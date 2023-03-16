Muere Claudi Alsina, miembro fundador y primer vicerrector académico de la UOCCatedrático de Matemáticas y Creu de Sant Jordi, ha muerto a los 73 años en Barcelona
Alsina formó parte del equipo fundador de la primera universidad en línea del mundo a petición del rector Gabriel Ferraté
Claudi Alsina, catedrático de Matemáticas y miembro fundador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha muerto este domingo, 16 de noviembre, a los 73 años. A petición del rector fundador, Gabriel Ferraté, fue el primer vicerrector de Política Académica y Profesorado de la UOC entre 1994 y 1996. Su compromiso con la innovación educativa y con el impulso de un modelo universitario pionero contribuyó de manera decisiva a dar forma al proyecto que hoy es la UOC. La actual rectora, Àngels Fitó, ha expresado: "Hoy en la Universitat Oberta de Catalunya estamos de luto. Junto con el rector Ferraté, el profesor Claudi Alsina dibujó y proyectó la UOC de hoy. Inmensamente tristes y agradecidos".
Un vínculo muy especial con Gabriel Ferraté y la UOC
En un pódcast dedicado a La génesis de la UOC, Alsina recordaba la llamada de Ferraté con el nuevo encargo: "Fueron momentos muy emocionantes y todo un reto, donde había que combinar imaginación y creatividad". El problema, explicaba, fue que "la imaginación iba por delante de la tecnología", y el primer Campus Virtual "se distribuyó con disquetes negros con una caja", rememoraba.
Fruto de su relación laboral y personal, Alsina participó también en el acto de homenaje a Gabriel Ferraté que le hicieron la UPC y la UOC en marzo de este año. Durante el encuentro, Alsina dedicó unas bonitas palabras a su amigo: "Estás en el cielo de los buenos rectores". Así empezó la carta que el matemático escribió para Ferraté. "Fuiste mi rector durante veinte años (dieciocho en la UPC y dos en la UOC)", añadió.
Alsina fue una de las primeras personas con quien Ferraté compartió la idea de poner en marcha la UOC. "Fue un placer acompañarte, junto con Francesc Pedró", dijo el matemático. De los primeros meses, Alsina recordaba con una sonrisa cuando, ya por la noche, abandonaba la sede de la universidad en la avenida del Tibidabo y Ferraté le preguntaba: "¿Ya te vas?".
Después de desvincularse profesionalmente de la UOC, Alsina siempre estuvo muy cerca de la universidad que ayudó a poner en marcha y a dar forma junto a Ferraté. Tanto es así que participaba, siempre que se le pedía, en las actividades dirigidas al equipo de extrabajadores y extrabajadoras. Así, participó en el acto de homenaje a Ferraté que se organizó en septiembre de 2024 y en el encuentro centrado en el modelo educativo en línea que tuvo lugar este septiembre, en el transcurso del cual se lo homenajeó por haber recibido la Creu de Sant Jordi 2024.
Creu de Sant Jordi 2024
En 2024, Alsina fue reconocido con la Creu de Sant Jordi por su labor como divulgador y pedagogo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, le entregaba este galardón por su gran trabajo en el ámbito científico y su importante tarea en la innovación educativa y la divulgación de las matemáticas.
Illa ha enviado su pésame a la familia del matemático y ha destacado que "su legado pervive en la Cataluña de hoy, vanguardia de la ciencia en Europa".
Una larga trayectoria académica y profesional
Doctor en Matemáticas por la Universidad de Barcelona y con formación de posgrado en la Universidad de Massachusetts, Alsina fue catedrático en la Universitat Politècnica de Catalunya hasta su jubilación en 2016. Experto en ecuaciones funcionales, geometría, educación matemática y metrología, también destacó como divulgador apasionado, haciendo de las matemáticas un lenguaje más próximo y entendedor.
Con una trayectoria prolífica, Alsina publicó más de 50 libros, entre obras de investigación y divulgación, y firmó más de 400 artículos —la mitad en el ámbito estrictamente científico y la otra mitad en educación matemática—. También dirigió 16 tesis doctorales e impartió más de 1.000 conferencias en varios países, y se convirtió en una voz reconocida y querida en el ámbito internacional de la pedagogía y la divulgación matemática.
En el ámbito institucional y político, Alsina tuvo un papel relevante en la configuración del sistema universitario catalán, puesto que ejerció varios cargos en la Generalitat de Cataluña, como por ejemplo secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña (2011-2016), vocal del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (2007-2013), director general de Universidades (2002-2003) y coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña entre los años 2000 y 2002. También representó al Estado como delegado nacional en la Unión Matemática Internacional y en la Comisión Internacional de Educación Matemática entre 1986 y 1998.
Claudi Alsina, in memoriam.