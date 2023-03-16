Claudi Alsina, catedrático de Matemáticas y miembro fundador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha muerto este domingo, 16 de noviembre, a los 73 años. A petición del rector fundador, Gabriel Ferraté, fue el primer vicerrector de Política Académica y Profesorado de la UOC entre 1994 y 1996. Su compromiso con la innovación educativa y con el impulso de un modelo universitario pionero contribuyó de manera decisiva a dar forma al proyecto que hoy es la UOC. La actual rectora, Àngels Fitó, ha expresado: "Hoy en la Universitat Oberta de Catalunya estamos de luto. Junto con el rector Ferraté, el profesor Claudi Alsina dibujó y proyectó la UOC de hoy. Inmensamente tristes y agradecidos".

Un vínculo muy especial con Gabriel Ferraté y la UOC

En un pódcast dedicado a La génesis de la UOC, Alsina recordaba la llamada de Ferraté con el nuevo encargo: "Fueron momentos muy emocionantes y todo un reto, donde había que combinar imaginación y creatividad". El problema, explicaba, fue que "la imaginación iba por delante de la tecnología", y el primer Campus Virtual "se distribuyó con disquetes negros con una caja", rememoraba.