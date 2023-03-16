La Universitat Oberta de Catalunya inicia el nuevo curso 2025-2026 estrenando nuevos espacios de su campus y optimizando el uso de los tres edificios que tiene en Can Jaumandreu, en el Poblenou de Barcelona. Este hecho responde a una reorganización estratégica de los espacios físicos, de forma que la institución ganará un total de 1.700 metros cuadrados y la incorporación de más de 120 nuevos puntos de trabajo.

La principal novedad de este año es que la UOC ocupará las plantas 3 y 4 del edificio de la rambla del Poblenou, 154, que hasta ahora estaban alquiladas a la empresa BIMSA. La planta 4 se pone a disposición del Consejo de Dirección y la planta 3 se incorpora como espacio para el personal de gestión con el fin reforzar la capacidad operativa. Con la habilitación de estas dos plantas, la universidad gana más de 120 nuevos puntos de trabajo y 9 nuevas salas de reuniones.