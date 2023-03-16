La cúrcuma es una planta de la familia del jengibre que se utiliza desde hace miles de años en la gastronomía como especia o colorante alimentario. Del tallo de esta planta se extrae una sustancia de color amarillento o rojizo, en función de la especie, que sirve como uno de los principales ingredientes del curry, un tipo de preparación procedente de Asia y muy popular en todo el mundo.

Además de en la gastronomía, la cúrcuma y su componente activo, la curcumina, se utilizan de manera regular para diversos tratamientos basados en la medicina tradicional asiática. De hecho, en las últimas décadas cientos de estudios han analizado las propiedades de esta sustancia, su respuesta en el organismo y los beneficios de su consumo.

Ahora, investigadores del grupo epi4Health de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han comprobado que la cúrcuma y sus derivados, como la curcumina, tienen potencial para reducir el daño muscular y la inflamación que se produce en el sistema musculoesquelético tras la práctica de ejercicio físico intenso. "La ingesta, antes y después del ejercicio, de curcumina se asocia con mejores resultados en la recuperación muscular, la reducción del dolor y la mejora de la capacidad antioxidante", explica Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacéutico nutricionista doctorando en Salud y Psicología por la UOC, estudiante del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC y principal autor de este trabajo, tutorizado por Patricia Martínez, dietista nutricionista y profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, junto con las expertas Laura Esquius de la Zarza, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y directora del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, y Marta Massip, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

La potencialidad y los beneficios de la curcumina se han comprobado en cientos de investigaciones científicas especialmente por sus propiedades. De hecho, este complemento es ampliamente conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero este grupo de expertos ha constatado estos resultados en el ámbito deportivo en una revisión de la literatura científica, publicada recientemente en acceso abierto en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

"El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la evidencia científica sobre la efectividad de la curcumina en la reducción del daño muscular provocado por el ejercicio, como lesiones en las fibras musculares, pérdida de fuerza y dolor. Y determinar si su consumo puede reducir marcadores inflamatorios, mejorar la percepción del dolor y acelerar la recuperación muscular en participantes entrenados", detalla Popescu-Radu.