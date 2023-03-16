La cúrcuma: un suplement prometedor per alleujar la inflamació muscular després de l'exercici intensUna revisió de literatura científica realitzada per la UOC conclou que el consum moderat de curcumina, component actiu de la cúrcuma, pot afavorir la recuperació muscular i reduir el dolor després de la pràctica d'activitat física intensa
Els beneficis inclouen la capacitat d'atenuar la inflamació local, el dany oxidatiu i la percepció subjectiva del dolor, entre altres aspectes
La cúrcuma és una planta de la família del gingebre que s'utilitza des de fa milers d'anys en la gastronomia com a espècia o colorant alimentari. De la tija d'aquesta planta s'extreu una substància de color groguenc o vermellós, en funció de l'espècie, que serveix com un dels principals ingredients del curri, un tipus de preparació procedent de l'Àsia i molt popular a tot el món.
A més de la gastronomia, la cúrcuma i el seu component actiu, la curcumina, s'utilitzen de manera regular per a diversos tractaments basats en la medicina tradicional asiàtica. De fet, en les últimes dècades centenars d'estudis han analitzat les propietats d'aquesta substància, la seva resposta en l'organisme i els beneficis del seu consum.
Ara, investigadors del grup epi4Health de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han comprovat que la cúrcuma i els seus derivats, com la curcumina, tenen potencial per reduir el dany muscular i la inflamació que es produeix en el sistema musculoesquelètic després de la pràctica d'exercici físic intens. "La ingesta, abans i després de l'exercici, de curcumina s'associa amb millors resultats en la recuperació muscular, la reducció del dolor i la millora de la capacitat antioxidant", explica Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacèutic nutricionista doctorand en Salut i Psicologia per la UOC, estudiant del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC i principal autor d'aquest treball, tutoritzat per Patricia Martínez, dietista nutricionista i professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, juntament amb les expertes Laura Esquius de la Zarza, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i directora del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport, i Marta Massip, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
La potencialitat i els beneficis de la curcumina s'han comprovat en centenars de recerques científiques especialment per les seves propietats. De fet, aquest complement és àmpliament conegut per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Però aquest grup d'experts ha constatat aquests resultats en l'àmbit esportiu en una revisió de la literatura científica, publicada recentment en accés obert a la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.
"L'objectiu d'aquest treball ha estat avaluar l'evidència científica sobre l'efectivitat de la curcumina en la reducció del dany muscular provocat per l'exercici, com ara lesions en les fibres musculars, pèrdua de força i dolor. I determinar si el seu consum pot reduir marcadors inflamatoris, millorar la percepció del dolor i accelerar la recuperació muscular en participants entrenats", detalla Popescu-Radu.
“L'ús eficaç de la curcumina depèn de factors com la dosi, la biodisponibilitat i el moment de la ingesta”
Beneficis de la curcumina
Segons els autors, els beneficis del consum de curcumina poden atenuar i afavorir una reducció d'aspectes com la inflamació local en els músculs i la inflamació sistèmica, el dany oxidatiu provocat per l'augment dels radicals lliures produïts durant l'activitat física i el dolor muscular, millorant així la percepció subjectiva del dolor i augmentant el rang de moviment del grup muscular afectat.
"El consum moderat de curcumina dins del rang de dosi establert postexercici ajuda a millorar i accelerar la recuperació muscular", destaca Popescu-Radu, que detalla que "sempre pot ser d'ajuda la supervisió d'un professional, ja que pot ajustar la dosi i el moment de la ingesta per maximitzar-ne els beneficis".
En concret, els experts estimen que un consum d'entre 1 i 4 grams de curcumina per dia en persones sanes és suficient per obtenir aquests beneficis, especialment en exercicis excèntrics, que solen ser els més lesius en els esportistes. "L'ús eficaç de la curcumina depèn de factors com la dosi, la biodisponibilitat i el moment de la ingesta, i la ingestió posterior a l'exercici sembla ser més beneficiosa", subratlla Martínez.
Absorció i perfil del pacient
De totes maneres, malgrat els beneficis demostrats, els experts insisteixen que s'han de tenir en compte variables com la influència hormonal i el perfil del pacient o consumidor, així com el moment de la ingesta i la formulació emprada.
"L'absorció i la biodisponibilitat de la curcumina es pot veure compromesa per la formulació o per la presència d'altres compostos com la piperina. Igualment, donada la variabilitat de participants en els estudis, és molt difícil extrapolar aquests resultats a esportistes dones o a situacions específiques com el climateri i la menopausa", desgrana l'autor principal.
Els experts adverteixen que tots aquests treballs mostren el potencial de la cúrcuma com a complement per a esportistes. No obstant això, cal realitzar més recerques amb mostratges més amplis per validar i consolidar aquestes conclusions.
"La curcumina podria millorar substancialment el benestar de les persones que realitzen entrenament físic de manera regular. I fins i tot pot exercir un paper important en la reducció dels biomarcadors associats amb la inflamació i en la millora de la capacitat antioxidant, entre altres beneficis per a la salut", conclouen els experts, tot i que consideren que encara cal fer més recerca relativa a la formulació, l'absorció i la biodisponibilitat d'altres factors per avaluar els efectes descrits.
Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.
Article de referència
Popescu-Radu, D.V., Martinez-López, P., Massip-Salcedo, M., & Esquius, L. (2024). Evaluation of curcumin intake in reducing exercise-induced muscle damage in athletes: a systematic review. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 21(1). https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2434217
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