La UOC inicia la formación dual universitaria en dos másteresLa universidad apuesta por este tipo de formación que combina aprendizaje teórico y actividad laboral retribuida
Una jornada a finales de mes buscará alianzas con empresas para formar a futuros profesionales
Una de las novedades de este nuevo curso académico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es la puesta en marcha de la formación dual universitaria en dos másteres oficiales. Se trata de una modalidad formativa que combina el aprendizaje académico en la universidad con la experiencia profesional en una empresa o una institución. Y los primeros estudios en los que la UOC la introducirá son el máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web, que empezó a finales de septiembre, y el máster universitario de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, que se iniciará el próximo semestre.
El proyecto formativo se elabora de manera conjunta entre las dos entidades y permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real, a la vez que recibe una compensación económica por el trabajo que realiza en el marco de su aprendizaje.
"La UOC es una universidad profundamente comprometida con el entorno desde diferentes perspectivas: la mejora de la empleabilidad, la investigación aplicada, la innovación en el tejido industrial, la responsabilidad social, la transferencia en espacios de transformación… La capilaridad de la UOC y su capacidad de penetrar en diferentes territorios, gracias a su condición virtual, habilita mecanismos para desarrollar cambios positivos en estos entornos junto con las empresas y las instituciones que los habitan", explica Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura.
Aplicar las competencias en entornos laborales reales
El primer máster oficial en el que se ha lanzado el plan piloto de formación dual es el de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web, que este semestre se hace conjuntamente con la empresa NTT Data, una multinacional especializada en servicios de consultoría tecnológica, donde los estudiantes podrán complementar su formación con una estancia. César Córcoles, director del máster, explica que "estos estudios siempre han querido estar muy próximos a la actividad profesional. La formación dual universitaria ofrece a los estudiantes la posibilidad de cerrar su recorrido académico trabajando en una empresa y, de este modo, adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias adaptados a un entorno laboral real e incluir esta experiencia en su currículum".
Estos estudios permiten a los estudiantes especializarse en front-end (toda la parte de desarrollo web que ve el usuario) y los forma en diseño web y maquetación (HTML, CSS y diseño de interfaces), desarrollo web (JavaScript y desarrollo front-end y back-end) y herramientas para el diseño y el desarrollo de webs.
Al inicio del segundo semestre empezará el plan piloto de formación dual en el máster universitario de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, en el que los estudiantes podrán hacer prácticas en las empresas más avanzadas del sector en diferentes puntos de España: "Hemos buscado fundamentalmente compañías con servicio de prevención propios o mancomunados y, especialmente, servicios de prevención ajenos, que dispongan de todos los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para formar debidamente a nuestro estudiantado", comenta Rubén Rodríguez, director del máster. "Haber cursado la formación dual aportará un valor diferencial a los titulados: a pesar de que tendrán un perfil júnior, nuestros alumnos conocerán mucho mejor la realidad del mundo profesional, porque durante dos semestres habrán cursado hasta siete asignaturas directamente en el entorno empresarial". Entre las empresas que acogerán a estudiantes de la UOC se encuentran Quirón Prevención, Vitaly, Integral de Prevención de Riesgos y Prevensalud – Prevenctiva.
Alianzas para formar al futuro talento
En este contexto, la UOC organiza una jornada para reflexionar sobre esta nueva modalidad formativa y cómo las alianzas entre la universidad y las empresas pueden impulsar la formación de talento cualificado adaptado a los nuevos retos del mercado laboral. La Jornada Universitat i Empresa. Aliances per formar el talent del futur tendrá lugar el 30 de octubre en la sede de la UOC (Rambla del Poblenou, 154) y se dirige especialmente a los profesionales de los recursos humanos, con el objetivo de explorar alianzas entre la UOC y el sector empresarial. También se abordarán las nuevas profesiones y las habilidades emergentes necesarias en el mercado laboral de nuestros tiempos.
El objetivo del encuentro es acercar la universidad y las empresas, para construir propuestas educativas dentro del marco de la formación dual y las microcredenciales. "Buscamos poner a disposición el talento de la universidad para que las empresas puedan colaborar con la UOC a la hora de establecer esta extensión de los aprendizajes en su organización a través de programas de formación dual", explica el vicerrector Jiménez Morales.
La jornada contará con el apoyo y la colaboración de instituciones como la Fundación Bertelsmann, NTT Data y Cluster EduTech.
La inscripción a la jornada es libre y se puede hacer a través de este enlace.