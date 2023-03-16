La UOC vol refermar la seva condemna davant l'escalada de violència a Gaza i arreu de Palestina, on es produeixen greus vulneracions del dret internacional humanitari i dels drets humans. Aquesta situació ha estat àmpliament denunciada per diversos organismes internacionals amb el mandat de protegir la dignitat humana i garantir el respecte íntegre als drets humans.
Davant d'aquesta situació, la Universitat vol traslladar la màxima solidaritat amb el poble palestí i amb totes les víctimes innocents d'aquest conflicte, i reafirma el seu compromís amb la pau, la justícia i la defensa dels drets humans universals. Com a universitat, la UOC és un espai de coneixement i diàleg i defensa que, davant de qualsevol conflicte, han de prevaldre la diplomàcia i la protecció dels drets humans.
En tant que institució educativa, condemna també especialment la destrucció del sistema educatiu universitari a la Franja de Gaza, que les Nacions Unides han qualificat d'escolasticidi, és a dir, la destrucció sistemàtica de l'educació i del coneixement mitjançant l'aniquilació d'escoles, universitats, estudiantat i personal docent, amb l'objectiu d'impedir l'exercici del dret fonamental a l'educació i la transmissió de la cultura i el saber. Així mateix, la UOC trasllada tota la seva solidaritat amb la comunitat educativa afectada.
Per això, la Universitat dona suport a les persones, organitzacions i institucions que aixequen la veu a favor de la pau, i reclama:
● Un alto el foc immediat i incondicional i la fi de l'ocupació militar i el bloqueig prolongat de Palestina.
● L'obertura immediata de fronteres per garantir l'entrada d'ajut humanitari.
● L'alliberament de totes les persones segrestades i empresonades de manera il·legal a Israel, Gaza i arreu de Palestina, i el retorn de les persones palestines refugiades i desplaçades.
Compromisos i mesures específiques de la UOC
D'acord amb la Resolució 341/XV del Parlament de Catalunya, sobre Palestina, del 24 de juliol del 2025, i amb la Declaració del Ple del Consell de Cooperació al Desenvolupament i del Consell Català de Foment de la Pau, la UOC trasllada a la comunitat universitària que:
● Actualment, no té vigent cap relació institucional ni col·laboració acadèmica amb universitats o altres institucions i organitzacions israelianes que estiguin directament vinculades amb l'ocupació de Gaza.
● No es manté cap relació amb les empreses identificades als informes de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, i reforça i reconeix la tasca d'aquesta oficina en la producció i difusió d'aquests informes.
● La política de compres de la UOC vigent vetlla perquè no s'estableixin relacions comercials amb proveïdors que incorrin en algun incompliment legal, fiscal, laboral o ambiental en matèria de seguretat, salut o drets humans. Addicionalment, el Codi de conducta de la UOC, al qual s'han d'adherir les entitats col·laboradores, estableix que tot proveïdor i entitat signant de convenis amb la UOC seguirà els principis establerts per l'Organització Internacional del Treball, la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, els principis de Global Compact de les Nacions Unides, la legislació laboral aplicable i la legislació relativa al medi ambient tant d'àmbit local com internacional. A aquest efecte, la UOC continua estudiant els acords susceptibles de vulnerar aquests principis.
Addicionalment, adquireix els compromisos institucionals següents:
- Avançar en el Programa d'acollida per a persones refugiades, en marxa des del 2017, i estar amatent a les novetats de la comunitat universitària de la zona del conflicte per facilitar-li tot el suport possible.
- Impulsar i reforçar la cooperació amb les universitats palestines per afavorir programes d'acollida, beques, intercanvis i recerca conjunta.
- Desenvolupar una política d'aliances que vetlli perquè la Universitat no es vinculi amb cap entitat que no expressi un compromís real amb la pau i els drets humans.
- Donar suport institucional als investigadors i investigadores que decideixin desvincular-se de projectes participats per entitats israelianes.
- Treballar de manera coordinada amb la CRUE, les universitats catalanes, la Xarxa Tècnica de Cooperació, Voluntariat i Refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i les xarxes internacionals per denunciar qualsevol acció genocida i promoure la pau. I, molt especialment, en el marc del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, continuar coordinant esforços amb els diferents sectors representants per exigir al Govern de Catalunya accions coherents amb la voluntat de les institucions i la societat catalana.
- Impulsar activitats acadèmiques i de sensibilització sobre la situació a Palestina i sobre el paper de les universitats en la defensa dels drets humans.
En definitiva, la UOC es vol significar en el paper fonamental de les institucions educatives en la construcció d'espais pacífics per al diàleg i la rehabilitació i reconstrucció del teixit social postbèl·lic. Així mateix, condemna qualsevol forma de discriminació antisemita i islamofòbica, i rebutja les accions terroristes, independentment dels principis que defensin.