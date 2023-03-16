La UOC impulsa un nou model de presència digital i reorganitza la seva activitat a les xarxes socialsLa Universitat aposta per un ecosistema digital més coherent i relacional
La institució tindrà una presència prioritària a LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Bluesky i Facebook, en coherència amb les necessitats comunicatives actuals
La UOC implementa un nou model de comunicació digital que reorganitza la seva presència a les xarxes socials per adaptar-se als nous hàbits de consum de contingut i reforçar la connexió amb la seva comunitat. Aquest model, aprovat pel Consell de Direcció, aposta per un ecosistema digital més coherent, relacional i eficient, que reflecteixi més bé els valors institucionals de coneixement obert, innovació i proximitat.
En aquesta nova etapa, la universitat concentrarà la seva activitat a LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Bluesky i Facebook, plataformes que ofereixen més capacitat d'interacció i impacte i donen més visibilitat a la recerca, la docència i la vida universitària.
Com a part d'aquesta reorganització, la UOC posarà fi a la seva activitat a la plataforma X (abans Twitter). Els perfils de la Universitat en aquesta xarxa social quedaran inactius progressivament a partir del dilluns 1 de desembre, iniciant-se amb els institucionals i seguint amb els vinculats als Estudis, Recerca i altres àmbits de la Universitat. Pel que fa al perfil @UOCrespon, es mantindrà actiu fins a finals de semestre per assegurar la continuïtat del servei d’atenció en aquesta xarxa durant aquest període.
Aquesta decisió s'emmarca en una tendència global del sector universitari, que prioritza canals amb un entorn més constructiu i formats més adaptats a la divulgació del coneixement.