El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho hoy la entrega oficial de la Medalla de Oro al Mérito Cívico a Jordi Borja, geógrafo, urbanista y profesor emérito de Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en reconocimiento a su trayectoria ejemplar en el ámbito del urbanismo, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político con la ciudad. El acto, que ha tenido lugar en el Saló de Cent, ha contado con la presencia del alcalde, Jaume Collboni, miembros del consistorio, representantes del mundo académico y urbanístico, así como familiares y amigos del galardonado.

La distinción, aprobada por el plenario del Consejo Municipal, subraya la contribución decisiva de Borja a la Barcelona contemporánea, especialmente por su papel en la descentralización administrativa, la creación de los distritos y el impulso de las instituciones metropolitanas a finales de los años ochenta.

Durante el acto, el alcalde destacó la contribución de Borja a la Barcelona contemporánea, tanto en lo que respecta a la descentralización administrativa como al impulso de las instituciones metropolitanas a finales de los años ochenta. El alcalde subrayó especialmente su labor para “reconectar” la ciudad. Y añadió: “Es un reconocimiento a nuestra historia y a una persona que, desde la acción política y también desde la teoría, nos ha ayudado a hacer una ciudad mejor.”