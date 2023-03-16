La UOC inaugura el curs 2025-2026 amb una lliçó sobre guerres d'informació i democràciaA l'acte ha actuat l'artista Maria Arnal, que ha estrenat la nova veu coral de la UOC, creada amb intel·ligència artificial
Aquest dijous, 16 d'octubre, la UOC ha donat oficialment el tret de sortida al nou curs acadèmic amb una lliçó inaugural titulada "Guerres d'informació: la nova amenaça per a la democràcia". La sessió ha estat una conversa entre Ana Sofía Cardenal, catedràtica de Ciència Política dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i Lorenzo Marini, cofundador i cap d'estratègia i impacte de Verificat.cat, alumni de la Universitat i membre del Consell UOC Alumni. Han participat en l'esdeveniment la rectora de la UOC, Àngels Fitó; la presidenta de la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC, Helena Guardans; i el secretari general d'Universitats i Recerca, Oriol Escardíbul. La cerimònia ha estat conduïda per la periodista Cristina Gallach, que és membre del consell assessor de la FUOC, i s'ha obert amb la videomemòria del curs 2024-2025. Les intervencions musicals han anat a càrrec de la cantant Maria Arnal.
Cardenal i Marini han començat la lliçó parlant de la desinformació i del paper que tenen els actors que verifiquen les notícies. Marini ha dit que "la sobreinformació va fer néixer als Estats Units les primeres agències de verificació, però amb les xarxes socials la informació es viralitza tan fàcilment que les agències no poden verificar tota aquesta informació". En aquest context, Cardenal ha parlat de com la sobreinformació influeix en el panorama polític: d'una banda, "els partits polítics estan perdent pes", i, de l'altra, davant de tanta informació, "busquem aquella narrativa que ens encaixa, en un biaix en què busquem la confirmació de les idees pròpies". Per a Cardenal, "la desinformació és informació falsa que té la intenció d'enganyar".
Quant a les fake news, Marini ha dit que "sempre han existit, però crear-ne estava a l'abast d'uns pocs". En canvi, avui "la desinformació té moltes formes: una campanya política, unes ressenyes falses d'un restaurant, un vídeo fals de l'Elon Musk recomanant una inversió i creat amb IA… Les campanyes de desinformació són de propaganda, i usen discursos d'odi i apel·len als sentiments per canviar l'opinió pública".
Qui genera la desinformació?
Per a Marini, "hi ha uns actors amb més poder per produir desinformació, i són aquests els que tenen més responsabilitat", perquè "la desinformació és una eina dins d'una manipulació". A tall d'exemple, ha fet menció del president dels Estats Units: "Trump és un gran actor que genera falsedats sense parar". En aquell país, ha afegit Cardenal, "tenim els desinformadors governant, normalitzant la mentida".
Cardenal ha subratllat que "la desinformació té un efecte clau en les institucions, els mitjans de comunicació… Al final, la gent creu que tothom menteix". I Marini ha afegit que "quan no et creus res, tries quina informació vols quedar-te".
La desinformació i el jovent
Marini ha parlat dels masclismes: "Hi ha molta desinformació sobre la dona entre els joves, i això genera nous masclismes que, en el futur, influiran en les seves decisions de vot".
Per a Cardenal, "en els països amb una televisió i ràdio públiques potents i no polititzades, la gent està més protegida; en canvi, en aquells sistemes més fragmentats, la gent està més desprotegida".
L'alfabetització ciutadana
Per a Marini, "l'alfabetització ciutadana és un dels ingredients bàsics". I és que "un ciutadà autònom i capaç d'informar-se bé, serà més difícil d'enganyar", ha apuntat. També ha comentat que "la informació de qualitat ha de tenir una ciutadania que la reconegui".
La democràcia està en perill?
Per a Cardenal, "els verificadors estan ja en la batalla política, estan polititzats, i aquest fet erosiona la confiança cap a ells". I una recomanació de la catedràtica de Ciència Política al públic assistent a l'acte: "és important pagar per la bona informació". Per la seva banda, Marini ha afegit que cal "ser responsables, tenir confiança en la ciència, premiar el rigor i exigir rigor i qualitat als mitjans". I és que "l'accés a la informació veraç és un dret de tothom", ha conclòs.
Els discursos institucionals han clos l'acte
Escardíbul ha dedicat paraules d'agraïment i felicitació a la UOC i ha destacat que la institució "ocupa un lloc singular i imprescindible en el nostre sistema universitari català". També ha ressaltat el rol que desenvolupa com a universitat que promou un accés a l'educació superior molt ampli: "La UOC dona una oportunitat de formació a un públic que, si no tingués aquesta opció, no podria estudiar, i ho fa en un context de rigor, qualitat i excel·lència". A més, el secretari general d'Universitats i Recerca ha remarcat la "funció d'equilibri de gènere en la formació" que fa la UOC, i "l'aposta per la recerca" i, a través de l'aliança OpenEU, "la internacionalització, que lidereu". Finalment, ha remarcat la "molt important contribució de la UOC per projectar Catalunya al món".
La rectora Fitó ha clos l'acte d'inauguració del curs fent esment de la temàtica de la lliçó inaugural d'enguany: "En una societat sobreexposada a la desinformació, la democràcia esdevé més fràgil, i les universitats, més necessàries". I ha volgut assenyalar "tres contribucions a fer des del món universitari en general i des de la UOC en particular, com a universitat digital amb un clar mandat públic". "Primer: operar com a tractors de la formació digital ciutadana per capacitar digitalment les nostres respectives societats. Segon: actuar com a autèntics nodes de coneixement. I, tercer: generositat en el coneixement". Per a la rectora, "el paper de la UOC ha de posar l'accent en la inclusió i l'equitat, en el rigor i la veracitat, i, finalment, en la generositat en el coneixement".
aVeus: la UOC crea una veu coral amb IA per celebrar el seu 30è. aniversari
La lliçó inaugural de curs ha estat l'escenari de l'estrena d'aVeus, una proposta que combina art, recerca i innovació per crear una veu coral sintètica generada amb intel·ligència artificial (IA). En la iniciativa han participat la cantant i compositora Maria Arnal, i les veus de membres de tota la comunitat universitària.
La lliçó inaugural del curs es pot recuperar en aquest enregistrament i veure l'àlbum de fotografies en aquest enllaç.