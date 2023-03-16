En colaboración con agentes públicos y privados, y según los datos disponibles de estos agentes, el proyecto desarrollará un conjunto de indicadores divididos en grupos temáticos, que expongan algunas dimensiones clave de la brecha digital. Estos indicadores permitirán una visualización de la evolución de la brecha digital en el tiempo y su información tendrá que servir para ayudar a definir políticas públicas dirigidas a reducirla.

Sesión de trabajo con agentes sociales y económicos

El proyecto llevó a cabo una sesión de trabajo con diferentes agentes sociales y económicos del ecosistema catalán, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, con representantes del Departamento de Salud, de Educación y Formación Profesional, del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, de Barcelona Activa, así como con expertos del sector financiero y tecnológico. En el encuentro también participó como experta Marta Aymerich, directora del eHealth Center de la UOC.

Los asistentes discutieron sobre la posibilidad de medir el fenómeno del non take-up —es decir, la falta de uso de los servicios por parte de personas que tienen derecho a ellos pero que, por varios tipos de barreras, no acceden a ellos— más allá de los datos disponibles que, según se valora, resultan escasos para tomar decisiones precisas de política pública. Además de comentar el fenómeno, los participantes compartieron datos sobre el acceso a los servicios digitales, los dispositivos utilizados y la capacitación de las personas para acceder a ellos.

Para muestra, el acceso a internet solo llega al 26 % de la población en municipios que no superan los mil habitantes, localidades que tienen un envejecimiento más pronunciado que las ciudades, donde el acceso es del 100 %. Esta realidad es conocida por el grupo CNSC de la UOC, quien ha estudiado la relación entre el envejecimiento y la brecha digital con un encargo del Consejo Asesor del Parlamento sobre Ciencia y Tecnología (CAPCIT), que concluyó con la presentación de un informe en el Parlamento el año pasado.

Los participantes de la sesión coincidieron en que el índice de brecha digital podría ser un instrumento útil para mejorar la prestación de estos servicios y garantizar que sean accesibles a toda la ciudadanía. "La creación de este índice será un paso importante para poder evaluar iniciativas que contribuyan a reducir la brecha digital en Cataluña y asegurar que nadie se quede atrás", destacó Valentí Arroyo, director de Prestaciones Sociales de la Generalitat de Cataluña, que añadió que la administración catalana "mantiene su compromiso de impulsar proyectos de excelencia para mejorar los servicios digitales que garanticen la inclusión de todas las personas en los servicios públicos".

Equipo transversal

El proyecto, liderado por la Taula del Tercer Sector, cuenta con la participación, además de la UOC, de personal de la Generalitat de Cataluña —de la Dirección General de Prestaciones Sociales, de Renta garantizada de ciudadanía y Derechos Sociales, así como de Investigación y Cultura Digital del Departamento de Educación—, de sistemas de información de CatSalut, de innovación y datos del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, de inclusión digital de Barcelona Activa, de brecha digital de la Fundació Ferrer i Guàrdia, del Círculo Tecnológico, de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, así como con un experto del sector bancario.

Este proyecto con la participación del grupo de investigación CNSC de la UOC está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 10, reducir la desigualdad en y entre los países.