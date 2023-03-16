La UOC inaugura el curs 2025-2026 amb nous espais al campus de BarcelonaLa Universitat guanyarà 1.700 metres quadrats i més de 120 nous punts de treball
Per primer cop, la UOC ocuparà la totalitat dels tres edificis de Can Jaumandreu, al Poblenou
La Universitat Oberta de Catalunya engega el nou curs 2025-2026 estrenant nous espais del seu campus i optimitzant l'ús dels tres edificis que té a Can Jaumandreu, al Poblenou de Barcelona. Aquest fet respon a una reorganització estratègica dels espais físics, de manera que la institució guanyarà un total de 1.700 metres quadrats i la incorporació de més de 120 nous punts de treball.
La novetat principal d'enguany és que la UOC ocuparà les plantes 3 i 4 de l'edifici de la rambla del Poblenou, 154, que fins ara estaven llogades a l'empresa BIMSA. La planta 4 es posa a disposició del Consell de Direcció i la planta 3 s'incorpora com a espai per al personal de gestió a fi de reforçar la capacitat operativa. Amb l'habilitació d'aquestes dues plantes, la Universitat guanya més de 120 nous punts de treball i 9 noves sales de reunions.
La UOC consolida, doncs, la seva aposta pel 22@, engegada el 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, va ampliar la presència a la zona amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d'arrendament. Finalment, el 2022 va inaugurar, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el nou Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, gràcies al cofinançament de la Generalitat.