La UOC inaugura el curso 2025-2026 con nuevos espacios en el campus de BarcelonaLa universidad ganará 1.700 metros cuadrados y más de 120 nuevos puntos de trabajo
Por primera vez, la UOC ocupará la totalidad de los tres edificios de Can Jaumandreu, en el Poblenou
La Universitat Oberta de Catalunya inicia el nuevo curso 2025-2026 estrenando nuevos espacios de su campus y optimizando el uso de los tres edificios que tiene en Can Jaumandreu, en el Poblenou de Barcelona. Este hecho responde a una reorganización estratégica de los espacios físicos, de forma que la institución ganará un total de 1.700 metros cuadrados y la incorporación de más de 120 nuevos puntos de trabajo.
La principal novedad de este año es que la UOC ocupará las plantas 3 y 4 del edificio de la rambla del Poblenou, 154, que hasta ahora estaban alquiladas a la empresa BIMSA. La planta 4 se pone a disposición del Consejo de Dirección y la planta 3 se incorpora como espacio para el personal de gestión con el fin reforzar la capacidad operativa. Con la habilitación de estas dos plantas, la universidad gana más de 120 nuevos puntos de trabajo y 9 nuevas salas de reuniones.
La UOC consolida, así, su apuesta por el 22@, iniciada en 2005, cuando arrendó uno de los edificios de Can Jaumandreu. Más tarde, en 2018, amplió su presencia en la zona con la compra de dos edificios de la rambla del Poblenou de Barcelona, uno de los cuales es el que ya ocupaba en régimen de arrendamiento. Finalmente, en 2022 inauguró, junto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, el nuevo Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación, gracias a la cofinanciación de la Generalitat.