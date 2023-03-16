La UOC implementa un nuevo modelo de comunicación digital que reorganiza su presencia en las redes sociales para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenido y reforzar la conexión con su comunidad. Este modelo, aprobado por el Consejo de Dirección, apuesta por un ecosistema digital más coherente, relacional y eficiente, que refleje mejor los valores institucionales de conocimiento abierto, innovación y proximidad.

En esta nueva etapa, la UOC concentrará su actividad en LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Bluesky y Facebook, plataformas que ofrecen más capacidad de interacción e impacto y dan más visibilidad a la investigación, la docencia y la vida universitaria.

Como parte de esta reorganización, la UOC cesará su actividad en la plataforma X (antes Twitter). Los perfiles de la Universidad en esta red social quedarán inactivos progresivamente a partir del lunes 1 de diciembre, iniciándose con los institucionales y siguiendo con los vinculados a los Estudios, Investigación y otros ámbitos de la universidad. En cuanto al perfil @UOCrespon, se mantendrá activo hasta finales del semestre para asegurar la continuidad del servicio de atención en esta red durante este periodo.

Esta decisión se enmarca en una tendencia global del sector universitario, que prioriza canales con un entorno más constructivo y formatos más adaptados a la divulgación del conocimiento.