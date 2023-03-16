La UOC contribueix a definir el futur de l'educació superior a Europa des de l'I·HE2025
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha reafirmat el seu compromís amb la transformació de l'educació superior a Europa participant en la Innovating Higher Education Conference 2025 (I·HE2025), celebrada del 8 al 10 d'octubre a Hagen (Alemanya). La conferència, organitzada per l'European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), ha reunit experts del sector educatiu europeu per explorar estratègies innovadores en l'educació i crear entorns d'aprenentatge inclusius i flexibles.
La rectora de la UOC i vicepresidenta de l'EADTU, Àngels Fitó, ha obert la sessió plenària inaugural de la conferència, juntament amb Theo Bastiaens, president de la xarxa i rector de la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL), i Stefan Stürmer, rector de la Universitat a Distància de Hagen. Per a Fitó, "la incertesa del futur ens insta a repensar l'educació superior: adaptada a l'estudiantat, que doni resposta als nous reptes i que inclogui tothom en la construcció del coneixement i del progrés social. Espais de reflexió col·lectiva com l'I·HE2025 són essencials per generar solucions innovadores".
A la cita, l'han acompanyada la vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch, i la comissionada per a l'acció internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, a més d'equip docent i investigador, personal de gestió i estudiantat de la UOC, que han intervingut en diverses sessions d'àmbits com la igualtat i la inclusió, la innovació docent i el disseny curricular, entre d'altres.
Presentació d'iniciatives innovadores
La UOC ha presentat diverses iniciatives innovadores en l'àmbit educatiu, com l'Inclusive Gender Equality Plan de l'OpenEU o el GPS Professional. També hi ha exposat iniciatives com la millora de les competències del professorat universitari en el disseny de cursos amb estratègies formatives basades en el joc o la personalització en l'educació superior en línia i a distància, entre d'altres.
Aquesta edició també ha estat un punt de trobada per a l'OpenEU, l'aliança d'universitats europees coordinada per la UOC, on la rectora ha presidit el Consell de Rectors de l'OpenEU, acompanyada per Pastora Martínez Samper, coordinadora de l'aliança, que ha participat en l'Executive Board de l'aliança. A més, s'hi han celebrat diverses reunions per avançar en l'agenda comuna i en la cooperació entre les universitats membres de l'aliança: entre d'altres, la primera reunió presencial del Consell d'Estudiants de l'OpenEU. "A l'OpenEU volem aprofitar els llocs de trobada habituals de les universitats membres per generar nous espais de coordinació i avanç conjunt", afirma Martínez Samper. "Aquestes trobades ens permeten reforçar vincles entre els membres per avançar en la construcció d'una aliança sòlida amb un impacte real en l'espai d'educació superior europeu."
Reconeixement a la trajectòria de la UOC
En el marc de la conferència, la UOC ha rebut un distintiu en reconeixement del 30è. aniversari de la Universitat, un homenatge que subratlla la trajectòria de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge i la seva aportació al sistema universitari europeu. "És un honor rebre aquest reconeixement en nom de tota la comunitat UOC i fer-ho, a més, en el meu primer any com a vicepresidenta de l'EADTU", ha assegurat la rectora. "Continuarem impulsant iniciatives que contribueixin a la missió d'aquesta xarxa, avançant cap a una educació superior més connectada amb les necessitats socials, capaç de respondre a les demandes de flexibilitat de l'estudiantat i oberta a la innovació i la col·laboració global."
Repensant el futur de l'educació superior
Durant tres dies, l'esdeveniment ha abordat temes fonamentals per a la transformació de l'educació superior, com la intel·ligència artificial, els itineraris d'aprenentatge personalitzats, les microcredencials i la interoperabilitat, i ha finalitzat amb una visió renovada sobre l'educació superior a Europa, en què la col·laboració i la innovació seran clau per adaptar-se als canvis globals.