La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con el consorcio EULEP, lanzará en octubre el curso IA aplicada al entorno empresarial, diseñado para profesionales de cualquier sector sin formación técnica e interesados en descubrir, de manera práctica y aplicada, cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa en los procesos y la toma de decisiones estratégicas.

La iniciativa forma parte del programa de formación para el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial (AI capacity building) dentro del proyecto europeo EULEP, que durante cuatro años ha desarrollado programas de formación en inteligencia artificial (IA), realidad virtual e innovación social, con el objetivo de responder a las necesidades de las regiones europeas en competencias digitales y reducir la brecha digital.

El curso, que incluye 25 horas de formación en línea, empezará el 6 de octubre y terminará el 14 de noviembre. Ofrecerá a los alumnos una experiencia de aprendizaje integral, empezando con conocimientos básicos y avanzando hacia la aplicación práctica y la implementación estratégica de la IA. Se trata de una formación flexible, adaptada a las necesidades de los profesionales en activo, que serán guiados a lo largo del proceso de aprendizaje por expertos y que recibirán un certificado digital al finalizar el curso.

El curso consta de cinco módulos: una introducción a las tecnologías de IA; ejemplos prácticos de implementación en las empresas; los retos de la implementación, como la privacidad, los costes, las implicaciones éticas y la gestión del talento; la introducción de la IA en los procesos empresariales, y la gestión del cambio en la adopción de la IA.

Mitchell Peters, responsable de EULEP y doctorado por la UOC, explica que "la IA ya no es un concepto futurista y, a pesar del hype, se ha convertido en una fuerza impulsora de la aceleración de la transformación digital de la economía. En España, el 98 % de toda la actividad económica se genera a través de pymes, pero las pequeñas empresas se enfrentan a importantes retos respecto a la adopción y la implementación de la IA".

Una investigación realizada en el marco de EULEP estableció que los principales retos identificados entre las empresas catalanas son la falta de conocimientos y experiencia en IA, las dificultades para integrar esta tecnología en los procesos empresariales existentes y la falta de conocimientos sobre cómo aplicarla a la práctica.

Aprovechando el saber hacer de la UOC en el aprendizaje en línea

La UOC desempeña un papel central en la implementación del proyecto EULEP en Cataluña, coordinando el desarrollo y la impartición del itinerario formativo de IA en la empresa en colaboración con sus socios, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Terrassa. Como actor destacado en la educación superior y a distancia, la universidad aprovecha su experiencia en el aprendizaje abierto y en línea, además de su conexión con el ecosistema de formación profesional continua (a través de UOC FP), lo que le permite llegar a un amplio público de profesionales en activo.

El proyecto EULEP, junto con sus socios catalanes, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Digital Impulse Hub, un consorcio que agrupa cámaras de comercio, universidades y la administración local para apoyar a las pymes en su proceso de digitalización. "Es un compromiso estratégico para apoyar la transformación digital de las pymes en el contexto español, a través de la formación y la transferencia tecnológica", asegura Peters. "El interés de EULEP por la IA se debe a la presión y la rapidez con la que esta tecnología ha entrado en el mercado laboral. Aunque muchas empresas reconocen su potencial para mejorar la productividad y la competitividad, existe una importante brecha en cuanto a la preparación", explica.

Así lo muestra un análisis realizado por el consorcio EULEP sobre el uso de la IA en Cataluña, que revela que el uso que hacen las empresas de esta tecnología es, en general, básico o moderado, aunque existen fuertes expectativas sobre el impacto positivo que pueda tener en actividades relacionadas con la exportación. A pesar de este optimismo, la adopción está dividida, ya que aproximadamente la mitad de las empresas aún no han comenzado a utilizar la tecnología. Los niveles de inversión son, en general, muy bajos, pues la mayoría recurre a herramientas gratuitas o gasta menos de 100 euros al mes. Además, la mayor parte de las empresas no ofrecen formación, por lo que este curso se erige como una oportunidad para profesionales de distintos sectores para adquirir capacidades en IA.

Concurso de habilidades en inteligencia artificial

EULEP pondrá en marcha un concurso de habilidades cuyo objetivo es reconocer aplicaciones innovadoras de la IA, la realidad virtual (RV), la transformación digital y el cambio organizativo desarrolladas por los participantes del programa EULEP. El concurso tiene como objetivo reducir la brecha entre el aprendizaje y la práctica profesional, reconocer la excelencia y conectar a los profesionales con el ecosistema de innovación regional. El premio incluye el reconocimiento en un evento del European Digital Impulse Hub (EDIH), que se celebrará en Terrassa, una invitación para presentar en la Conferencia Final de EULEP en Bruselas y visibilidad y reconocimiento en los canales y las redes de comunicación del proyecto.

El consorcio EULEP pretende mantenerse como plataforma de formación a largo plazo y trabajará para la integración de oportunidades de formación y la microacreditación en los ecosistemas locales, entre ellos el catalán, de modo que más profesionales puedan acceder a la formación y el reciclaje a lo largo de su carrera.