Creen una app que avalua i tracta les habilitats de comunicació social en menors de 5 a 12 anysPleaseApp s'adreça a professionals que atenen canalla amb trastorns del neurodesenvolupament
PleaseApp, una aplicació que té com a propòsit l'avaluació i el tractament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social en infants de 5 a 12 anys, desenvolupada per personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ja està disponible en línia.
Aquesta innovadora eina digital, editada per Hogrefe TEA Ediciones, s'adreça a professionals de la psicologia i la logopèdia, i a altres especialistes de l'atenció psicoeducativa que treballen amb menors que tenen un trastorn del neurodesenvolupament, especialment amb dificultats pragmàtiques i de comunicació social. Gràcies a les seves activitats interactives ambientades en contextos quotidians, com el zoo, el cinema o la platja, el programa permet valorar de manera precisa com els menors comprenen i utilitzen el llenguatge en situacions socials.
“L'app s'ha provat amb població infantil per detectar habilitats pragmàtiques i de comunicació social apropiades per a l'edat, a més de problemes en vuit nivells de comprensió ”
"Aquest mètode innovador permet obtenir una perspectiva puntual o dinàmica de les habilitats del menor i, per tant, proporciona informació útil per planificar intervencions posteriors adaptades a les necessitats reals en l'àmbit educatiu", expliquen Alfonso Igualada —investigador del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL), de la unitat de recerca sobre salut digital, salut i benestar, i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC—, i les investigadores de la UJI Clara Andrés i Raquel Flores.
De l'avaluació a la intervenció
L'aplicació està organitzada en dos itineraris complementaris: un d'avaluació, que permet obtenir un perfil inicial de fortaleses i debilitats en diferents àrees de la pragmàtica; i un d'intervenció, que ofereix activitats adaptades a les necessitats específiques per afavorir el progrés en àrees menys desenvolupades. A la seva pàgina web es pot consultar un extracte del manual i una entrevista amb el personal investigador que l'ha elaborat.
L'aplicació s'ha provat amb població infantil —amb trastorns del neurodesenvolupament i sense—, i ha permès detectar si el menor té habilitats pragmàtiques i de comunicació social apropiades per a l'edat, a més d'especificar quins problemes particulars presenta en vuit nivells diferents de comprensió: llenguatge figurat, estructures narratives, expressions de referència, humor verbal i visual, intencionalitat comunicativa complexa, interpretació dels actes de parla indirecta, integració del gest amb la parla i ús adequat de les fórmules de cortesia.
Una de les aportacions principals de PleaseApp és la seva visió integradora de múltiples habilitats vinculades al desenvolupament de la pragmàtica en la infància. A més, s'ha concebut en un format digital atractiu i interactiu per augmentar la motivació dels menors avaluats i facilitar-ne la implementació als professionals. Una altra aportació és que permet avaluar directament la capacitat de comprensió en l'àmbit de la pragmàtica del llenguatge.
Aquest projecte s'emmarca en les missions de recerca de la UOC educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, i salut digital i benestar planetari. A més, la recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU següents: 3. Salut i benestar; 4. Educació de qualitat; i 10. Reducció de les desigualtats.
Publicacions relacionades
Andrés-Roqueta, Clara; Flores-Buils, Raquel; Igualada, Alfonso. Validation of PleaseApp: a digital tool for the assessment of receptive pragmatic abilities in children with neurodevelopmental disorders. Frontiers in Psychiatry. 2024. DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1329022
Andrés-Roqueta, Clara; Flores-Buils, Raquel; Igualada, Alfonso. (2025). PleaseApp. Evaluación e Intervención de la Pragmática. Hogrefe TEA Ediciones.
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