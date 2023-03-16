La UOC quiere reafirmar su condena ante la escalada de violencia en Gaza y toda Palestina, donde se están produciendo graves vulneraciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esta situación ha sido ampliamente denunciada por distintos organismos internacionales con el mandato de proteger la dignidad humana y garantizar el respeto íntegro a los derechos humanos.

Ante esta situación, la UOC desea trasladar la máxima solidaridad con el pueblo palestino y con todas las víctimas inocentes de este conflicto, y reafirma su compromiso con la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos universales. Como universidad, la UOC es un espacio de conocimiento y diálogo y defiende que, ante cualquier conflicto, deben prevalecer la diplomacia y la protección de los derechos humanos.

Como institución educativa, condena también especialmente la destrucción del sistema educativo universitario en la Franja de Gaza, que las Naciones Unidas han calificado de escolasticidio, es decir, la destrucción sistemática de la educación y del conocimiento a través de la aniquilación de escuelas, universidades, estudiantado y personal docente, con el objetivo de impedir el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la transmisión de la cultura y el saber. Asimismo, la UOC traslada toda su solidaridad con la comunidad educativa afectada.

Por este motivo, la universidad apoya a las personas, organizaciones e instituciones que levantan la voz a favor de la paz, y reclama:

● Un alto el fuego inmediato e incondicional y el fin de la ocupación militar y el bloqueo prolongado de Palestina.

● La apertura inmediata de fronteras para garantizar la entrada de ayuda humanitaria.

● La liberación de todas las personas secuestradas y encarceladas de forma ilegal en Israel, Gaza y toda Palestina, y el retorno de las personas palestinas refugiadas y desplazadas.

Compromisos y medidas específicas de la UOC

De acuerdo con la Resolución 341/XV del Parlamento de Cataluña, sobre Palestina, del 24 de julio de 2025, y con la Declaración del Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo y del Consejo Catalán de Fomento de la Paz, la UOC traslada a la comunidad universitaria que:

● Actualmente, no tiene vigente ninguna relación institucional ni colaboración académica con universidades u otras instituciones y organizaciones israelíes que estén directamente vinculadas con la ocupación de Gaza.

● No se mantiene ninguna relación con las empresas identificadas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y refuerza y reconoce la tarea de esta oficina en la producción y difusión de dichos informes.

● La política de compras de la UOC vigente vela por que no se establezcan relaciones comerciales con proveedores que incurran en algún incumplimiento legal, fiscal, laboral o ambiental en materia de seguridad, salud o derechos humanos. Adicionalmente, el Código de conducta de la UOC, al que deben adherirse las entidades colaboradoras, establece que todo proveedor y entidad firmante de convenios con la UOC seguirá los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los principios de Global Compact de las Naciones Unidas, la legislación laboral aplicable y la legislación relativa al medioambiente tanto de ámbito local como internacional. A tal efecto, la UOC sigue estudiando los acuerdos susceptibles de vulnerar estos principios.

Adicionalmente, adquiere los siguientes compromisos institucionales:

- Avanzar en el Programa de acogida para personas refugiadas , en marcha desde 2017, y estar atenta a las novedades de la comunidad universitaria de la zona del conflicto para facilitarle todo el apoyo posible.

- Impulsar y reforzar la cooperación con las universidades palestinas para favorecer programas de acogida, becas, intercambios e investigación conjunta.

- Desarrollar una política de alianzas que vele por que la UOC no se vincule con ninguna entidad que no exprese un compromiso real con la paz y los derechos humanos.

- Apoyar institucionalmente a los investigadores e investigadoras que decidan desvincularse de proyectos participados por entidades israelíes.

- Trabajar de forma coordinada con la CRUE, las universidades catalanas, la Red Técnica de Cooperación, Voluntariado y Refugio del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y las redes internacionales para denunciar cualquier acción genocida y promover la paz. Y, muy especialmente, en el marco del Consejo Catalán de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, seguir coordinando esfuerzos con los distintos sectores representantes para exigir al Gobierno de Cataluña acciones coherentes con la voluntad de las instituciones y la sociedad catalana.

- Impulsar actividades académicas y de sensibilización sobre la situación en Palestina y sobre el papel de las universidades en la defensa de los derechos humanos.

En definitiva, la UOC quiere significarse en el papel fundamental de las instituciones educativas en la construcción de espacios pacíficos para el diálogo y la rehabilitación y reconstrucción del tejido social posbélico. Asimismo, condena cualquier forma de discriminación antisemita e islamofóbica, y rechaza las acciones terroristas, independientemente de los principios que defiendan.