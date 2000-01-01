Durante más de treinta años, hemos crecido con una misma convicción: ofrecer una educación superior digital accesible, de calidad y con mirada pública. Esta ambición se renueva y se concreta en este Plan estratégico, con el objetivo de seguir siendo relevantes para el estudiantado y para el país. El plan nombra los cambios que ya hemos empezado y los que queremos impulsar, y aspira a liderar una nueva etapa de la educación superior digital.