La UOC inicia la formació dual universitària en dos màstersLa Universitat aposta per aquest tipus de formació que combina aprenentatge teòric i activitat laboral retribuïda
Una jornada a finals de mes buscarà aliances amb empreses per formar futurs professionals
Una de les novetats d'aquest nou curs acadèmic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la posada en marxa de la formació dual universitària en dos màsters oficials. Es tracta d'una modalitat formativa que combina l'aprenentatge acadèmic a la Universitat amb l'experiència professional en una empresa o una institució. I els primers estudis en què la UOC la introduirà són el màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web, que va començar a finals de setembre, i el màster universitari de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, que s'iniciarà el semestre que ve.
El projecte formatiu s'elabora de manera conjunta entre les dues entitats i permet a l'estudiant aplicar els coneixements adquirits en un entorn laboral real, alhora que rep una compensació econòmica per la feina que fa en el marc del seu aprenentatge.
"La UOC és una universitat profundament compromesa amb l'entorn des de diferents perspectives: la millora de l'ocupabilitat, la recerca aplicada, la innovació en el teixit industrial, la responsabilitat social, la transferència en espais de transformació… La capil·laritat de la UOC i la seva capacitat de penetrar en diferents territoris, gràcies a la seva condició virtual, habilita mecanismes per desenvolupar canvis positius en aquests entorns juntament amb les empreses i les institucions que els habiten", explica Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura.
Aplicar les competències en entorns laborals reals
El primer màster oficial en què s'ha llançat el pla pilot de formació dual és el de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web, que aquest semestre es fa conjuntament amb l'empresa NTT Data, una multinacional especialitzada en serveis de consultoria tecnològica, on els estudiants podran complementar la seva formació amb una estada. César Córcoles, director del màster, explica que "aquests estudis sempre han volgut estar molt propers a l'activitat professional. La formació dual universitària ofereix als estudiants la possibilitat de tancar el seu recorregut acadèmic treballant en una empresa i, d'aquesta manera, adquirir els coneixements, les habilitats i les competències adaptats a un entorn laboral real i incloure aquesta experiència al seu currículum".
Aquests estudis permeten als estudiants especialitzar-se en front-end (tota la part de desenvolupament web que l'usuari veu) i els forma en disseny web i maquetació (HTML, CSS i disseny d'interfícies), desenvolupament web (JavaScript i desenvolupament front-end i back-end) i eines per al disseny i el desenvolupament de webs.
A l'inici del segon semestre començarà el pla pilot de formació dual al màster universitari de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, en el qual els estudiants podran fer pràctiques a les empreses més avançades del sector en diferents punts d'Espanya: "Hem buscat fonamentalment companyies amb servei de prevenció propis o mancomunats i, especialment, serveis de prevenció aliens, que disposin de tots els recursos humans, tècnics i materials necessaris per formar degudament el nostre estudiantat", comenta Rubén Rodríguez, director del màster. "Haver cursat la formació dual aportarà un valor diferencial als titulats: tot i que tindran un perfil júnior, els nostres alumnes coneixeran molt millor la realitat del món professional, perquè durant dos semestres hauran cursat fins a set assignatures directament en l'entorn empresarial". Entre les empreses que acolliran estudiants de la UOC hi ha Quirón Prevención, Vitaly, Integral de Prevenció de Riscos i Prevensalud – Prevenctiva.
Aliances per formar el futur talent
En aquest context, la UOC organitza una jornada per reflexionar sobre aquesta nova modalitat formativa i com les aliances entre la Universitat i les empreses poden impulsar la formació de talent qualificat adaptat als nous reptes del mercat laboral. La Jornada Universitat i Empresa. Aliances per formar el talent del futur tindrà lloc el 30 d'octubre a la seu de la UOC (Rambla del Poblenou, 154) i s'adreça especialment als professionals dels recursos humans, amb l'objectiu d'explorar aliances entre la UOC i el sector empresarial. També s'abordaran les noves professions i les habilitats emergents necessàries en el mercat laboral dels nostres temps.
L'objectiu de la trobada és apropar la Universitat i les empreses, per tal de construir propostes educatives dins el marc de la formació dual i les microcredencials. "Busquem posar a disposició el talent de la Universitat perquè les empreses puguin col·laborar amb la UOC a l'hora d'establir aquesta extensió dels aprenentatges en la seva organització a través de programes de formació dual", explica el vicerector Jiménez Morales.
La jornada comptarà amb el suport i la col·laboració d'institucions com la Fundació Bertelsmann, NTT Data i Cluster EduTech.
La inscripció a la jornada és lliure i es pot fer a través d'aquest enllaç.