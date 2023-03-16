La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE han abierto hoy el plazo de inscripción de la sexta convocatoria de los Premios Internacionales de Periodismo Móvil MoJoInnova, que regresan a Madrid para distinguir los mejores trabajos periodísticos realizados a partir de un dispositivo móvil.

Para el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, "estos premios demuestran que el periodismo relatado a través de un teléfono móvil no solo evoluciona y ofrece nuevas capacidades narrativas tanto a jóvenes periodistas como a los más veteranos, sino que se va consolidando como un medio intergeneracional preferente de acceso a la información y a todo tipo de contenidos, lo que conlleva una gran responsabilidad".

En este sentido, Oliver ha resaltado "la importancia capital de informar con rigor y creatividad a través del periodismo móvil, que sobre todo circula por las redes sociales y que debe ayudar a combatir bulos y desinformaciones en pro de una sociedad bien informada y democrática".

Por su parte, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha subrayado que "el periodismo móvil es un reflejo de nuestro tiempo: ágil, accesible y profundamente conectado con la realidad social", al mismo tiempo que ha alertado de que esta irrupción tecnológica, que ha transformado la forma en que se se informa y se consume información, "también conlleva una gran responsabilidad: informar con criterio, rigor y sensibilidad ética es más necesario".

"Vivimos un momento clave para el periodismo, donde las tecnologías móviles no sólo transforman las herramientas de trabajo, sino también los valores que sustentan la profesión", ha destacado Fitó, quien ha añadido que "la apuesta por narrativas innovadoras debe ir acompañada de un compromiso firme con la veracidad y la función social de la información".

CaixaForum Madrid acogerá, el 30 de septiembre, la sexta edición de estos premios, convocados por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y la Agencia EFE, con el patrocinio de Vueling y la colaboración de la Fundación "la Caixa". Estos galardones tienen el objetivo de premiar aquellas obras periodísticas que contribuyen a promover "la excelencia, la innovación narrativa y la ética" de la profesión.

Según las bases del concurso, hasta el 21 de septiembre podrán concurrir a las categorías de mejor cobertura nacional y mejor cobertura internacional (Vueling) aquellos profesionales en activo, tanto a título individual como colectivo, cuyo contenido haya sido publicado en algún medio de comunicación o plataforma de internet entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de septiembre de 2025.

Quedan excluidos de participación los profesionales del periodismo y de la comunicación que desarrollen su trabajo en la Agencia EFE, en la UOC o en Vueling.

Los ganadores recibirán 1.000 euros de dotación económica y 1.250 euros en billetes de avión, en una jornada que entregará un tercer premio, fuera de concurso, en la categoría de excelencia periodística. Entre los criterios de valoración que se tendrán en cuenta, destacan el enfoque original en el planteamiento, la innovación de la narrativa móvil, el interés informativo y la noticiabilidad, además de otros factores, como las fuentes consultadas, el rigor periodístico y el tratamiento ético de la información.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega de premios se complementará con la novena edición de la Jornada MoJoInnova, en la que expertos de la comunicación y el mundo académico debatirán sobre las nuevas formas de trabajo y el entorno innovador que está generando la inclusión de las nuevas tecnologías en la actividad periodística.

Las personas interesadas en participar en estos premios, podrán hacerlo a través de este enlace.