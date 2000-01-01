Pla estratègic 2026-2030
El Pla estratègic és el nostre full de ruta compartit. Es tracta d'un horitzó comú des del qual perseverem en una missió clara: situar l'estudiantat al centre i la seva capacitat d'incidir com a motor de transformació
Angels Fitó, rectora de la UOC
Un pla obert al futur
Durant més de trenta anys, hem crescut amb una mateixa convicció: oferir una educació superior digital accessible, de qualitat i amb mirada pública. Aquesta ambició es renova i es concreta en aquest Pla estratègic, amb l'objectiu de continuar essent rellevants per a l'estudiantat i per al país. El pla posa nom als canvis que ja hem encetat i als que volem impulsar, i aspira a liderar una nova etapa de l’educació superior digital.
Fem evolucionar la UOC: el model educatiu, l'oferta formativa i la recerca; l'organització i la manera com prenem decisions, i el nostre paper com a universitat amb incidència social. Ho fem posant l'èmfasi en tres grans compromisos: inclusió i equitat en l'accés i l'aprenentatge; rigor i veracitat en la producció i difusió del coneixement, i generositat a l'hora de compartir-lo amb la societat.
Pla estratègic 2026-2030
Estudiantat
Personalitzem l’aprenentatge, canviem vides
- Facilitar que l’estudiant governi la seva experiència d’aprenentatge
- Actualitzar àgilment l’oferta formativa segons les necessitats i oportunitats emergents
- Disposar d’un model educatiu integral, digital i personalitzable
- Impulsar un model d’innovació docent
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Innovació docent
Línies de treball
- Comunicació i posicionament estratègic de la innovació UOC
- Transferència i escalabilitat de la innovació docent
- Corresponsabilitat i lideratge docent en la innovació docent, amb un model d’acompanyament personalitzat per Estudis
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Personalització de l’itinerari formatiu de l’estudiant
Línies de treball
- Dotar l’estudiantat d’eines per construir itineraris personalitzats
- Sistema de visualització i seguiment dels itineraris formatius i de l'aprenentatge
- Habilitar i estendre una estratègia de portafolis oberta i flexible
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Acompanyament integral de l’estudiant
Línies de treball
- Transformació del model d'acompanyament
- Impulsar el desenvolupament professional i l'ocupabilitat
- Fomentar l'autonomia
- Impuls a l'acompanyament docent
- Integritat acadèmica
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Disseny i transformació de programes i titulacions
Línies de treball
- Observatori de tendències formatives i oportunitats emergents generals (programa) i específiques (assignatura)
- Creació i transformació de programes i titulacions
- Desplegament de nous programes propis vinculats a tendències emergents
Fem recerca amb impacte real
- Generar coneixement alineat amb les missions de recerca i l’activitat docent
- Posicionar la UOC com a veu científica reconeguda i compromesa
- Consolidar un ecosistema de recerca orgànic i sostenible
- Enfortir vincles amb organitzacions per crear, intercanviar i difondre coneixement
- Esdevenir universitat emprenedora
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Emprenedoria
Línies de treball
- Definició i desplegament del Programa global d'emprenedoria
- Capacitació i formació per a la Comunitat UOC en emprenedoria
- Reconeixement del segell d’universitat emprenedora
- Reforç de la capacitat inversora
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Cultura orgànica de recerca
Línies de treball
- Captació de finançament (RiT)
- Desplegament del projecte COFUND
- Programa d’ajuts interns per a la captació de talent i el foment de la recerca d'impacte
- Organització/mapa de capacitats (RiT)
- Notorietat i impacte de la recerca
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Transferència de coneixement
Línies de treball
- Programa de Transferència (RiT)
- Coneixement obert
- Doctorands industrials
- Transferència de la recerca a la docència
Som una organització àgil basada en el talent
- Promoure la presa de decisions basada en l’anàlisi sistemàtica de dades
- Implantar un model organitzatiu àgil, obert i amb un ús intensiu de les capacitats digitals
- Impulsar una política d’atracció, desenvolupament i fidelització de talent alineada amb els valors i l’estratègia de la Universitat
- Integrar la tecnologia al servei de la transformació institucional
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Compromís i creixement professional
Línies de treball
- Atracció, comunicació i segell HRS4R
- Definició de rutes de carrera estratègiques i sistemes de reconeixement
- Desenvolupament del model de lideratge UOC i gestió del canvi cultural
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Transformació organitzativa i cultural
Línies de treball
- Millora de la capacitació digital de l'equip propi
- Transformació organitzativa
- Promoure un ús de dades integrat amb l'activitat
- Fomentar un entorn de treball més flexible i empoderador
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Model de govern basat en dades
Línies de treball
- Presa de decisions basades en dades
- Govern de la dada
- Gestió analítica de capacitats/processos
- Eines analítiques / Plataforma de dades
Creixem sosteniblement
- Prioritzar l’eficiència en la gestió de recursos i actius
- Consolidar un marc estable de col·laboració i finançament públic
- Diversificar i consolidar fonts d’ingrés rellevants per al sosteniment de l’activitat
- Reduir l’impacte mediambiental fomentant les pràctiques sostenibles
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Sostenibilitat ambiental
Línies de treball
- Mitigació del canvi climàtic per a una gestió òptima del consum de recursos, els subministraments i les infraestructures
- Consolidació d'una política de gestió de serveis i compres sostenible, justa i socialment responsable
- Promoció d'una cultura organitzacional compromesa amb el medi ambient i la salut
- Comunicació del compliment institucional en matèria de sostenibilitat i salut
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Diversificació de finançament
Línies de treball
- Conveni programa plurianual
- Màrqueting estratègic B2C
- Màrqueting mix B2C
- Estratègia B2B
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Eficiència de processos i actius
Línies de treball
- Construcció de la cadena de valor i del mapa de capacitats
- Establiment de mètriques i objectius d'eficiència dels processos
- Establiment de mètriques i objectius d'eficiència dels actius
- Gestió del canvi i acompanyament
Posicionem una UOC que transforma
- Impulsar una comunitat universitària compromesa amb la transformació social
- Enfortir i visibilitzar el posicionament local i global de la UOC
- Ser un agent d’incidència política
- Promoure la participació activa de la comunitat en iniciatives orientades a la millora educativa, social, cultural i institucional
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Incidència política
Línies de treball
- Coneixement UOC al servei del debat i la política pública
- La funció institucional de la UOC en els espais de representació pública
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Notorietat i posicionament
Línies de treball
- Millora del posicionament de la UOC als observatoris, rànquings, segells, etc.
- Reforçar la visibilitat de la Universitat
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Aliances i comunitat
Línies de treball
- Enfortiment de l'ecosistema d'aliances UOC
- Dinamització de la participació i enfortiment de la pertinença de la comunitat. Una UOC més propera i humana
- Activitats acadèmiques per a la transformació social
- Impuls de projectes institucionals de transferència amb institucions
Testimonials
Altres anys
El darrer trimestre del 2019 la UOC va estar immersa en el disseny del Pla estratègic 2022-2025 que es va elaborar a partir d’un procés que va donar veu a tota la Universitat. A l’octubre del 2023 es va obrir una nova etapa amb l’arribada d’un nou equip de govern, que va treballar en l’adaptació del Pla estratègic 2022-2025 per sincronitzar-lo amb les prioritats del mandat.
Llibret del Pla estratègic 2022-2025
Llibret del Pla estratègic. Fase 2024-2025 (PDF)
Mapa estratègic 2024-2025 (PDF)
Plans d'acció 2024-2025 (PDF)
La rectora de la UOC presenta les prioritats estratègiques del seu mandat (UOC News). Octubre del 2023
"El Pla estratègic 2014-2021 —construït de manera participativa en diverses fases de la seva elaboració— va ser una aposta per injectar racionalitat en la trajectòria futura de la nostra universitat." Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (2013-2023)
Balanç i assoliments
Fase I: 2014-2016 [PDF]
Fase II: 2017-2020 [PDF]
Fase III: 2020-2021 [PDF]