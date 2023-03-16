El profesor emérito de la UOC Jordi Borja recibe la Medalla de Oro al Mérito Cívico de l’Ajuntament de BarcelonaEl galardón reconoce su trayectoria ejemplar en el ámbito del urbanismo, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político con la ciudad de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho hoy la entrega oficial de la Medalla de Oro al Mérito Cívico a Jordi Borja, geógrafo, urbanista y profesor emérito de Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en reconocimiento a su trayectoria ejemplar en el ámbito del urbanismo, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político con la ciudad. El acto, que ha tenido lugar en el Saló de Cent, ha contado con la presencia del alcalde, Jaume Collboni, miembros del consistorio, representantes del mundo académico y urbanístico, así como familiares y amigos del galardonado.
La distinción, aprobada por el plenario del Consejo Municipal, subraya la contribución decisiva de Borja a la Barcelona contemporánea, especialmente por su papel en la descentralización administrativa, la creación de los distritos y el impulso de las instituciones metropolitanas a finales de los años ochenta.
Durante el acto, el alcalde destacó la contribución de Borja a la Barcelona contemporánea, tanto en lo que respecta a la descentralización administrativa como al impulso de las instituciones metropolitanas a finales de los años ochenta. El alcalde subrayó especialmente su labor para “reconectar” la ciudad. Y añadió: “Es un reconocimiento a nuestra historia y a una persona que, desde la acción política y también desde la teoría, nos ha ayudado a hacer una ciudad mejor.”
Jordi Borja (Barcelona, 1941) es geógrafo, urbanista y profesor emérito de Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y creador y director del Máster universitario online en Ciudad y Urbanismo de la Universidad hace más de 25 años. Durante su exilio a Francia, estudió Sociología, Geografía Humana y Urbanismo en la Sorbona, y es doctor en Geografía Urbana por la Universidad de Barcelona. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña (1980-1984) y teniente de alcaldía de Barcelona (1983-1995), periodo en el que fue uno de los principales artífices de la organización de la ciudad en distritos y de la Carta municipal de Barcelona.
Reconocido internacionalmente, Borja ha ejercido como profesor en universidades de Europa y América Latina y, desde su cátedra en la UOC, ha contribuido a consolidar un pensamiento urbanístico crítico, abierto y comprometido con la transformación social. También ha sido asesor en planes estratégicos de varias ciudades como Río de Janeiro, Bogotá y Medellín. Entre sus numerosas obras sobre urbanismo y ciudad destacan La ciudad conquistada (2003), Llums i ombres de l'urbanisme a Barcelona (2010) y Ciudades resistentes, ciudades posibles (2017).
“Los valores de libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo nuestro mejor horizonte colectivo ”
Al recibir la distinción, Jordi Borja ha expresado su agradecimiento y ha subrayado el valor colectivo del reconocimiento Al recibir la distinción, Jordi Borja expresó su agradecimiento y subrayó el valor colectivo del reconocimiento: “Mi ideal nunca ha dejado de ser el de siempre: los valores republicanos que la Revolución Francesa nos enseñó, que también han estado presentes en las movilizaciones y luchas en Inglaterra, en Italia o en distintos países de América Latina.” Añadió que “los valores de libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo nuestro mejor horizonte colectivo.”
Con este reconocimiento, el Ayuntamiento valora una figura clave en la construcción de la Barcelona moderna y metropolitana, que ha sabido combinar la teoría urbanística con la práctica política, la reflexión académica y el compromiso social.