial tradicional, intentar aconseguir la seguretat dels recursos de manera independent sol posar en perill la sostenibilitat i la seguretat d'un o diversos dels altres sectors.
Es parla molt de sostenibilitat en l'actualitat, fins al punt d'incórrer moltes vegades en el famós "ecopostureig" o greenwashing, però què és exactament la sostenibilitat? És només un objectiu empresarial i governamental o hauria de ser-ho també per als individus particulars com vostè i com jo?
La sostenibilitat hauria de ser (i, de fet, ho és per a cada vegada més actors) un principi que guiés tot el procés de presa de decisions, tant en l'àmbit empresarial com des del punt de vista del sector públic i la societat en el seu conjunt. En definitiva, simplificant-ho molt, apostar per la sostenibilitat no és més que ser responsable, tenir visió a llarg termini, tenir en compte la societat en el seu conjunt i posar el focus en mecanismes participatius i col·laboratius per a la gestió i la presa de decisions. Sona fàcil, però tots sabem que posar-ho en pràctica és summament complicat. Afortunadament, i malgrat els temps convulsos que estem vivint, cada vegada hi ha més institucions, empreses i organismes que es prenen seriosament aquesta necessitat.
“És fonamental entendre el potencial de les noves tecnologies per a la gestió de la sostenibilitat”
Com podem ser una mica més sostenibles en el nostre dia a dia, més enllà de conceptes ja coneguts com involucrar-nos en el reciclatge o optar per determinats mitjans de transport quan sigui possible?
Reflexionant sobre tot el que fem. Per fer-ho, és fonamental informar-nos sobre les condicions de producció i intercanvi de qualsevol mena de bé o servei que consumim, ja sigui individualment o a través de les nostres organitzacions. La suma de petites accions pot aconseguir grans canvis. Això és una cosa que al mateix temps pot facilitar les coses, però que també provoca que moltes persones pensin que petites accions no serveixen de res. I pot ser que tinguin raó: com més capacitat de generar canvis profunds, més responsabilitat per fer-los realitat.
Per què recomanaria assistir a la jornada del dia 19? Podria ser un punt de partida per contribuir a una societat més sostenible?
Sens dubte. Qualsevol espai en què es convidi a reflexionar sobre la sostenibilitat de manera col·lectiva és necessari. En el cas de la jornada del dia 19, tindrem ocasió de conèixer punts de vista diferents de persones amb perfils i responsabilitats diferents, la qual cosa servirà per obtenir una visió diversa i complementària sobre els reptes a què ens enfrontem per garantir que la transició digital contribueixi a aconseguir un major grau de sostenibilitat en la nostra societat.
Què hi ha en joc si les empreses, els governs i els individus no ens focalitzem en la sostenibilitat?
No tots tenim el mateix grau de capacitat i responsabilitat en aquesta tasca col·lectiva d'aconseguir un món més just i sostenible. No se li pot demanar el mateix a tothom, i els grans actors i les grans empreses tenen la responsabilitat irrenunciable de ser motors del canvi. En cas contrari, estaran fallant en la seva contribució a la societat i ho pagarem tots més aviat que tard.
En certa manera, podem dir que estem treballant pel millor escenari possible, o per l'opció menys nociva de totes les possibles. És difícil dir a la gent que hem de dur a terme grans esforços per aconseguir uns resultats que no només trigaran a materialitzar-se, sinó que a més pot ser que no suposin millores evidents. En molts aspectes hem de ser conscients que el nostre plantejament és més de frenar i evitar un mal que no pas de recuperació. Hi ha moltes qüestions sobre les quals ja no podem tornar enrere.
En qualsevol cas, sense una transició digital adequada no aconseguirem un món més sostenible, i si no l'aconseguim, ens enfrontem a escenaris molt complexos que hem d'evitar costi el que costi.