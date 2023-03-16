Una de las novedades de este nuevo curso académico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es la puesta en marcha de la formación dual universitaria en dos másteres oficiales. Se trata de una modalidad formativa que combina el aprendizaje académico en la universidad con la experiencia profesional en una empresa o una institución. Y los primeros estudios en los que la UOC la introducirá son el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web , que empezó a finales de septiembre, y el máster universitario de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, que se iniciará el próximo semestre.

El proyecto formativo se elabora de manera conjunta entre las dos entidades y permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real, a la vez que recibe una compensación económica por el trabajo que realiza en el marco de su aprendizaje.

"La UOC es una universidad profundamente comprometida con el entorno desde diferentes perspectivas: la mejora de la empleabilidad, la investigación aplicada, la innovación en el tejido industrial, la responsabilidad social, la transferencia en espacios de transformación… La capilaridad de la UOC y su capacidad de penetrar en diferentes territorios, gracias a su condición virtual, habilita mecanismos para desarrollar cambios positivos en estos entornos junto con las empresas y las instituciones que los habitan", explica Manel Jiménez Morales , vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura.

Aplicar las competencias en entornos laborales reales

El primer máster oficial en el que se ha lanzado el plan piloto de formación dual es el de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web , que este semestre se hace conjuntamente con la empresa NTT Data , una multinacional especializada en servicios de consultoría tecnológica, donde los estudiantes podrán complementar su formación con una estancia. César Córcoles , director del máster, explica que "estos estudios siempre han querido estar muy próximos a la actividad profesional. La formación dual universitaria ofrece a los estudiantes la posibilidad de cerrar su recorrido académico trabajando en una empresa y, de este modo, adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias adaptados a un entorno laboral real e incluir esta experiencia en su currículum".

Estos estudios permiten a los estudiantes especializarse en front-end (toda la parte de desarrollo web que ve el usuario) y los forma en diseño web y maquetación (HTML, CSS y diseño de interfaces), desarrollo web (JavaScript y desarrollo front-end y back-end) y herramientas para el diseño y el desarrollo de webs.