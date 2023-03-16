La Universitat Oberta de Catalunya capacitarà professionals de diversos sectors en intel·ligència artificialEl curs IA aplicada a l'entorn empresarial començarà a l'octubre per donar resposta a les necessitats de formació de les pimes catalanes
La formació s'emmarca en el projecte europeu EULEP de capacitació de professionals en habilitats tecnològiques
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb el consorci EULEP, llançarà a l'octubre el curs IA aplicada a l'entorn empresarial, dissenyat per a professionals de qualsevol sector sense formació tècnica i interessats a descobrir, de manera pràctica i aplicada, com aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial generativa en els processos i la presa de decisions estratègiques.
La iniciativa forma part del programa de formació per al desenvolupament de capacitats en intel·ligència artificial (AI capacity building) dins del projecte europeu EULEP, que durant quatre anys ha desenvolupat programes de formació en intel·ligència artificial, realitat virtual i innovació social, amb l'objectiu de respondre a les necessitats de les regions europees en competències digitals i reduir-ne la bretxa digital.
El curs, que inclou 25 hores de formació en línia, començarà el 6 d'octubre i acabarà el 14 de novembre. Oferirà als alumnes una experiència d'aprenentatge integral, començant amb coneixements bàsics i avançant cap a l'aplicació pràctica i la implementació estratègica de la IA. Es tracta d'una formació flexible, adaptada a les necessitats dels professionals en actiu, que seran guiats al llarg del procés d'aprenentatge per experts i que rebran un certificat digital en finalitzar el curs.
El curs consta de cinc mòduls: una introducció a les tecnologies de la IA; exemples pràctics d'implementació a les empreses; els reptes de la implementació, com ara la privadesa, els costos, les implicacions ètiques i la gestió del talent; la introducció de la IA en els processos empresarials, i la gestió del canvi en l'adopció de la IA.
Mitchell Peters, responsable d'EULEP i doctorat per la UOC, explica que "la IA ja no és un concepte futurista i, malgrat el hype, s'ha convertit en una força impulsora de l'acceleració de la transformació digital de l'economia". A Espanya, el 98 % de tota l'activitat econòmica es genera a través de pimes, però les petites empreses s'enfronten a reptes importants respecte a l'adopció i la implementació de la IA".
Una investigació realitzada en el marc d'EULEP va establir que els principals reptes identificats entre les empreses catalanes són la manca de coneixements i experiència en IA, les dificultats per integrar aquesta tecnologia en els processos empresarials existents i la manca de coneixements sobre com aplicar-la en la pràctica.
Aprofitant el saber ferde la UOC en l'aprenentatge en línia
La UOC té un paper central en la implementació del projecte EULEP a Catalunya, coordinant el desenvolupament i la impartició de l'itinerari formatiu d'IA a l'empresa en col·laboració amb els socis, l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Terrassa. Com a actor destacat en l'educació superior i a distància, la Universitat aprofita la seva experiència en l'aprenentatge obert i en línia, a més de la seva connexió amb l'ecosistema de formació professional contínua (a través de UOC FP), cosa que li permet arribar a un ampli públic de professionals en actiu.
El projecte EULEP, juntament amb els seus socis catalans, ha signat un acord de col·laboració amb el Digital Impulse Hub, un consorci que agrupa cambres de comerç, universitats i l'administració local per donar suport a les pimes en el procés de digitalització. "És un compromís estratègic per donar suport a la transformació digital de les pimes en el context espanyol, a través de la formació i la transferència tecnològica", assegura Peters. "L'interès d'EULEP per la IA es deu a la pressió i la rapidesa amb què aquesta tecnologia ha entrat en el mercat laboral. Tot i que moltes empreses reconeixen el seu potencial per millorar la productivitat i la competitivitat, hi ha una bretxa important quant a la preparació", explica.
Així ho mostra una anàlisi realitzada pel consorci EULEP sobre l'ús de la IA a Catalunya, que revela que l'ús que fan les empreses d'aquesta tecnologia és, en general, bàsic o moderat, tot i que hi ha fortes expectatives sobre l'impacte positiu que pugui tenir en activitats relacionades amb l'exportació. Malgrat aquest optimisme, l'adopció està dividida, ja que aproximadament la meitat de les empreses encara no han començat a utilitzar la tecnologia. En general, els nivells d'inversió són molt baixos, ja que la majoria recorre a eines gratuïtes o hi gasta menys de 100 euros al mes. A més, la major part de les empreses no ofereixen formació, per la qual cosa aquest curs s'erigeix com una oportunitat per a professionals de diferents sectors per adquirir capacitats en IA.
Concurs d'habilitats en intel·ligència artificial
EULEP posarà en marxa un concurs d'habilitats que tenen com a objectiu reconèixer aplicacions innovadores de la IA, la realitat virtual (RV), la transformació digital i el canvi organitzatiu desenvolupades pels participants del programa EULEP. El concurs té com a objectiu reduir la bretxa entre l'aprenentatge i la pràctica professional, reconèixer l'excel·lència i connectar els professionals amb l'ecosistema d'innovació regional. El premi inclou el reconeixement en un esdeveniment de l'European Digital Impulse Hub (EDIH), que se celebrarà a Terrassa, una invitació per presentar a la Conferència Final d'EULEP a Brussel·les, i visibilitat i reconeixement als canals i les xarxes de comunicació del projecte.
El consorci EULEP pretén mantenir-se com a plataforma de formació a llarg termini i treballarà per a la integració d'oportunitats de formació i la microacreditació en els ecosistemes locals, entre ells el català, de manera que més professionals puguin accedir a la formació i el reciclatge al llarg de la seva carrera.