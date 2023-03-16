Escolta com es va crear la primera universitat en línia del món al nou pòdcast de la UOCEls protagonistes narren els seus records i les seves vivències en una sèrie de 10 nous capítols sonors que reviuen la història, l'evolució i el futur de la Universitat Oberta de Catalunya
L'any 1994, l'aleshores rector de la UPC, Gabriel Ferraté, va rebre l'encàrrec del govern català de posar-se al capdavant d'una nova universitat, que seria la primera universitat en línia del món i en català: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Va acceptar amb la condició que l'hi deixessin "fer diferent" i posant en pràctica el seu lema de "trencar les barreres del temps i de l'espai". Les paraules de Ferraté i d'altres figures clau que van fer possible la creació de la UOC les podeu escoltar al nou pòdcast Extr@UOC30, que engloba una sèrie de 10 capítols de 25 minuts de durada cadascun que repassen la història i l'evolució dels 30 anys de la UOC, així com els reptes de futur d'aquesta institució pionera en l'educació en línia.
Al primer capítol, anomenat La gènesi de la UOC (ivoox, Spotify), s'hi pot escoltar també l'aleshores president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, explicant com va sorgir la idea de crear una universitat virtual: "Al govern de la Generalitat volíem fer un ensenyament a distància; per això vam fer un intent de col·laboració amb la UNED, però volíem que fos una universitat en català i que s'hi ensenyés català, història de Catalunya, dret civil català… I vam haver de buscar una altra solució".
Per la seva banda, Claudi Alsina, vicerector de Política Acadèmica i Professorat entre 1994 i 1996, reviu al pòdcast la trucada de Ferraté amb el nou encàrrec: "Van ser moments molt emocionants i tot un repte, on calia combinar imaginació i creativitat". El problema, explica, va ser que "la imaginació va anar per davant de la tecnologia", i el primer campus virtual "es va distribuir amb disquets negres amb una caixa", rememora.
Una altra de les veus del primer capítol és la de Sílvia Estadella, secretària de gerència aquells primers anys i encara treballadora de la UOC. "Els primers anys de la UOC van ser extraordinaris, a poc a poc tot anava prenent forma". I recorda que "aquella família" va ser afortunada per haver viscut "el primer campus, els primers mòduls didàctics, la primera matrícula, la inauguració de la primera seu territorial, etc.".
El primer gerent de la institució, entre 1994 i 2006, va ser Xavier Aragay, i és una de les persones que forma part del pòdcast: "Fa 30 anys, a Catalunya es van donar les condicions que van fer possible crear un model nou jurídic, de governança, que permetia un servei públic però amb gestió privada… I aquest és el gran invent".
El primer capítol també compta amb la participació de Josep Maria Oliveras, director del Gabinet de Rectorat i Relacions Institucionals que ha treballat com a mà dreta de tres dels quatre rectors que ha tingut la UOC. "Ferraté va ser visionari amb tot allò que va fer i va crear, però era sobretot un gran observador i un apassionat".
I si la UOC era sinònim d'innovació, ho era en tots els camps, inclòs el de la comunicació. Josep Nieto, primer cap de premsa de la Universitat entre 1995 i 1999, recorda crear "el primer gabinet de premsa virtual i la primera roda de premsa, amb vaca incorporada". El periodista de La Vanguardia, Josep Playà, va assistir en aquella presentació en una masia de Sant Cugat: "Ferraté ens esperava enmig d'un camp, amb vaques al costat, i un portàtil", i ens va dir: "Això serà el futur, des de qualsevol lloc del món hom es podrà connectar amb el món i jo podré dirigir la UOC". "Ens va deixar a tots bocabadats", recorda Playà.
L'actual rectora de la institució des de 2023, Àngels Fitó, explica al pòdcast que la UOC és una universitat "apoderada", perquè "hem demostrat una contribució sistèmica a bona part dels reptes de capacitació que té el país", i una universitat "respectada pel conjunt del sistema, perquè ha estat capaç de trencar fronteres en l'educació superior i amb uns estàndards de qualitat molt elevats, i perquè té un cos de recerca, de coneixement i de reconeixement al darrere".
Extr@UOC30, un viatge sonor pels 30 anys de la UOC
Un total de 85 veus –entre professorat, estudiantat, alumnis, treballadors i extreballadors– expliquen els elements distintius d'aquesta història d'èxit, tot analitzant la seva gènesi, els primers estudis, el model pedagògic, la tecnologia, la recerca i la projecció internacional, entre d'altres.
El primer capítol s'ha publicat el 29 d'abril de 2025, coincidint amb l'acte commemoratiu celebrat al Parlament de Catalunya amb motiu dels 30 anys de l'aprovació per unanimitat de la llei de reconeixement de la UOC. A partir d'aquesta data, es podrà escoltar un nou episodi cada setmana, en un recorregut pels moments clau de la trajectòria de la universitat, en la veu d'algunes de les persones que ho han fet possible.
Presentat per Josep Nieto, primer cap de premsa de la UOC del 1995 al 1999, i Àngels Doñate, cap de premsa de la institució entre el 2002 i el 2008, cada episodi compta amb dos blocs principals, on s'entrevisten persones vinculades amb la temàtica que es tracta, i inclou altres tres seccions: Fora de guió, amb històries i anècdotes de la UOC; La UOC vista per, on diverses persones ens donen la seva visió sobre la universitat, i La UOC del futur, amb reflexions de responsables actuals sobre els reptes i les oportunitats de futur de la nostra universitat.
Amb un format dinàmic i divulgatiu, Extr@UOC30 vol ser una finestra a la memòria de la UOC, fent accessible el seu llegat a la comunitat educativa i al públic en general.