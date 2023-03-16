La sesión, centrada en el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los retos identificados por la estrategia RIS3CAT 2030, que apuesta por las agendas compartidas y la investigación y la innovación transformativas y responsables como motor de Cataluña, ha reunido unos a setenta participantes, entre el personal docente e investigador y el equipo de gestión de la UOC, así como miembros de la Administración pública, como Acció, instituciones supranacionales, como la Unión por el Mediterráneo, representantes del tejido empresarial, como PIMEC, y entidades como la Fundación ONCE o la Cruz Roja.

Durante la apertura del acto, Javier Selva, director general de Transferencia y Sociedad del Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, ha afirmado que "las políticas públicas deben perseguir el objetivo de tener el conocimiento como motor transformador, tanto económico como social, y, por lo tanto, universidades y territorio tienen que ir de la mano".

Prioridades clave y colaboración con el territorio

Los asistentes han reflexionado sobre los principales desafíos del territorio y han apuntado posibles líneas de actuación para mejorar la cooperación entre la universidad y otros agentes sociales. "A menudo, la ciencia y la investigación se encuentran en el mundo de la idea y del método, que es totalmente necesario y fundamental, pero a la vez necesitamos una aproximación a los problemas más reales para conseguir un impacto más tangible", ha señalado Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC.

En este contexto, se han definido las prioridades clave para avanzar hacia una sociedad más justa, digital y sostenible. Entre otros, en cuanto a educación de calidad, se ha subrayado la necesidad de mejorar el acceso a la universidad y revalorar la tarea docente con más formación y reconocimiento. En relación con el ámbito de la transformación digital, se ha remarcado la importancia de incorporar la formación digital desde la infancia y de conectar la tecnología y la cultura para promover un uso más democrático. Para abordar la acción por el clima, se ha priorizado el impulso de modelos de cultivo sostenibles, la recuperación de conocimientos tradicionales y un cambio cultural en la relación entre consumo, territorio y producción. La necesidad de escuchar y empoderar a los jóvenes, promoviendo modelos de gobernanza universitaria que integren su voz, ha sido el foco en el eje sobre democracia y valores europeos. Finalmente, se ha destacado la importancia de impulsar nuevos modelos de colaboración que tengan en cuenta el papel de las universidades abiertas y su potencial para transformar el territorio para impulsar las alianzas.

A lo largo de la jornada, se ha destacado la necesidad de crear agendas compartidas entre los diferentes actores sociales para abordar conjuntamente los retos locales y fomentar la cocreación de políticas y estrategias para un modelo educativo más comprometido con la sostenibilidad, la democracia y la digitalización. En este sentido, Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, ha apuntado que "la UOC está trabajando para localizar en un mapa de alianzas aquellas entidades, empresas, instituciones públicas y asociaciones con las que puede colaborar para resolver determinados retos y dar respuesta a los desafíos que tiene la sociedad".

En este marco de cooperación, se ha destacado la importancia de contar con la perspectiva de todos los actores implicados para abordar los retos sociales de manera efectiva. Esta visión es compartida por entidades como la Fundación ONCE: "No solo es importante crear estos espacios, sino que es imprescindible tener en cuenta la mirada de los diferentes actores [...] y, a la vez, encontrar alianzas que nos complementen para ir a la par y conseguir los impactos que perseguimos", ha destacado Dolors Garcia.

Una alianza europea para la innovación social

La jornada forma parte de las actividades de investigación e innovación impulsadas por OpenEU, la alianza de universidades europeas coordinada por la UOC, para promover una educación superior más comprometida con los retos locales y globales.

"Desde OpenEU, queremos aprovechar para poner todo el conocimiento que tenemos las diez universidades del consorcio y el resto de los socios que forman parte de él para hacer crecer el conocimiento de manera colectiva y dirigirnos mejor a los retos globales, a la vez que también pensamos en clave local", ha añadido Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC y coordinadora de OpenEU.

Esta sesión forma parte del eje de trabajo de la alianza centrado en la investigación y la innovación en educación digital. Su propósito es crear un laboratorio abierto y colaborativo que conecte universidad, sociedad e industria para impulsar nuevas soluciones educativas basadas en la tecnología, con un impacto directo en los ODS vinculados al clima, la democracia, la transformación digital y la educación de calidad.

La jornada, liderada por Lourdes Guàrdia, subdirectora de docencia de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, y Marcelo Maina, director del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, es el resultado de la colaboración entre la oficina de OpenEU en la UOC, el Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta y el Área de Alianzas, Comunidad y Equidad. Este taller marca el inicio de un espacio de trabajo colectivo y continuo donde diferentes participantes podrán compartir conocimiento, identificar retos y crear soluciones conjuntas y duraderas.

Asimismo, la sesión es una de las primeras actividades organizadas por OpenLab, el laboratorio de innovación social transformativa (LIST) de la UOC, una iniciativa de la Generalitat de Cataluña que quiere impulsar la innovación y la transformación dentro de la Administración pública con la colaboración de las universidades.

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