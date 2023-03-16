Este jueves, 16 de octubre, la UOC ha dado oficialmente el pistoletazo de salida al nuevo curso académico con una lección inaugural titulada "Guerras de información: la nueva amenaza para la democracia". La sesión ha consistido en una conversación entre Ana Sofía Cardenal, catedrática de Ciencia Política de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, y Lorenzo Marini, cofundador y jefe de estrategia e impacto de Verificat.cat, alumni de la UOC y miembro del Consejo UOC Alumni. Han participado en el evento la rectora de la UOC, Àngels Fitó; la presidenta de la Comisión Permanente del Patronato de la FUOC, Helena Guardans; y el secretario general de Universidades e Investigación, Oriol Escardíbul. La ceremonia ha sido conducida por la periodista Cristina Gallach, que es miembro del Consejo Asesor de la FUOC, y se ha abierto con la videomemoria del curso 2024-2025. Las intervenciones musicales han sido a cargo de la cantante Maria Arnal.

Cardenal y Marini han iniciado la lección hablando de la desinformación y del papel que desempeñan los actores que verifican las noticias. Marini ha dicho que "la sobreinformación hizo que en Estados Unidos nacieran las primeras agencias de verificación, pero con las redes sociales la información se viraliza tan fácilmente que las agencias no pueden verificar toda esa información". En este contexto, Cardenal ha hablado de cómo influye la sobreinformación en el panorama político: por un lado, "los partidos políticos están perdiendo peso", y, por otro, ante tanta información, "buscamos aquella narrativa que nos encaja, en un sesgo en el que buscamos la confirmación de las ideas propias". Para Cardenal, "la desinformación es información falsa que tiene la intención de engañar".

En cuanto a las fake news, Marini ha señalado que "siempre han existido, pero crearlas estaba al alcance de unos pocos". En cambio, hoy "la desinformación adopta muchas formas: una campaña política, unas reseñas falsas de un restaurante, un vídeo falso de Elon Musk recomendando una inversión y creado con IA… Las campañas de desinformación son de propaganda, y usan discursos de odio y apelan a los sentimientos para cambiar la opinión pública".

¿Quién genera la desinformación?

Para Marini, "hay unos actores con más poder para producir desinformación, y son esos los que tienen mayor responsabilidad", porque "la desinformación es una herramienta dentro de una manipulación". A modo de ejemplo, ha mencionado al presidente de los Estados Unidos: "Trump es un gran actor que genera falsedades sin cesar". En aquel país, ha añadido Cardenal, "tenemos a los desinformadores gobernando, normalizando la mentira".

Cardenal ha subrayado que "la desinformación tiene un efecto clave en las instituciones, los medios de comunicación… Al final, la gente cree que todo el mundo miente". Y Marini ha añadido que "cuando no te crees nada, eliges qué información quieres quedarte".

La desinformación y la juventud

Marine ha hablado de los machismos: "Hay mucha desinformación sobre la mujer entre los jóvenes, y eso genera nuevos machismos que, en el futuro, influirán en sus decisiones de voto".

Para Cardenal, "en los países con una televisión y radio públicas potentes y no politizadas, la gente está más protegida; en cambio, en aquellos sistemas más fragmentados, la gente está más desprotegida".

La alfabetización ciudadana

Para Marini, "la alfabetización ciudadana es uno de los ingredientes básicos". Y es que "un ciudadano autónomo y capaz de informarse bien, será más difícil de engañar", ha apuntado. También ha comentado que "la información de calidad debe tener una ciudadanía que la reconozca".

¿La democracia está en peligro?

Para Cardenal, "los verificadores están ya en la batalla política, están politizados, y este hecho erosiona la confianza hacia ellos". Y una recomendación de la catedrática de Ciencia Política al público asistente al acto: "es importante pagar por la buena información". Por su parte, Marini ha añadido que hay que "ser responsables, tener confianza en la ciencia, premiar el rigor y exigir rigor y calidad a los medios". Y es que "el acceso a la información veraz es un derecho de todo el mundo", ha concluido.