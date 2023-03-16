La presencia de mujeres en carreras científicas y tecnológicas continúa siendo minoritaria a escala mundial, especialmente en el campo de las TIC, donde solo un 10 % de los profesionales son mujeres. A pesar de que las niñas suelen obtener resultados académicos iguales o superiores a los niños en matemáticas y ciencias, numerosas investigaciones constatan que pierden el interés en la adolescencia, influidas por los estereotipos de género y por una percepción sesgada de sus propias capacidades.

En este contexto, los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) convocan la cuarta edición de los Premios Internacionales Equit@t de vídeo en el ámbito del género y la tecnología, una iniciativa pionera que combina creatividad, educación y compromiso social para luchar contra la brecha de género en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). "Estos premios pretenden ser una herramienta de transformación cultural que quiere visibilizar, cuestionar y superar esos prejuicios", explica Daniel Riera, director de los Estudios.

Vídeos para cambiar miradas

La convocatoria, abierta hasta el 9 de diciembre de 2025, anima a estudiantes y a creativos adultos de todo el mundo a producir vídeos breves (de una duración de entre 30 segundos y 2 minutos), para difundirlos en las redes sociales y promover la igualdad de género y el interés por la ciencia y la tecnología. Las personas interesadas pueden participar en alguna de estas categorías:

Estudiantado: pueden presentarse centros docentes, públicos o privados, que impartan docencia en los estudios de educación secundaria obligatoria (ESO), ciclos formativos o bachillerato de los estudiantes participantes. Pueden aportar un vídeo en alguna de estas modalidades: vídeo de género y TIC, vídeo de divulgación científica (solo se pueden presentar mujeres) o vídeo de identidad de género Ma. Antònia Huertas.

Amateurs y profesionales: en esta categoría, cualquier persona mayor de edad puede presentar un vídeo sobre género y TIC.

El objetivo no es solo premiar la creatividad, sino también fomentar espacios de reflexión y de divulgación entre los jóvenes. "Los vídeos permiten contribuir a imaginar un futuro en que las chicas se puedan ver representadas en el ámbito científico y tecnológico, y en que la tecnología sea motor de una sociedad más justa e inclusiva", señala Riera.