La UOC, la millor universitat en línia de l'EstatSegons el rànquing de la Times Higher Education, la UOC es troba en el vuitè grup de les millors universitats de l'Estat i en la franja 801-1.000 a escala mundial
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apareix per vuitena vegada en la prestigiosa llista de les millors universitats del món que cada any elabora la revista Times Higher Education (THE). En aquesta edició, corresponent al 2026, el rànquing de la THE situa la UOC com la millor universitat en línia de l'Estat. A escala estatal, situa la UOC en el vuitè grup de les millors universitats d'Espanya i, a escala mundial, en la franja 801-1.000 de les més de 2.000 institucions de tot el món analitzades. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.
La prestigiosa classificació mundial situa la UOC com la universitat en línia més ben posicionada de l'Estat espanyol. Per darrere hi ha la UNED (en el lloc 1.201-1.500) i la UNIR (en el lloc 1.501+). Si ens fixem també en les universitats presencials espanyoles, la UOC només té al davant 13 universitats de l'Estat de les 61 analitzades: la Universitat de Barcelona (en el lloc 145); la Universitat Autònoma de Barcelona (183); la Universitat Pompeu Fabra (187); la Universitat de Navarra (251-300); la Universitat Autònoma de Madrid (351-400); la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de València (501-600); la Universitat Politècnica de València, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Granada, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat del País Basc (601-800).
El rànquing de la THE analitza cinc àrees de cada institució
Per analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, el rànquing de la THE avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, entorn de la recerca, qualitat de la recerca, indústria i internacionalització.
En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 18,5 en docència, 20,5 en entorn de la recerca, 68,3 en qualitat de la recerca, 32,8 en indústria i 50 en internacionalització.
En els darrers anys, la UOC ha incrementat en més de deu punts en l'àrea d'internacionalització, tal com mostra aquesta imatge:
Des de l'edició del 2019 del rànquing, la UOC ha incrementat en vuit punts en l'àrea de l'entorn de la recerca, tal com es pot veure en aquest gràfic:
Un any més, la Universitat d'Oxford encapçala el THE World University Rankings, seguida pel MIT.