Mor Claudi Alsina, membre fundador i primer vicerector acadèmic de la UOC

Mor Claudi Alsina, membre fundador i primer vicerector acadèmic de la UOCCatedràtic de Matemàtiques i Creu de Sant Jordi, ha mort als 73 anys a Barcelona
Alsina va formar part de l'equip fundador de la primera universitat en línia del món a petició del rector Gabriel Ferraté
Claudi Alsina, catedràtic de Matemàtiques i membre fundador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha mort aquest diumenge, 16 de novembre, als 73 anys. A petició del rector fundador, Gabriel Ferraté, va ser el primer vicerector de Política Acadèmica i Professorat de la UOC entre 1994 i 1996. El seu compromís amb la innovació educativa i amb l'impuls d'un model universitari pioner va contribuir de manera decisiva a donar forma al projecte que avui és la UOC. L'actual rectora, Àngels Fitó, ha expressat: "Avui a la Universitat Oberta de Catalunya estem de dol. Junt amb el rector Ferraté, el professor Claudi Alsina va dibuixar i projectar la UOC d'avui. Immensament tristos i agraïts".
Un vincle molt especial amb Gabriel Ferraté i la UOC
En un pòdcast dedicat a La gènesi de la UOC, Alsina recordava la trucada de Ferraté amb el nou encàrrec: "Van ser moments molt emocionants i tot un repte, on calia combinar imaginació i creativitat". El problema, explicava, va ser que "la imaginació va anar per davant de la tecnologia", i el primer Campus Virtual "es va distribuir amb disquets negres amb una caixa", rememorava.
Fruit de la seva relació laboral i personal, Alsina va participar també en l'acte d'homenatge a Gabriel Ferraté que li van fer la UPC i la UOC el març d'aquest any. Durant la trobada, Alsina va dedicar unes boniques paraules al seu amic: "Ets al cel dels bons rectors". Així va començar la carta que el matemàtic va escriure per a Ferraté. "Vas ser el meu rector durant vint anys (divuit a la UPC i dos a la UOC)", va afegir.
Alsina va ser una de les primeres persones amb qui Ferraté va compartir la idea d'engegar la UOC. "Va ser un plaer acompanyar-te, juntament amb Francesc Pedró", va dir el matemàtic. D'aquells primers mesos, Alsina recordava amb un somriure quan, ja de nit, marxava de la seu de la Universitat a l'avinguda del Tibidabo de Barcelona i Ferraté li preguntava: "Ja te'n vas?".
Després de desvincular-se professionalment de la UOC, Alsina sempre va estar ben a prop de la Universitat que va ajudar a engegar i donar forma al costat de Ferraté. Tant és així que participava, sempre que se li demanava, en les activitats adreçades a l'equip d'extreballadors i extreballadores. Així, va participar en l'acte d'homenatge a Ferraté que es va organitzar el setembre del 2024 i en la trobada centrada en el model educatiu en línia que va tenir lloc aquest setembre, en el transcurs de la qual se'l va homenatjar per haver rebut la Creu de Sant Jordi 2024.
Creu de Sant Jordi 2024
El 2024, Alsina va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi per la seva tasca com a divulgador i pedagog. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, li lliurava aquest guardó pel seu gran treball en l'àmbit científic i la seva important tasca en la innovació educativa i la divulgació de les matemàtiques.
Illa ha enviat el seu condol a la família del matemàtic i ha destacat que "el seu llegat perviu en la Catalunya d'avui, avantguarda de la ciència a Europa".
Una llarga trajectòria acadèmica i professional
Doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i amb formació de postgrau a la Universitat de Massachusetts, Alsina va ser catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya fins a la seva jubilació el 2016. Expert en equacions funcionals, geometria, educació matemàtica i metrologia, també va destacar com a divulgador apassionat, fent de les matemàtiques un llenguatge més proper i entenedor.
Amb una trajectòria prolífica, Alsina va publicar més de 50 llibres, entre obres de recerca i divulgació, i va signar més de 400 articles —la meitat en l'àmbit estrictament científic i l'altra meitat en educació matemàtica. També va dirigir 16 tesis doctorals i va impartir més de 1.000 conferències en diversos països, i es va convertir en una veu reconeguda i estimada en l'àmbit internacional de la pedagogia i la divulgació matemàtica.
En l'àmbit institucional i polític, Alsina va tenir un paper rellevant en la configuració del sistema universitari català, ja que va exercir diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya, com ara secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (2011-2016), vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-2013), director general d'Universitats (2002-2003) i coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya entre els anys 2000 i 2002. També va representar l'Estat com a delegat nacional a la Unió Matemàtica Internacional i a la Comissió Internacional d'Educació Matemàtica entre 1986 i 1998.
Claudi Alsina, in memoriam.