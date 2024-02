El 96 % de la població d'entre 16 i 74 anys és usuària d'internet a Catalunya l'any 2022. Ara bé, aquesta taxa cau entre la gent gran. Concretament, entre la població de 65 a 74 anys la taxa disminueix fins al 79 % i, si s'agafa el segment de població de més edat, de 75 anys o més, arriba fins al 42 %, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2022. "La bretxa digital que afronta la gent gran és preocupant a Catalunya. Tots els indicadors disponibles mostren desavantatges a partir dels 65 anys. A més, entre el conjunt de la població considerada gran també hi ha una marcada bretxa digital: quan hi ha dades, s'observa que el segment de 75 anys i més se situa significativament per sota del de 65 a 74 anys", explica Mireia Fernández Ardèvol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora del grup CNSC de l'IN3.

Fernández Ardèvol ha elaborat juntament amb Sara Suárez-Gonzalo i Isabel Sáenz Hernández, també professores dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadores del grup CNSC de l'IN3, l'informe Desigualtat digital i vellesa: la bretxa digital que encara cal tancar , encarregat pel Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) , que s'ha presentat aquest dimecres al Parlament. L'estudi analitza els factors que provoquen aquesta bretxa digital entre la població de més edat, una desigualtat que s'ha accentuat per la pandèmia de la COVID-19 perquè va accelerar una digitalització que s'ha mantingut a causa de les restriccions de mobilitat. "La bretxa digital és interseccional, ja que les desigualtats digitals, socials i econòmiques s'intersequen entre elles, la qual cosa condiciona els beneficis que una persona pot obtenir quan fa servir internet. El terme bretxa sociodigital amplia el concepte de bretxa digital per posar de manifest que la desigualtat digital és una forma més de desigualtat socioeconòmica", apunta l'informe.

Entre aquests factors que intervenen en aquesta bretxa sociodigital hi ha un nivell educatiu baix —perquè limita la forma en què una persona fa servir internet—, una renda baixa —ja que determina la capacitat de tenir una connexió adequada i un nombre de dispositius digitals per accedir a la xarxa— i el gènere. "La bretxa digital s'observa que afecta comparativament més les dones de 75 anys o més que els homes", apunta l'informe. "Tot i que manquen dades desglossades, es pot concloure que el fet de ser dona, pensionista o amb un nivell d'estudis baix s'associa amb un ús d'internet per sota de la mitjana de Catalunya", afegeix.

Les condicions de les infraestructures també influeixen en aquesta bretxa: mentre que l'accés a internet arriba al 100 % en els municipis de 50.0000 habitants o més, la dada cau a mesura que disminueix la població del municipi, fins al punt que només arriba al 26 % en els pobles que no superen els 1.000 habitants. Aquestes petites poblacions són precisament les que tenen un envelliment més pronunciat respecte dels àmbits urbans. A més, la tecnologia 5G només arriba al 12 % en el cas dels municipis més petits, mentre que entre els que superen els 50.000 habitants la taxa puja fins al 77 %, i a Barcelona ja és del 100 %.

Quin ús fa d'internet la gent gran?

Segons l'informe, per al que més utilitza internet la població de 65 anys en amunt és per a la comunicació, que inclou xarxes com el WhatsApp. De fet, fins al 100 % del segment de població internauta d'entre 65 i 74 anys fan servir internet per a aquest ús, una xifra que cau fins al 41 % en la que té 75 anys o més. Les dades són més preocupants pel que fa la banca en línia: l'utilitza un 62 % d'internautes d'entre 65 i 74 anys, i un 21 % en el segment de més de 75 anys.