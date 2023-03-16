Crean una app que evalúa y trata las habilidades de comunicación social en menores de 5 a 12 añosPleaseApp está dirigida a profesionales que atienen a niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo
PleaseApp, una app que tiene como propósito la evaluación y el tratamiento de las habilidades pragmáticas y de comunicación social en niños y niñas de 5 a 12 años, desarrollada por personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), ya está disponible en línea.
Esta innovadora herramienta digital, editada por Hogrefe TEA Ediciones, está dirigida a profesionales de la psicología y la logopedia, y a otros especialistas de la atención psicoeducativa que trabajen con menores que presentan un trastorno del neurodesarrollo, especialmente con dificultades pragmáticas y de comunicación social. Gracias a sus actividades interactivas ambientadas en contextos cotidianos como el zoo, el cine o la playa, el programa permite valorar de forma precisa cómo comprenden y utilizan los menores el lenguaje en situaciones sociales.
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➡️Se trata de PleaseApp, desarrollada por personal investigador de la UOC y la Universitat Jaume I de Castelló. La app, que ya está disponible en línea, está dirigida a… pic.twitter.com/4LJLhpcZy2
“La app se ha probado con población infantil para detectar habilidades pragmáticas y de comunicación social apropiadas para la edad, además de problemas en ocho niveles de comprensión”
"Este método innovador permite obtener una perspectiva puntual o dinámica de las habilidades del menor y, por lo tanto, brinda información útil para planificar intervenciones posteriores adaptadas a las necesidades reales en el ámbito educativo", comentan Alfonso Igualada —investigador del Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL), de la unidad de investigación sobre salud digital, salud y bienestar, y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC— y las investigadoras de la UJI Clara Andrés y Raquel Flores.
De la evaluación a la intervención
La aplicación está organizada en dos itinerarios complementarios: uno de evaluación, que permite obtener un perfil inicial de fortalezas y debilidades en distintas áreas de la pragmática; y uno de intervención, que ofrece actividades adaptadas a las necesidades específicas para favorecer el progreso en áreas menos desarrolladas. En su página web puede consultarse un extracto del manual y una entrevista con el personal investigador que lo ha elaborado.
La app se ha probado con población infantil —con trastornos del neurodesarrollo y sin ellos—, y ha permitido detectar si el menor tiene habilidades pragmáticas y de comunicación social apropiadas para la edad, además de especificar qué problemas particulares presenta en ocho niveles distintos de comprensión: lenguaje figurado, estructuras narrativas, expresiones de referencia, humor verbal y visual, intencionalidad comunicativa compleja, interpretación de los actos de habla indirecta, integración del gesto con el habla y uso adecuado de las fórmulas de cortesía.
Una de las principales aportaciones de PleaseApp es su visión integradora de múltiples habilidades vinculadas al desarrollo de la pragmática en la infancia. Además, se ha concebido en un formato digital atractivo e interactivo para aumentar la motivación de los menores evaluados y facilitar su implementación a los profesionales. Otra aportación es que permite evaluar directamente la capacidad de comprensión en el ámbito de la pragmática del lenguaje.
Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, y salud digital y bienestar planetario. Además, la investigación favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; y 10. Reducción de las desigualdades.
Publicaciones relacionadas
Andrés-Roqueta Clara, Flores-Buils Raquel, Igualada Alfonso. Validation of PleaseApp: a digital tool for the assessment of receptive pragmatic abilities in children with neurodevelopmental disorders. Frontiers in Psychiatry. 2024. DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1329022
Andrés-Roqueta, C., Flores-Buils, R. i Igualada, A. (2025). PleaseApp. Evaluación e Intervención de la Pragmática. Hogrefe TEA Ediciones.
La investigación de la UOC
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Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a cinco unidades de investigación para abordar cinco misiones: Cultura para una sociedad crítica, Educación a lo largo de la vida, Salud digital y bienestar planetario, Tecnología ética y humana y Transición digital y sostenibilidad.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
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