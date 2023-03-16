La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha reafirmado su compromiso con la transformación de la educación superior en Europa participando en la Innovating Higher Education Conference 2025 (I·HE2025) , celebrada del 8 al 10 de octubre en Hagen (Alemania). La conferencia, organizada por la European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) , ha reunido a expertos del sector educativo europeo para explorar estrategias innovadoras en la educación y crear entornos de aprendizaje inclusivos y flexibles.

La rectora de la UOC y vicepresidenta de la EADTU, Àngels Fitó, ha abierto la sesión plenaria inaugural de la conferencia, junto con Theo Bastiaens, presidente de la red y rector de la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL), y Stefan Stürmer, rector de la Universidad a Distancia de Hagen. Para Fitó, "la incertidumbre del futuro nos insta a repensar la educación superior: adaptada al estudiantado, que dé respuesta a los nuevos retos y que incluya a todo el mundo en la construcción del conocimiento y del progreso social. Espacios de reflexión colectiva como la I·HE2025 son esenciales para generar soluciones innovadoras".

En la cita la han acompañado la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch, y la comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, además de equipo docente e investigador, personal de gestión y estudiantado de la UOC, que han intervenido en varias sesiones de ámbitos como la igualdad y la inclusión, la innovación docente y el diseño curricular, entre otros.

Presentación de iniciativas innovadoras

La UOC ha presentado varias iniciativas innovadoras en el ámbito educativo, como el Inclusive Gender Equality Plan de la OpenEU o el GPS Profesional. También ha expuesto iniciativas como la mejora de las competencias del profesorado universitario en el diseño de cursos con estrategias formativas basadas en el juego o la personalización en la educación superior en línea y a distancia, entre otros.