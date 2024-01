La UOC situa el seu centre neuràlgic al 22@

La UOC ampliarà la presència al 22@ amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals ja ocupa actualment en règim d’arrendament. Amb aquesta adquisició la Universitat aposta perquè el seu centre neuràlgic estigui situat en el districte tecnològic de la ciutat i que integri bona part dels equips actualment dispersos en diferents edificis de la capital catalana, de manera que contribueixi a l’eficiència i sostenibilitat de l’organització.

L’operació va ser acordada pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) en la reunió del 18 de juny de 2018 i s’ha segellat davant de notari el dimecres 31 d’octubre. Ha tingut l’autorització prèvia del govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, titular del sòl.

La propietat del complex –en règim de dret de superfície– era fins ara de BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GMBH, un fons d’inversió gestionat per INVESCO, que havia manifestat interès a vendre. La compra, acordada per un import de 30,6 milions d’euros, comprèn el dret de superfície de la finca per un període de 75 anys, i també la propietat dels edificis i del pàrquing. La consultora immobiliària Cushman&Wakefield ha assessorat INVESCO en l’operació.

Els immobles se situen en el complex de Can Jaumandreu, una antiga fàbrica tèxtil del barri del Poblenou que conserva una imponent xemeneia de més 35 metres d’alçada. Els dos edificis que adquireix la UOC es van construir l’any 2005. L’edifici del número 156, d’una superfície de 6.241m², ja l’ocupa actualment la UOC en règim de lloguer, mentre que l’edifici del número154, de 6.042 m², hostatja diversos serveis de l’Ajuntament de Barcelona. A la mateixa illa la Universitat de Barcelona ocupa l’espai de l’antiga fàbrica.

La compra d’aquests dos edificis significarà per a la UOC augmentar els espais disponibles i permetrà agrupar la majoria dels serveis i equips en un mateix entorn, amb un estalvi important de la despesa actual en lloguers d’edificis.

La direcció de la UOC feia temps que cercava una solució per a la dispersió del seu personal en diversos edificis de la ciutat, problema que actualment dificulta la coordinació dels equips i l’eficiència en la feina i que s’ha vist agreujat en els darrers anys a causa del creixement experimentat en l’activitat de la Universitat i de l’augment de personal.

La previsió és que els equips que es traslladaran al 22@ hi comencin a treballar el 2021, un cop s’extingeixi el lloguer vigent amb l’ajuntament de Barcelona i es puguin adequar les noves instal·lacions.