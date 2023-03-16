"Este método innovador permite obtener una perspectiva puntual o dinámica de las habilidades del menor y, por lo tanto, brinda información útil para planificar intervenciones posteriores adaptadas a las necesidades reales en el ámbito educativo", comentan Alfonso Igualada —investigador del Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL), de la unidad de investigación sobre salud digital, salud y bienestar, y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC— y las investigadoras de la UJI Clara Andrés y Raquel Flores.

De la evaluación a la intervención

La aplicación está organizada en dos itinerarios complementarios: uno de evaluación, que permite obtener un perfil inicial de fortalezas y debilidades en distintas áreas de la pragmática; y uno de intervención, que ofrece actividades adaptadas a las necesidades específicas para favorecer el progreso en áreas menos desarrolladas. En su página web puede consultarse un extracto del manual y una entrevista con el personal investigador que lo ha elaborado.

La app se ha probado con población infantil —con trastornos del neurodesarrollo y sin ellos—, y ha permitido detectar si el menor tiene habilidades pragmáticas y de comunicación social apropiadas para la edad, además de especificar qué problemas particulares presenta en ocho niveles distintos de comprensión: lenguaje figurado, estructuras narrativas, expresiones de referencia, humor verbal y visual, intencionalidad comunicativa compleja, interpretación de los actos de habla indirecta, integración del gesto con el habla y uso adecuado de las fórmulas de cortesía.

Una de las principales aportaciones de PleaseApp es su visión integradora de múltiples habilidades vinculadas al desarrollo de la pragmática en la infancia. Además, se ha concebido en un formato digital atractivo e interactivo para aumentar la motivación de los menores evaluados y facilitar su implementación a los profesionales. Otra aportación es que permite evaluar directamente la capacidad de comprensión en el ámbito de la pragmática del lenguaje.

Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, y salud digital y bienestar planetario. Además, la investigación favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; y 10. Reducción de las desigualdades.