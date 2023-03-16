La UOC contribuye a definir el futuro de la educación superior en Europa desde la I·HE2025
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha reafirmado su compromiso con la transformación de la educación superior en Europa participando en la Innovating Higher Education Conference 2025 (I·HE2025), celebrada del 8 al 10 de octubre en Hagen (Alemania). La conferencia, organizada por la European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), ha reunido a expertos del sector educativo europeo para explorar estrategias innovadoras en la educación y crear entornos de aprendizaje inclusivos y flexibles.
La rectora de la UOC y vicepresidenta de la EADTU, Àngels Fitó, ha abierto la sesión plenaria inaugural de la conferencia, junto con Theo Bastiaens, presidente de la red y rector de la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL), y Stefan Stürmer, rector de la Universidad a Distancia de Hagen. Para Fitó, "la incertidumbre del futuro nos insta a repensar la educación superior: adaptada al estudiantado, que dé respuesta a los nuevos retos y que incluya a todo el mundo en la construcción del conocimiento y del progreso social. Espacios de reflexión colectiva como la I·HE2025 son esenciales para generar soluciones innovadoras".
En la cita la han acompañado la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch, y la comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, además de equipo docente e investigador, personal de gestión y estudiantado de la UOC, que han intervenido en varias sesiones de ámbitos como la igualdad y la inclusión, la innovación docente y el diseño curricular, entre otros.
Presentación de iniciativas innovadoras
La UOC ha presentado varias iniciativas innovadoras en el ámbito educativo, como el Inclusive Gender Equality Plan de la OpenEU o el GPS Profesional. También ha expuesto iniciativas como la mejora de las competencias del profesorado universitario en el diseño de cursos con estrategias formativas basadas en el juego o la personalización en la educación superior en línea y a distancia, entre otros.
Esta edición también ha sido un punto de encuentro para la OpenEU, la alianza de universidades europeas coordinada por la UOC, donde la rectora ha presidido el Consejo de Rectores de la OpenEU, acompañada por Pastora Martínez Samper, coordinadora de la alianza, quien ha participado en el Executive Board de la alianza. Además, se han celebrado varias reuniones para avanzar en la agenda común y en la cooperación entre las universidades miembros de la alianza: entre otros, la primera reunión presencial del Consejo de Estudiantes de la OpenEU. "En la OpenEU queremos aprovechar los lugares de encuentro habituales de las universidades miembros para generar nuevos espacios de coordinación y avance conjunto", afirma Martínez Samper. "Estos encuentros nos permiten reforzar vínculos entre los miembros para avanzar en la construcción de una alianza sólida con un impacto real en el espacio de educación superior europeo".
Reconocimiento a la trayectoria de la UOC
En el marco de la conferencia, la UOC ha recibido un distintivo en reconocimiento del 30.º aniversario de la universidad, un homenaje que subraya la trayectoria de la UOC en el ámbito del aprendizaje y su aportación al sistema universitario europeo. "Es un honor recibir este reconocimiento en nombre de toda la comunidad UOC, y hacerlo, además, en mi primer año como vicepresidenta de la EADTU", ha asegurado la rectora. "Continuaremos impulsando iniciativas que contribuyan a la misión de esta red, avanzando hacia una educación superior más conectada con las necesidades sociales, capaz de responder a las demandas de flexibilidad del estudiantado y abierta a la innovación y la colaboración global".
Repensando el futuro de la educación superior
Durante tres días, el evento ha abordado temas fundamentales para la transformación de la educación superior, como la inteligencia artificial, los itinerarios de aprendizaje personalizados, las microcredenciales y la interoperabilidad, y ha finalizado con una visión renovada sobre la educación superior en Europa, en que la colaboración y la innovación serán clave para adaptarse a los cambios globales.