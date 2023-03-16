Un equip de recerca de la UOC participa en la creació d'un índex de bretxa digital a CatalunyaEl desenvolupament de l'índex té com a objectiu millorar l'accés a les prestacions socials per a les persones en situació de vulnerabilitat que avui no les perceben per les barreres digitals
La iniciativa està impulsada per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Un equip de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en un projecte de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a la creació d'un índex de bretxa digital a Catalunya. La iniciativa té com a finalitat mesurar i reduir la desigualtat d'accés i ús als serveis digitals, tant públics com privats. Per a mostra, segons dades de l'any 2022 de l'Institut Nacional d'Estadística, el 96 % de la població catalana adulta és usuària d'internet, però la xifra cau al 42 % en la franja d'edat per sobre els 75 anys.
El treball, que es completarà enguany, té com a finalitat "crear un índex de la bretxa digital que permeti fer un seguiment del fenomen al llarg del temps", assenyala Mireia Fernández Ardèvol, investigadora sènior del grup Communication Networks and Social Change (CNSC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, qui coordina la iniciativa. "L'indicador recollirà diferents dimensions sobre l'evolució d'aquest fenomen a Catalunya, amb l'objectiu que sigui replicable en altres territoris", assenyala la també professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. El projecte —on també intervenen els investigadors del CNSC, Enrique Rodríguez i Sara Suárez, qui també és professora dels mateixos Estudis— pretén recollir dades d'ús i accés a serveis per fer un seguiment continuat d'aquesta realitat.
“L'indicador recollirà dimensions sobre l'evolució de la bretxa digital a Catalunya, replicable en altres territoris”
En col·laboració amb agents públics i privats, i segons les dades disponibles d'aquests agents, el projecte desenvoluparà un conjunt d'indicadors dividits en grups temàtics, que exposin algunes dimensions clau de la bretxa digital. Aquests indicadors permetran una visualització de l'evolució de la bretxa digital en el temps i la seva informació haurà de servir per ajudar a definir polítiques públiques dirigides a reduir-la.
Sessió de treball amb agents socials i econòmics
El projecte va dur a terme una sessió de treball amb diferents agents socials i econòmics de l'ecosistema català, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb representants del Departament de Salut, d'Educació i Formació Professional, del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, de Barcelona Activa, així com amb experts del sector financer i tecnològic. En la trobada també va participar com a experta Marta Aymerich, directora de l'eHealth Center de la UOC.
Els assistents van discutir sobre la possibilitat de mesurar el fenomen del non take-up —és a dir, la manca d'ús dels serveis per part de persones que hi tenen dret però que, per diversos tipus de barreres, no hi accedeixen— més enllà de les dades disponibles que, segons es valora, resulten escasses per prendre decisions precises de política pública. A més de comentar el fenomen, els participants van compartir dades sobre l'accés als serveis digitals, els dispositius utilitzats i la capacitació de les persones per accedir-hi.
Per a mostra, l'accés a internet només arriba al 26 % de la població en municipis que no superen els mil habitants, localitats que tenen un envelliment més pronunciat que les ciutats, on l'accés és del 100 %. Aquesta realitat és coneguda pel grup CNSC de la UOC, qui ha estudiat la relació entre l'envelliment i la bretxa digital amb un encàrrec del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), que va concloure amb la presentació d'un informe al Parlament l'any passat.
Els participants de la sessió van coincidir que l'índex de bretxa digital podria ser un instrument útil per millorar la prestació d'aquests serveis i garantir que siguin accessibles a tota la ciutadania. "La creació d'aquest índex serà un pas important per poder avaluar iniciatives que contribueixin a reduir la bretxa digital a Catalunya i assegurar que ningú quedi enrere", va destacar Valentí Arroyo, director de Prestacions Socials de la Generalitat de Catalunya, que va afegir que la administració catalana "manté el seu compromís d'impulsar projectes d'excel·lència per millorar els serveis digitals que garanteixin la inclusió de totes les persones en els serveis públics".
Equip transversal
En el projecte, liderat per la Taula del Tercer Sector, hi participen, a més de la UOC, personal de la Generalitat de Catalunya —de la Direcció General de Prestacions Socials, de Renda garantida de ciutadania i Drets Socials, així com de Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació—, de sistemes d'informació de CatSalut, d'innovació i dades de l'Administració Oberta de Catalunya, d'inclusió digital de Barcelona Activa, de bretxa digital de la Fundació Ferrer i Guàrdia, del Cercle Tecnològic, de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, així com amb un expert del sector bancari.
Aquest projecte amb la participació del grup de recerca CNSC de la UOC està alineat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU 10, reduir la desigualtat en i entre els països.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.