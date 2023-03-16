La UOC i l'Agència EFE obren la convocatòria dels VI Premis Internacionals de Periodisme Mòbil MoJoInnova
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE han obert avui el termini d'inscripció de la sisena convocatòria dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil MoJoInnova, que tornen a Madrid per distingir els millors treballs periodístics fets a partir d'un dispositiu mòbil.
Per al president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver, "aquests premis demostren que el periodisme relatat a través d'un telèfon mòbil no sols evoluciona i ofereix noves capacitats narratives tant a joves periodistes com als més veterans, sinó que es va consolidant com un mitjà intergeneracional preferent d'accés a la informació i a tota mena de continguts, fet que comporta una gran responsabilitat".
En aquest sentit, Oliver ha destacat "la importància cabdal d'informar amb rigor i creativitat a través del periodisme mòbil, que sobretot circula per les xarxes socials i que ha d'ajudar a combatre notícies falses i desinformacions a favor d'una societat ben informada i democràtica".
Per part seva, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha subratllat que "el periodisme mòbil és un reflex del nostre temps: àgil, accessible i profundament connectat amb la realitat social", al mateix temps que ha alertat que aquesta irrupció tecnològica, que ha transformat la forma en què s'informa i es consumeix informació, "també comporta una gran responsabilitat: informar amb criteri, rigor i sensibilitat ètica és més necessari".
"Vivim un moment clau per al periodisme, on les tecnologies mòbils no sols transformen les eines de treball, sinó també els valors que sustenten la professió", ha destacat Fitó, qui ha afegit que "l'aposta per narratives innovadores ha d'anar acompanyada d'un compromís ferm amb la veracitat i la funció social de la informació".
CaixaForum Madrid acollirà, el 30 de setembre, la sisena edició d'aquests premis, convocats pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i l'Agència EFE, amb el patrocini de Vueling i la col·laboració de la Fundació "la Caixa". Aquests guardons tenen l'objectiu de premiar les obres periodístiques que contribueixen a promoure "l'excel·lència, la innovació narrativa i l'ètica" de la professió.
Segons les bases del concurs, fins al 21 de setembre podran concórrer a les categories de millor cobertura nacional i millor cobertura internacional (Vueling) els professionals en actiu, tant a títol individual com col·lectiu, el contingut dels quals hagi estat publicat en algun mitjà de comunicació o plataforma d'internet entre l'1 d'octubre del 2024 i l'1 de setembre del 2025.
Queden exclosos de participació els professionals del periodisme i de la comunicació que duguin a terme la seva tasca a l'Agència EFE, a la UOC o a Vueling.
Els guanyadors rebran 1.000 euros de dotació econòmica i 1.250 euros en bitllets d'avió, en una jornada que lliurarà un tercer premi, fora de concurs, en la categoria d'excel·lència periodística. Entre els criteris de valoració que es tindran en compte, destaquen l'enfocament original en el plantejament, la innovació de la narrativa mòbil, l'interès informatiu i la noticiabilitat, a més d'altres factors, com ara les fonts consultades, el rigor periodístic i el tractament ètic de la informació.
Per segon any consecutiu, la cerimònia de lliurament de premis es complementarà amb la novena edició de la Jornada MoJoInnova, en què experts de la comunicació i el món acadèmic debatran sobre les noves formes de treball i l'entorn innovador que genera la inclusió de les noves tecnologies en l'activitat periodística.
Les persones interessades en participar en aquests premis, podran fer-ho a través d'aquest enllaç.