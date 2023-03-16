La UOC impulsa els Premis Equit@t 2026 per trencar estereotips de gènere en la tecnologiaEls guardons internacionals busquen transformar la percepció del gènere en les carreres científiques i tecnològiques
Estudiants de secundària i creatius adults poden participar en el certamen amb un vídeo que inspiri vocacions femenines en l'àmbit STEM
La presència de dones en carreres científiques i tecnològiques continua sent minoritària a escala mundial, especialment en el camp de les TIC, on només un 10 % dels professionals són dones. Tot i que les nenes solen obtenir resultats acadèmics iguals o superiors als nens en matemàtiques i ciències, nombroses investigacions constaten que hi perden l'interès en l'adolescència, influïdes pels estereotips de gènere i per una percepció esbiaixada de les seves pròpies capacitats.
En aquest context, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) convoquen la quarta edició dels Premis Internacionals Equit@t de vídeo en l'àmbit del gènere i la tecnologia, una iniciativa pionera que combina creativitat, educació i compromís social per lluitar contra la bretxa de gènere en les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). "Aquests premis pretenen ser una eina de transformació cultural que vol visibilitzar, qüestionar i superar aquests prejudicis", explica Daniel Riera, director d'aquests Estudis.
Vídeos per canviar mirades
La convocatòria, oberta fins al 9 de desembre de 2025, anima estudiants i creatius adults d'arreu del món a produir vídeos breus (d'una durada entre 30 segons i 2 minuts), per difondre'ls a les xarxes socials i promoure la igualtat de gènere i l'interès per la ciència i la tecnologia. Les persones interessades poden participar en alguna d'aquestes categories:
Estudiantat: s'hi poden presentar centres docents, públics o privats, que imparteixin docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria (ESO), cicles formatius o batxillerat dels estudiants participants. Poden aportar un vídeo en alguna d'aquestes modalitats: vídeo de gènere i TIC, vídeo de divulgació científica (només s'hi poden presentar dones) o vídeo d'identitat de gènere Ma Antònia Huertas.
Amateurs i professionals: en aquesta categoria, qualsevol persona major d'edat pot presentar un vídeo sobre gènere i TIC.
L'objectiu no és només premiar la creativitat, sinó també fomentar espais de reflexió i de divulgació entre els joves. "Els vídeos permeten contribuir a imaginar un futur en què les noies es puguin veure representades en l'àmbit científic i tecnològic, i en què la tecnologia sigui motor d'una societat més justa i inclusiva", assenyala Riera.
Un certamen amb un jurat divers i participatiu
El jurat dels premis compta amb una representació destacada de professionals de la universitat i de col·legis professionals d'enginyeria i pedagogia, així com expertes en igualtat i en recerca sobre gènere i tecnologia.Aquesta pluralitat garanteix una mirada transversal i rigorosa en l'avaluació de les obres.
Una de les singularitats del certamen és que, en la categoria estudiantil, els guanyadors són triats per infants de primària. Aquest fet converteix els premis en una experiència participativa i educativa, que no només reconeix els projectes creats pels joves, sinó que també involucra la mirada crítica dels més petits en la valoració de missatges sobre igualtat i diversitat.
"D'aquesta manera, els Premis Equit@t volen reforçar l'impacte educatiu del concurs i crear un efecte multiplicador: els vídeos premiats arriben a les aules i als espais socials, ajudant a generar debat i a consolidar nous imaginaris col·lectius", remarca el director dels Estudis. El repte no solament se circumscriu al món acadèmic, sinó a la societat en general.
Lliurament dels premis
Al febrer de l'any que ve es comunicaran els finalistes del guardó i tindrà lloc la gala de lliurament dels premis. Cadascun dels guardons està dotat amb mil euros. En el cas de la categoria d'estudiants, aquest import es destinarà a material tecnològic i educatiu (repartit entre el centre i l'estudiant).
La inscripció a la convocatòria, a través del formulari en el web, és gratuïta i implica l'acceptació de les bases del certamen.