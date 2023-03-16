Nou centre d’IA al servei de la comunitat universitària i la transformació digitalLa iniciativa permetrà millorar la docència, els serveis i la gestió universitària, ja que optimitzarà processos i reforçarà l'experiència de l'estudiantat i el model educatiu digital
S'impulsarà la formació i l'alfabetització en IA de manera crítica, ètica i responsable per a tota la comunitat universitària
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posarà en marxa pròximament el Centre d'Expertesa en Intel·ligència Artificial (Centre IA), amb l'objectiu de desplegar el mandat de SofIA per tal d'organitzar, prioritzar i integrar de manera natural la intel·ligència artificial en tots els processos clau de la Universitat. Aquest centre contribuirà de manera significativa a la millora de l'experiència de l'estudiantat, la tasca docent i investigadora i els processos de gestió.
La creació del Centre IA s'emmarca en l'estratègia de transformació digital de la UOC i respon a una voluntat clara: utilitzar la tecnologia per millorar com s'ensenya, com s'aprèn i com funciona la UOC, sempre des d'una perspectiva ètica, responsable i alineada amb la seva missió.
"El Centre IA ens permetrà convertir la IA en una eina útil i quotidiana per a la Universitat, amb impacte real en la docència, la gestió i l'experiència de l'estudiantat. Volem preservar la humanitat en l'operativa augmentant la capacitat de les persones de la comunitat", assegura Ricard Gómez, vicegerent de Transformació Digital de la UOC.
La creació del Centre d'Expertesa en Intel·ligència Artificial suposa un pas estratègic per consolidar el model d'universitat digital de la UOC, ja que la posicionarà com una institució que aposta per una innovació tecnològica responsable, conscient de les oportunitats de la IA però també dels seus riscs, i compromesa amb un ús ètic, transparent i alineat amb l'interès públic.
“Volem convertir la IA en una eina útil i quotidiana per a la universitat, amb impacte real en la docència i l’experiència de l’estudiantat.”
De l'estratègia a l'acció
El Centre IA permetrà convertir les oportunitats que ofereix la IA en solucions concretes i útils per a la comunitat universitària, com:
- Definir estàndards comuns per a l'ús de la intel·ligència artificial a la UOC, en aspectes com la seguretat, la qualitat i l'ús de les dades, l'ètica o el compliment normatiu.
- Prioritzar els projectes d'IA en funció de l'impacte real, la viabilitat i l'alineació amb els objectius estratègics de la Universitat.
- Acompanyar els equips acadèmics i de gestió en la identificació i el desenvolupament de casos d'ús concrets, aportant-hi coneixement tècnic i metodologies de treball.
El treball del Centre IA s'organitzarà al voltant de dues grans línies d'actuació, pensades per respondre tant als grans reptes estratègics de la Universitat com a les necessitats del dia a dia.
La primera línia se centra en projectes de transformació de gran abast, relacionats amb el model educatiu, l'experiència de l'estudiantat i la millora dels serveis universitaris. Aquestes iniciatives, que solen involucrar diversos àmbits i requereixen una visió global, han de permetre oferir una experiència més personalitzada a l'estudiantat i optimitzar els serveis d'acompanyament.
La segona línia està orientada a millorar l'eficiència i la productivitat en tasques quotidianes. Aquí s'hi inclouen, per exemple, solucions d'IA que ajudin a automatitzar processos administratius, millorar l'atenció a l'estudiantat o facilitar determinades tasques docents. L'objectiu és estalviar temps i recursos i optimitzar procediments.
Més control i supervisió humana
Un dels elements centrals del nou Centre d'Expertesa en IA serà el reforç de la governança de la intel·ligència artificial. En un context de ràpida evolució tecnològica i amb noves normatives europees en marxa, la UOC vol assegurar que l'ús de la IA es fa amb criteris clars de responsabilitat, transparència i seguretat.
El Centre IA aplicarà de manera constant mesures definides per l'OSI (Oficina de Seguretat de la Informació) i per avaluar riscs, protegir les dades personals, evitar biaixos i garantir que els sistemes d'IA expliquin clarament com prenen les seves decisions. També treballarà en coordinació amb l'Oficina de Dades per garantir que la informació utilitzada per aquestes solucions sigui de qualitat i es gestioni correctament.
"La intel·ligència artificial és una oportunitat per desplegar el Pla estratègicd'una manera més efectiva, transformant com ensenyem, aprenem i treballem. El centre ens donarà les capacitats necessàries per fer de la IA un instrument de transformació", conclou Enric Espejo, director de Tecnologia de la UOC.
Formació i canvi cultural: preparar les persones per treballar amb IA
A més de desenvolupar tecnologia, el Centre d'Expertesa en IA tindrà un paper fonamental en la formació i la capacitació del personal de la UOC. La Universitat considera que la integració de la IA no és només un repte tècnic, sinó també organitzatiu i cultural.
Per això, l'Àrea de Persones de la UOC impulsarà programes d'alfabetització en intel·ligència artificial adaptats a diferents perfils: personal docent i investigador, i personal de gestió. L'objectiu és que les persones no només aprenguin a utilitzar eines concretes, sinó que també sàpiguen identificar oportunitats d'ús, avaluar resultats i prendre decisions informades.
Aquesta capacitació serà clau perquè la IA s'integri d'una manera natural en l'activitat diària de la Universitat i per evitar usos poc crítics o poc responsables de la tecnologia.
En una primera fase, el Centre IA funcionarà amb un model centralitzat, que permetrà concentrar el coneixement tècnic i establir les bases del nou sistema. Es preveu que durant el primer any el centre compti amb un equip especialitzat, amb perfils en àmbits com la intel·ligència artificial, les dades, la seguretat, l'ètica i la gestió del canvi. La planificació del centre estima la incorporació progressiva de talent especialitzat, combinant noves contractacions amb la reorientació i la formació de personal intern.