El ginseng potencia la recuperació muscular després de l'exercici

El ginseng, un dels suplements alimentaris més consumits del món, està elaborat amb diverses plantes i herbes que aporten nombrosos beneficis. Diversos estudis informen que podria ser beneficiós pels seus efectes antiinflamatoris, antioxidants i anticancerígens. Ara, un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha constatat que també pot ajudar les persones que practiquen activitat física.

L'estudi, que s'ha publicat recentment a la revista d'accés obert Nutrients i l'origen del qual és un treball final de màster (TFM), ha conclòs que el consum de ginseng contribueix de manera directa a la reducció de la fatiga i afavoreix la recuperació muscular després de la pràctica esportiva.

"Hem comprovat que el ginseng pot tenir un paper important com a complement nutricional per a la recuperació després de l'exercici", apunta Borja Muñoz, preparador físic i un dels autors principals d'aquest treball. Muñoz ha dut a terme aquesta recerca tutoritzat per Patricia Martínez, dietista nutricionista i professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i juntament amb els experts Rafael Bailón i Laura Esquius, aquesta última del grup Epi4health de la UOC. El treball consisteix en una revisió sistemàtica de més de set-cents articles de literatura científica en la qual les conclusions s'han analitzat de manera detallada per constatar aquests beneficis en adults sans que fan activitat física.

"A més d'una dieta equilibrada, el ginseng pot suposar un extra per als esportistes o les persones que fan exercici físic regularment. I cal tenir en compte que un consum regular de ginseng no té, en principi, cap perjudici ni benefici nul en persones sanes, excepte en cas de contraindicació mèdica", recalca Muñoz.

Evidències i beneficis del ginseng

Aquesta revisió constata que el consum de ginseng és capaç d'arribar a reduir significativament el dany muscular en adults sans després de l'exercici. A més, millora la regeneració muscular i contribueix a la recuperació del dany i la fatiga muscular després de l'activitat física.

En concret, durant la pràctica esportiva es produeixen danys en els músculs a causa de la càrrega i la intensitat de treball a què són sotmesos. Aquests danys són, principalment, de tipus inflamatori. Els compostos del ginseng posseeixen principis actius que estimulen el sistema nerviós central, tenen propietats antioxidants i antiinflamatòries i actuen com a reguladors del cortisol, l'hormona que combat l'estrès, ajuda en nombroses funcions metabòliques de l'organisme i contribueix al correcte acompliment del sistema immunològic.

En concret, la ingesta sistemàtica i prolongada de ginseng pot atenuar la resposta dels marcadors biològics responsables del dany i de la inflamació muscular induïts per l'exercici, principalment la creatina-cinasa (CK) i la interleucina 6 (IL-6). A més, el seu consum redueix i esmorteeix l'aparició de lactat en sang, un compost químic que el cos produeix davant la falta d'oxigen en el múscul a causa d'un sobreesforç de treball. La presència d’aquest compost provoca la disminució de la capacitat de generar contracció muscular, principal motiu de la fatiga muscular.

Potencial per reduir el risc de lesions

Un altre dels aspectes que s'han de tenir en compte és que, en reduir la fatiga, el consum regular de ginseng també pot ajudar a reduir el risc de lesions, especialment de les produïdes en estructures musculars o lligamentoses, la qual cosa pot augmentar el rendiment esportiu.

"Encara que cada lesió en cada situació i per a cada individu en particular té uns temps de recuperació diferents, els processos fisiològics són comuns en les estructures danyades. Per aquesta raó, els professionals d'aquest àmbit hem d'aconseguir el context fisiològic més eficient perquè cada persona es pugui recuperar de la millor manera i en el menor temps possible. És aquí on el ginseng pot exercir un paper important en la recuperació de les lesions", explica Muñoz sobre les possibilitats que el consum pautat i específic de ginseng ofereix als esportistes en funció de les seves particularitats.

Producte comú en la medicina tradicional xinesa

L'origen d'aquest treball neix de la inquietud de Muñoz de constatar, amb evidències científiques, les experiències empíriques que va observar durant una experiència laboral a la Xina com a readaptador físic en un club de futbol. Durant aquest temps, Muñoz va observar que el ginseng, un suplement molt comú en la medicina tradicional xinesa, era un complement molt utilitzat pels futbolistes i que aquests referien efectes beneficiosos després de consumir-lo.

"El nostre objectiu ha estat enriquir el coneixement sobre el consum de ginseng per a una situació concreta, com l'exercici, i aportar evidència contrastable sobre la millora que pot causar davant els estímuls de càrrega crònica en l'esport ajudant en la recuperació entre sessions d'entrenament, ja que els futbolistes deien que el ginseng tenia els mateixos efectes que una beguda energètica", explica Muñoz. De fet, actualment, en el mercat ja existeixen nombrosos productes de ginseng per a esportistes, com ara comprimits i begudes específiques.

Determinar un protocol de consum pautat, en el futur

Segons aquests experts, aquest pot ser un primer pas per estudiar en major profunditat els beneficis del ginseng i avaluar-ne la utilitat com a complement per millorar el rendiment esportiu. De fet, entre els principals possibles efectes, cal remarcar la capacitat per agilitar i accelerar els processos regeneratius del dany muscular.

"Entre els estudis futurs que ens plantegem, destaca determinar un protocol de consum pautat per saber exactament quan i com s'ha de prendre el ginseng per optimitzar-ne els beneficis en un temps concret, ja que hi ha molt poca diversitat d'estudis i evidència científica en aquests supòsits", apunta Martínez.

Sobre això, els autors recalquen que és necessari aclarir la metodologia que s'ha de fer servir en cada tipus de situació per aportar més informació sobre la millora de la suplementació amb ginseng. "Hi ha un treball important per fer, ja que el ginseng té potencial en termes del rendiment físic dels esportistes i en la prevenció d'algunes lesions, especialment les musculars", conclou Muñoz.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.