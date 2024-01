Els nens i nenes amb dificultats de llenguatge, més vulnerables a l'assetjament escolar

Ansietat i estrès en alumnes

L'atenció precoç és fonamental, insisteix Esteller, que parlarà, precisament, de les trajectòries d'assetjament escolar en adults amb dificultats del llenguatge oral: "Si a les dificultats associades al seu trastorn se li sumen les conseqüències de l'assetjament escolar, podríem trobar que presenten pitjors indicadors de benestar social, com ara símptomes de depressió, ansietat o estrès", comenta. "En una de les ponències veurem els resultats d'un estudi en què entrevisten alumnes amb TDL i sense TDL, i també els seus professors. Mentre que els docents i l'alumnat sense TDL reconeixen que les persones amb dificultats del llenguatge estan més victimitzades, elles no s'autoperceben així, potser perquè no són conscients del que els passa o perquè neguen la realitat."

Les conseqüències d'una persona no diagnosticada ni tractada poden afectar "no només l'àrea expressiva o receptiva, sinó que es poden estendre a altres àmbits de la seva vida", afegeix l'experta. Per exemple, problemes en el seu rendiment acadèmic, més probabilitat de fracàs escolar o "en les seves relacions socials, amb un risc més gran d'assetjament escolar, com ja s'ha esmentat". Precisament, pel que fa a l'assetjament escolar del qual poden ser víctimes, aquests nens i nenes "poden presentar tristesa o irritabilitat, problemes de son, conductes autolesives o ideació suïcida, que a llarg termini esdevenen problemes de salut mental. Per això és important la prevenció."