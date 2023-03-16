De la estrategia a la acción

El Centro IA permitirá convertir las oportunidades que ofrece la IA en soluciones concretas y útiles para la comunidad universitaria, como:

Definir estándares comunes para el uso de la inteligencia artificial en la UOC, en aspectos como la seguridad, la calidad y el uso de los datos, la ética o el cumplimiento normativo.

o el cumplimiento normativo. Priorizar los proyectos de IA en función de su impacto real, su viabilidad y su alineación con los objetivos estratégicos de la universidad.

de la universidad. Acompañar a los equipos académicos y de gestión en la identificación y el desarrollo de casos de uso concretos, aportando conocimiento técnico y metodologías de trabajo.

El trabajo del Centro IA se organizará alrededor de dos grandes líneas de actuación, pensadas para responder tanto a los grandes retos estratégicos de la universidad como a las necesidades del día a día.

La primera línea se centra en proyectos de transformación de gran alcance, relacionados con el modelo educativo, la experiencia del estudiantado y la mejora de los servicios universitarios. Dichas iniciativas, que suelen involucrar varios ámbitos y requieren una visión global, permitirán ofrecer una experiencia más personalizada al estudiantado y optimizar los servicios de acompañamiento.

La segunda línea está orientada a mejorar la eficiencia y la productividad en tareas cotidianas. Aquí se incluyen, por ejemplo, soluciones de IA que ayuden a automatizar procesos administrativos, mejorar la atención al estudiantado o facilitar determinadas tareas docentes. El objetivo es ahorrar tiempo y recursos y optimizar procedimientos.

Más control y supervisión humana

Uno de los elementos centrales del nuevo Centro de Experiencia en IA será el refuerzo de la gobernanza de la inteligencia artificial. En un contexto de rápida evolución tecnológica y con nuevas normativas europeas en marcha, la UOC quiere asegurar que el uso de la IA se hace con criterios claros de responsabilidad, transparencia y seguridad.

El Centro IA aplicará de forma constante medidas definidas por la OSI (Oficina de Seguridad de la Información) y para evaluar riesgos, proteger los datos personales, evitar sesgos y garantizar que los sistemas de IA expliquen claramente cómo toman sus decisiones. También trabajará en coordinación con la Oficina de Datos para garantizar que la información utilizada por estas soluciones sea de calidad y se gestione correctamente.

"La inteligencia artificial es una oportunidad para desarrollar el Plan estratégico de una forma más efectiva, transformando cómo enseñamos, aprendemos y trabajamos. El centro nos dará las capacidades necesarias para hacer de la IA un instrumento de transformación", concluye Enric Espejo, director de Tecnología de la UOC.

Formación y cambio cultural: preparar a las personas para trabajar con IA

Además de desarrollar tecnología, el Centro de Experiencia en IA ejercerá un papel fundamental en la formación y la capacitación del personal de la UOC. La universidad considera que la integración de la IA no es solo un reto técnico, sino también organizativo y cultural.

Por eso, el Área de Personas de la UOC impulsará programas de alfabetización en inteligencia artificial adaptados a diferentes perfiles: personal docente e investigador, y personal de gestión. El objetivo es que las personas no solo aprendan a utilizar herramientas concretas, sino que también sepan identificar oportunidades de uso, evaluar resultados y tomar decisiones informadas.

Esta capacitación será clave para que la IA se integre de una forma natural en la actividad diaria de la universidad y para evitar usos poco críticos o poco responsables de la tecnología.

En una primera fase, el Centro IA funcionará con un modelo centralizado, que permitirá concentrar el conocimiento técnico y establecer las bases del nuevo sistema. Se prevé que durante el primer año el centro cuente con un equipo especializado, con perfiles en ámbitos como la inteligencia artificial, los datos, la seguridad, la ética y la gestión del cambio. La planificación del centro estima la incorporación progresiva de talento especializado, combinando nuevas contrataciones con la reorientación y la formación de personal interno.