El professor emèrit de la UOC Jordi Borja rep la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de BarcelonaEl guardó reconeix la seva trajectòria exemplar en l’àmbit de l’urbanisme, el pensament crític i el compromís cívic i polític amb la ciutat de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona ha fet avui el lliurament oficial de la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a Jordi Borja, geògraf, urbanista i professor emèrit d'Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en reconeixement de la seva trajectòria exemplar en l'àmbit de l'urbanisme, el pensament crític i el compromís cívic i polític amb la ciutat. L'acte, que ha tingut lloc al Saló de Cent, ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Collboni, membres del consistori, representants del món acadèmic i urbanístic, així com familiars i amics del guardonat.
La distinció, aprovada pel plenari del Consell Municipal, subratlla la contribució decisiva de Borja a la Barcelona contemporània, especialment pel seu paper en la descentralització administrativa, la creació dels districtes i l'impuls de les institucions metropolitanes a finals dels anys vuitanta.
Durant l'acte, l'alcalde, ha destacat la contribució de Borja a la Barcelona contemporània, tant pel que fa a la descentralització administrativa com en l’impuls de les institucions metropolitanes a finals dels anys vuitanta. L’alcalde ha destacat especialment la seva feina per “relligar” la ciutat. I ha afegit: “És un reconeixement a la nostra història i a una persona que des de l’acció política i també des de la teoria ens ha ajudat a fer una ciutat millor”.
Jordi Borja (Barcelona, 1941) és geògraf, urbanista i professor emèrit d'Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i creador i director del Màster universitari online en Ciutat i Urbanisme de la Unviersitat fa més de 25 anys. Durant el seu exili a França, va estudiar Sociologia, Geografia Humana i Urbanisme a la Sorbona, i és doctor en Geografia Urbana per la Universitat de Barcelona. Va ser diputat al Parlament de Catalunya (1980-1984) i tinent d'alcaldia de Barcelona (1983-1995), període en què va ser un dels principals artífexs de l'organització de la ciutat en districtes i de la Carta municipal de Barcelona.
Reconegut internacionalment, Borja ha exercit com a professor a universitats d'Europa i l'Amèrica Llatina i, des de la seva càtedra a la UOC, ha contribuït a consolidar un pensament urbanístic crític, obert i compromès amb la transformació social. També ha estat assessor en plans estratègics de diverses ciutats com Rio de Janeiro, Bogotà i Medellín. Entre les seves nombroses obres sobre urbanisme i ciutat destaquen La ciudad conquistada (2003), Llums i ombres de l'urbanisme a Barcelona (2010) i Ciudades resistentes, ciudades posibles (2017).
“Els valors de llibertat, igualtat i fraternitat continuen sent el nostre millor horitzó col·lectiu”
En rebre la distinció, Jordi Borja ha expressat el seu agraïment i ha subratllat el valor col·lectiu del reconeixement: “El meu ideal no ha deixat mai de ser el de sempre: els valors republicans que la Revolució Francesa ens va ensenyar, que han estat presents també en les mobilitzacions i lluites a Anglaterra, a Itàlia o a diferents països d’Amèrica Llatina.” Ha afegit “els valors de llibertat, igualtat i fraternitat continuen sent el nostre millor horitzó col·lectiu.”
Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament valora una figura clau en la construcció de la Barcelona moderna i metropolitana, que ha sabut combinar la teoria urbanística amb la pràctica política, la reflexió acadèmica i el compromís social.