La UOC coorganitza un congrés per incloure el llegat femení en l'educació i la culturaEl Llegat de les Dones celebra el II Congrés Internacional del 13 al 15 de novembre
El projecte europeu Women’s Legacy – El Legado de las mujeres celebra el seu II Congrés Internacional entre els dies 13 i 15 de novembre de 2025, a Barcelona, amb assistència presencial i en línia i inscripció gratuïta. La trobada convoca a personal docent, investigador i professional de l'educació i la cultura per a abordar la incorporació efectiva de les aportacions de les dones al currículum i a la pràctica docent, així com per a enfortir una cultura democràtica basada en la igualtat i el coneixement.
El programa combina conferències, comunicacions científiques i espais de diàleg en les seus de la Universitat Oberta de Catalunya i del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, i l’emissió íntegra en streaming. En total, el Congrés comptarà amb més de 60 comunicacions, amb la participació de conferenciants internacionals i de diferents comunitats de l’Estat espanyol, estructurades entorn de tres eixos temàtics:
- Obres i figures: contextos, espais i relacions
- Metodologia Women’s Legacy: didàctiques específiques
- El relat cultural de les dones: fonts i claus interpretatives
Entre les convidades figuren Griselda Pollock, referent mundial d'art; Teresa Vinyoles, rellevant pel treball sobre les fonts medievals; Eliane Viennot, especialista en la querella de les dones; i Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i referent en l'àmbit STEAM, que intervindran en sessions plenàries al llarg de les tres jornades.
La inauguració institucional comptarà amb la participació de Cristina Hernández Martín, directora de l’Instituto de las Mujeres (Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya); Saray Espejo Benito, en representació de la consellera d’Igualtat, Joana Maria Pujadas, sotsdirectora de recerca dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i Maria Olivella Quintana, directora de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la UOC..
Des de l'organització s'ha remarcat el caràcter transformador de la cita. Ana López, coordinadora general del projecte, ha assenyalat que “el Congrés l’hem concebut per a consolidar un canvi de mirada en l'educació”; ha subratllat que “reconèixer l'autoria intel·lectual, científica i artística de les dones resulta una necessitat per a entendre la cultura, valorar el protagonisme que han tingut les dones i atorgar-los legitimitat social”. Així mateix, ha ressenyat que “la memòria de les dones constitueix una eina crítica per a comprendre el present i obrir noves expectatives de futur a les aules”.
Per la seva banda, Maria Lacueva Lorenz, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats, investigadora del Grup d'Estudis sobre Literatura (GRESOL) i una de les organitzadores del Congrés, explica que "l'objectiu és normalitzar la presència del llegat de les dones a les aules. Per a això, ens centrem en les seues aportacions (no només en les seues biografies), que sempre apareixen vinculades als continguts de les diferents matèries que marca el currículum".
El Congrés s'integra en la continuïtat del projecte europeu Women’s Legacy, amb el suport de l’Instituto de las Mujeres del Ministeri d'Igualtat del Govern d'Espanya i que desenvolupa l'Associació El Legado de las mujeres, que promou recursos didàctics, materials digitals i xarxes de cooperació per a facilitar la presència d'autores, científiques i artistes en els continguts educatius de totes les etapes.
Una trobada que compta amb el patrocini de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Institut de les Dones, El Legado de las Mujeres i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, així com amb la col·laboració de diverses universitats i organismes europeus associats.