La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aparece por octava vez en la prestigiosa lista de las mejores universidades del mundo que cada año elabora la revista Times Higher Education (THE) . En esta edición, correspondiente al 2026, el ranking de la THE sitúa la UOC como la mejor universidad en línea del Estado. A escala estatal, sitúa la UOC en el octavo grupo de las mejores universidades de España y, a escala mundial, en la franja 801-1.000 de las más de 2.000 instituciones de todo el mundo analizadas. El THE World University Rankings es, junto con el de Shanghái y el QS, uno de los rankings más prestigiosos y transparentes que existen en el ámbito de la educación superior.

La prestigiosa clasificación mundial sitúa la UOC como la universidad en línea mejor posicionada del Estado español. Por detrás está la UNED (en el lugar 1.201-1.500) y la UNIR (en el lugar 1.501+). Si nos fijamos también en las universidades presenciales españolas, la UOC solo tiene delante 13 universidades del Estado de las 61 analizadas: la Universitat de Barcelona (en el lugar 145); la Universitat Autònoma de Barcelona (183); la Universitat Pompeu Fabra (187); la Universidad de Navarra (251-300); la Universidad Autónoma de Madrid (351-400); la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de València (501-600); la Universitat Politècnica de València, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad del País Vasco (601-800).

El ranking de la THE analiza cinco áreas de cada institución

Para analizar el nivel de excelencia de la educación superior, el ranking de la THE evalúa las siguientes cinco áreas de las universidades: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, industria e internacionalización.

En el caso de la UOC, los resultados obtenidos en cada una de estas áreas son los siguientes: 18,5 en docencia, 20,5 en entorno de la investigación, 68,3 en calidad de la investigación, 32,8 en industria y 50 en internacionalización.

En los últimos años, la UOC ha subido más de diez puntos en el área de internacionalización, tal como muestra esta imagen: