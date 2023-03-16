La UOC enforteix el diàleg amb els agents socials per impulsar solucions als reptes del territori
Detectar i prioritzar els desafiaments que afronta Catalunya, impulsar el diàleg i connectar la Universitat amb agents del territori i explorar noves formes de col·laboració amb el teixit empresarial i social han estat els objectius de la jornada "Els ODS i els reptes del territori", celebrada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 14 d'octubre.
“Les polítiques públiques han de perseguir l'objectiu de tenir el coneixement com a motor transformador, tant econòmic com social, i, per tant, universitats i territori han d'anar de la mà.”
La sessió, centrada en l'abordatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i els reptes identificats per l'estratègia RIS3CAT 2030, que fa una aposta per les agendes compartides i la recerca i la innovació transformatives i responsables com a motor de Catalunya, ha reunit una setantena de participants, entre personal docent i investigador i l'equip de gestió de la UOC, així com membres de l'Administració pública, com Acció, institucions supranacionals, com la Unió per la Mediterrània, representants del teixit empresarial, com PIMEC, i entitats com la Fundació ONCE o la Creu Roja.
Durant l'obertura de l'acte, Javier Selva, director general de Transferència i Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha afirmat que "les polítiques públiques han de perseguir l'objectiu de tenir el coneixement com a motor transformador, tant econòmic com social, i, per tant, universitats i territori han d'anar plegats".
Prioritats clau i col·laboració amb el territori
Els assistents han reflexionat sobre els principals desafiaments del territori i han apuntat possibles línies d'actuació per millorar la cooperació entre la Universitat i altres agents socials. "Sovint, la ciència i la recerca es troben al món de la idea i del mètode, que és totalment necessari i fonamental, però alhora necessitem una aproximació als problemes més reals per aconseguir un impacte més tangible", ha assenyalat Xavier Vilajosana, vicerector d'Investigació, Transferència i Emprenedoria de la UOC.
En aquest context, s'han definit les prioritats clau per avançar cap a una societat més justa, digital i sostenible. Entre d'altres, pel que fa a educació de qualitat, s'ha subratllat la necessitat de millorar l'accés a la universitat i revalorar la tasca docent amb més formació i reconeixement. Pel que fa a l'àmbit de la transformació digital, s'ha remarcat la importància d'incorporar la formació digital des de la infància i de connectar la tecnologia i la cultura per promoure'n un ús més democràtic. Per adreçar l'acció pel clima, s'ha prioritzat l'impuls de models de cultiu sostenibles, la recuperació de sabers tradicionals i un canvi cultural en la relació entre consum, territori i producció. La necessitat d'escoltar i empoderar els joves, promovent models de governança universitària que integrin la seva veu, ha estat el focus en l'eix sobre democràcia i valors europeus. Finalment, s'ha destacat la importància d'impulsar nous models de col·laboració que tinguin en compte el paper de les universitats obertes i el seu potencial per transformar el territori per impulsar les aliances.
Al llarg de la jornada, s'ha destacat la necessitat de crear agendes compartides entre els diferents actors socials per abordar conjuntament els reptes locals i fomentar la cocreació de polítiques i estratègies per a un model educatiu més compromès amb la sostenibilitat, la democràcia i la digitalització. En aquest sentit, Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, ha apuntat que "la UOC està treballant per localitzar en un mapa d'aliances aquelles entitats, empreses, institucions públiques i associacions amb les quals pot col·laborar per resoldre determinats reptes i donar resposta als desafiaments que té la societat".
En aquest marc de cooperació, s'ha destacat la importància de comptar amb la perspectiva de tots els actors implicats per abordar els reptes socials de manera efectiva. Aquesta visió és compartida per entitats com la Fundació ONCE: "No només és important crear aquests espais, sinó que és imprescindible tenir en compte la mirada dels diferents actors [...] i, alhora, trobar aliances que ens complementin per anar a l'una i aconseguir els impactes que perseguim", ha destacat Dolors Garcia.
Una aliança europea per a la innovació social
La jornada forma part de les activitats de recerca i innovació impulsades per OpenEU, l'aliança d'universitats europees coordinada per la UOC, per promoure una educació superior més compromesa amb els reptes locals i globals.
"Des d'OpenEU, volem aprofitar per posar tot el coneixement que tenim les deu universitats del consorci i la resta de socis que en formen part per fer créixer el coneixement de manera col·lectiva i adreçar-nos millor als reptes globals, alhora que també pensem en clau local", ha afegit Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la UOC i coordinadora d'OpenEU.
Aquesta sessió forma part de l'eix de treball de l'aliança centrat en la recerca i la innovació en educació digital. El seu propòsit és crear un laboratori obert i col·laboratiu que connecti universitat, societat i indústria per impulsar noves solucions educatives basades en la tecnologia, amb un impacte directe en els ODS vinculats al clima, la democràcia, la transformació digital i l'educació de qualitat.
La jornada, liderada per Lourdes Guàrdia, sotsdirectora de docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i Marcelo Maina, director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, és el resultat de la col·laboració entre l'oficina d'OpenEU a la UOC, l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta i l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat. Aquest taller marca l'inici d'un espai de treball col·lectiu i continu on diferents participants podran compartir coneixement, identificar reptes i crear solucions conjuntes i duradores.
Així mateix, la sessió és una de les primeres activitats organitzades per OpenLab, el laboratori d'innovació social transformativa (LIST) de la UOC, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que vol impulsar la innovació i la transformació dins l'Administració pública amb la col·laboració de les universitats.
Més fotos de la jornada aquí.
Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea (AGÈNCIA EXECUTIVA EUROPEA D’EDUCACIÓ I CULTURA (EACEA)) en virtut de l’acord de subvenció núm. 101177241.
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