Un equipo de investigación de la UOC participa en la creación de un índice de brecha digital en CataluñaEl desarrollo del índice tiene como objetivo mejorar el acceso a las prestaciones sociales para las personas en situación de vulnerabilidad que hoy no las perciben por las barreras digitales
La iniciativa está impulsada por la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Un equipo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en un proyecto de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya para la creación de un índice de brecha digital en Cataluña. La iniciativa tiene como finalidad medir y reducir la desigualdad de acceso y uso a los servicios digitales, tanto públicos como privados. Para muestra, según datos del año 2022 del Instituto Nacional de Estadística, el 96 % de la población catalana adulta es usuaria de internet, pero la cifra cae hasta el 42 % en la franja de edad por encima de los 75 años.
El trabajo, que se completará este año, tiene como finalidad "crear un índice de la brecha digital que permita hacer un seguimiento del fenómeno a lo largo del tiempo", señala Mireia Fernández Ardèvol, investigadora sénior del grupo Communication Networks and Social Change (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, quien coordina la iniciativa. "El indicador recogerá diferentes dimensiones sobre la evolución de este fenómeno en Cataluña, con el objetivo de que sea replicable en otros territorios", señala la también profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. El proyecto —donde también intervienen los investigadores del CNSC, Enrique Rodríguez y Sara Suárez, quien también es profesora de los mismos Estudios— pretende recoger datos de uso y acceso a servicios para hacer un seguimiento continuado de esta realidad.
“El indicador recogerá dimensiones sobre la evolución de la brecha digital en Cataluña, replicable en otros territorios”
En colaboración con agentes públicos y privados, y según los datos disponibles de estos agentes, el proyecto desarrollará un conjunto de indicadores divididos en grupos temáticos, que expongan algunas dimensiones clave de la brecha digital. Estos indicadores permitirán una visualización de la evolución de la brecha digital en el tiempo y su información tendrá que servir para ayudar a definir políticas públicas dirigidas a reducirla.
Sesión de trabajo con agentes sociales y económicos
El proyecto llevó a cabo una sesión de trabajo con diferentes agentes sociales y económicos del ecosistema catalán, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, con representantes del Departamento de Salud, de Educación y Formación Profesional, del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, de Barcelona Activa, así como con expertos del sector financiero y tecnológico. En el encuentro también participó como experta Marta Aymerich, directora del eHealth Center de la UOC.
Los asistentes discutieron sobre la posibilidad de medir el fenómeno del non take-up —es decir, la falta de uso de los servicios por parte de personas que tienen derecho a ellos pero que, por varios tipos de barreras, no acceden a ellos— más allá de los datos disponibles que, según se valora, resultan escasos para tomar decisiones precisas de política pública. Además de comentar el fenómeno, los participantes compartieron datos sobre el acceso a los servicios digitales, los dispositivos utilizados y la capacitación de las personas para acceder a ellos.
Para muestra, el acceso a internet solo llega al 26 % de la población en municipios que no superan los mil habitantes, localidades que tienen un envejecimiento más pronunciado que las ciudades, donde el acceso es del 100 %. Esta realidad es conocida por el grupo CNSC de la UOC, quien ha estudiado la relación entre el envejecimiento y la brecha digital con un encargo del Consejo Asesor del Parlamento sobre Ciencia y Tecnología (CAPCIT), que concluyó con la presentación de un informe en el Parlamento el año pasado.
Los participantes de la sesión coincidieron en que el índice de brecha digital podría ser un instrumento útil para mejorar la prestación de estos servicios y garantizar que sean accesibles a toda la ciudadanía. "La creación de este índice será un paso importante para poder evaluar iniciativas que contribuyan a reducir la brecha digital en Cataluña y asegurar que nadie se quede atrás", destacó Valentí Arroyo, director de Prestaciones Sociales de la Generalitat de Cataluña, que añadió que la administración catalana "mantiene su compromiso de impulsar proyectos de excelencia para mejorar los servicios digitales que garanticen la inclusión de todas las personas en los servicios públicos".
Equipo transversal
El proyecto, liderado por la Taula del Tercer Sector, cuenta con la participación, además de la UOC, de personal de la Generalitat de Cataluña —de la Dirección General de Prestaciones Sociales, de Renta garantizada de ciudadanía y Derechos Sociales, así como de Investigación y Cultura Digital del Departamento de Educación—, de sistemas de información de CatSalut, de innovación y datos del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, de inclusión digital de Barcelona Activa, de brecha digital de la Fundació Ferrer i Guàrdia, del Círculo Tecnológico, de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, así como con un experto del sector bancario.
Este proyecto con la participación del grupo de investigación CNSC de la UOC está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 10, reducir la desigualdad en y entre los países.
UOC R&I
La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).
La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.