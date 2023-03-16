El proyecto europeo Women’s Legacy – El Legado de las Mujeres celebra su II Congreso Internacional entre los días 13 y 15 de noviembre de 2025, en Barcelona, con asistencia presencial y en línea e inscripción gratuita. El encuentro convoca a docentes, investigadoras y profesionales de la educación y la cultura para abordar la incorporación efectiva de las aportaciones de las mujeres al currículo y a la práctica docente, así como para fortalecer una cultura democrática basada en la igualdad y el conocimiento.

El programa combina conferencias, comunicaciones científicas y espacios de diálogo en las sedes de la Universitat Oberta de Catalunya y del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, además de su emisión íntegra en streaming. En total, el Congreso contará con más de 60 comunicaciones, con la participación de conferenciantes internacionales y de diferentes comunidades españolas, estructuradas en torno a tres ejes temáticos:

Obras y figuras: contextos, espacios y relaciones

Metodología Women’s Legacy: didácticas específicas

El relato cultural de las mujeres: fuentes y claves interpretativas

Entre las invitadas figuran Griselda Pollock, referente mundial de arte; Teresa Vinyoles, con su trabajo sobre las fuentes medievales; Eliane Viennot, especialista en la querella de las mujeres; y Núria Salán, presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología y referente en el ámbito STEAM, que intervendrán en sesiones plenarias a lo largo de las tres jornadas.

La inauguración institucional contará con la participación de Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad, Gobierno de España); Saray Espejo Benito, en representación de la consellera d’Igualtat, Joana Maria Pujadas, vicedecana de investigación de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, y Maria Olivella Quintana, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC.

Desde la organización se ha remarcado el carácter transformador de la cita. Ana López, coordinadora general del proyecto, ha señalado que “el Congreso ha sido concebido para consolidar un cambio de mirada en la educación”; ha subrayado que “reconocer la autoría intelectual, científica y artística de las mujeres resulta una necesidad para entender la cultura, valorar el protagonismo que han tenido las mujeres y otorgarles legitimidad social”. Asimismo, ha reseñado que “la memoria de las mujeres constituye una herramienta crítica para comprender el presente y abrir nuevas expectativas de futuro en las aulas”.

Por su parte, Maria Lacueva Lorenz, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades, investigadora del Grupo de Estudios sobre Literatura (GRESOL) y una de las organizadoras del Congreso, explica que "el objetivo es normalizar la presencia del legado de las mujeres en las aulas. Para ello, nos centramos en sus aportaciones (no solo en sus biografías), que siempre aparecen vinculadas a los contenidos de las diferentes materias que marca el currículum".

El Congreso se integra en la continuidad del proyecto europeo Women’s Legacy, respaldado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y desarrollado por la Asociación El Legado de las Mujeres, que promueve recursos didácticos, materiales digitales y redes de cooperación para facilitar la presencia de autoras, científicas y artistas en los contenidos educativos de todas las etapas.

Un encuentro que cuenta con el patrocinio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Instituto de las Mujeres, El Legado de las Mujeres y el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, así como con la colaboración de diversas universidades y organismos europeos asociados.