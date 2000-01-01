Plan estratégico 2026-2030
El Plan estratégico es nuestra hoja de ruta compartida. Se trata de un horizonte común desde el cual perseveramos en una misión clara: situar al estudiantado en el centro y su capacidad de incidir en el entorno como motor de transformación.
Àngels Fitó, rectora de la UOC
Un plan abierto al futuro
Durante más de treinta años, hemos crecido con una misma convicción: ofrecer una educación superior digital accesible, de calidad y con mirada pública. Esta ambición se renueva y se concreta en este Plan estratégico, con el objetivo de seguir siendo relevantes para el estudiantado y para el país. El plan nombra los cambios que ya hemos empezado y los que queremos impulsar, y aspira a liderar una nueva etapa de la educación superior digital.
Hacemos evolucionar la UOC: el modelo educativo, la oferta formativa y la investigación; la organización y la forma como tomamos decisiones, y nuestro papel como universidad con incidencia social. Lo hacemos poniendo el énfasis en tres grandes compromisos: inclusión y equidad en el acceso y el aprendizaje; rigor y veracidad en la producción y difusión del conocimiento, y generosidad al compartirlo con la sociedad.
Plan estratégico 2026-2030
Estudiantado
Personalizamos el aprendizaje, cambiamos vidas
- Facilitar que el estudiante gobierne su experiencia de aprendizaje
- Actualizar ágilmente la oferta formativa según las necesidades y oportunidades emergentes
- Disponer de un modelo educativo integral, digital y personalizable
- Impulsar un modelo de innovación docente
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Innovación docente
Líneas de trabajo
- Comunicación y posicionamiento estratégico de la innovación UOC
- Transferencia y escalabilidad de la innovación docente
- Corresponsabilidad y liderazgo docente en la innovación docente, con un modelo de acompañamiento personalizado por estudios
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Personalización del itinerario formativo del estudiante
Líneas de trabajo
- Dotar al estudiantado de herramientas para construir itinerarios personalizados
- Sistema de visualización y seguimiento de los itinerarios formativos y del aprendizaje
- Habilitar y extender una estrategia de portafolios abierta y flexible
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Acompañamiento integral del estudiante
Líneas de trabajo
- Transformación del modelo de acompañamiento
- Impulsar el desarrollo profesional y la empleabilidad
- Fomentar la autonomía
- Impulso al acompañamiento docente
- Integridad académica
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Diseño y transformación de programas y titulaciones
Líneas de trabajo
- Observatorio de tendencias formativas y oportunidades emergentes generales (programa) y específicas (asignatura)
- Creación y transformación de programas y titulaciones
- Despliegue de nuevos programas propios vinculados a tendencias emergentes
Investigamos con impacto real
- Generar conocimiento alineado con las misiones de investigación y la actividad docente
- Posicionar a la UOC como voz científica reconocida y comprometida
- Consolidar un ecosistema de investigación orgánico y sostenible
- Fortalecer vínculos con organizaciones para crear, intercambiar y difundir conocimiento
- Convertirse en universidad emprendedora
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Emprendimiento
Líneas de trabajo
- Definición y despliegue del Programa global de emprendimiento
- Capacitación y formación para la comunidad UOC en emprendimiento
- Reconocimiento del sello de universidad emprendedora
- Refuerzo de la capacidad inversora
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Cultura orgánica de investigación
Líneas de trabajo
- Captación de financiación (RiT)
- Despliegue del proyecto COFUND
- Programa de ayudas internas para la captación de talento y el fomento de la investigación de impacto
- Organización/mapa de capacidades (RiT)
- Notoriedad e impacto de la investigación
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Transferencia de conocimiento
Líneas de trabajo
- Programa de Transferencia (RiT)
- Conocimiento abierto
- Doctorandos industriales
- Transferencia de la investigación a la docencia
Somos una organización ágil basada en el talento
- Promover la toma de decisiones basada en el análisis sistemático de datos
- Implantar un modelo organizativo ágil, abierto y con un uso intensivo de las capacidades digitales
- Impulsar una política de atracción, desarrollo y fidelización de talento alineada con los valores y la estrategia de la universida
- Integrar la tecnología al servicio de la transformación institucional
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Compromiso y crecimiento profesional
Líneas de trabajo
- Atracción, comunicación y sello HRS4R
- Definición de rutas de carrera estratégicas y sistemas de reconocimiento
- Desarrollo del modelo de liderazgo UOC y gestión del cambio cultural
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Transformación organizativa y cultural
Líneas de trabajo
- Mejora de la capacitación digital del equipo propio
- Transformación organizativa
- Promover un uso de datos integrado con la actividad
- Fomentar un entorno a trabajo más flexible y empoderador
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Modelo de gobierno basado en datos
Líneas de trabajo
- Toma de decisiones basadas en datos
- Gobierno del dato
- Gestión analítica de capacidades/procesos
- Herramientas analíticas / Plataforma de datos
Crecemos sosteniblemente
- Priorizar la eficiencia en la gestión de recursos y activos
- Consolidar un marco estable de colaboración y financiación pública
- Diversificar y consolidar fuentes de ingreso relevantes para el sostenimiento de la actividad
- Reducir el impacto medioambiental fomentando las prácticas sostenibles
-
Sostenibilidad ambiental
Líneas de trabajo
- Mitigación del cambio climático para una gestión óptima del consumo de recursos, los suministros y las infraestructuras
- Consolidación de una política de gestión de servicios y compras sostenible, justa y socialmente responsable
- Promoción de una cultura organizacional comprometida con el medio ambiente y la salud
- Comunicación del cumplimiento institucional en materia de sostenibilidad y salud
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Diversificación de financiación
Líneas de trabajo
- Convenio programa plurianual
- Marketing estratégico B2C
- Marketing mix B2C
- Estrategia B2B
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Eficiencia de procesos y activos
Líneas de trabajo
- Construcción de la cadena de valor y del mapa de capacidades
- Establecimiento de métricas y objetivos de eficiencia de los procesos
- Establecimiento de métricas y objetivos de eficiencia de los activos
- Gestión del cambio y acompañamiento
Posicionamos una uoc que transforma
- Impulsar una comunidad universitaria comprometida con la transformación social
- Fortalecer y visibilizar el posicionamiento local y global de la UOC
- Ser un agente de incidencia política
- Promover la participación activa de la comunidad en iniciativas orientadas a la mejora educativa, social, cultural e institucional
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Incidencia política
Líneas de trabajo
- Conocimiento UOC al servicio del debate y la política pública
- La función institucional de la UOC en los espacios de representación pública
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Notoriedad y posicionamiento
Líneas de trabajo
- Mejora del posicionamiento de la UOC en los observatorios, rankings, sellos, etc.
- Reforzar la visibilidad de la universidad
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Alianzas y comunidad
Líneas de trabajo
- Fortalecimiento del ecosistema de alianzas UOC
- Dinamización de la participación y fortalecimiento de la pertenencia de la comunidad. Una UOC más cercana y humana
- Actividades académicas para la transformación social
- Impulso de proyectos institucionales de transferencia con instituciones
Testimoniales
Otros años
El último trimestre de 2019, la UOC estuvo inmersa en el diseño del Plan Estratégico 2022-2025 que se elaboró a partir de un proceso que dió voz a toda la universidad. En octubre del 2023 se abrió una nueva etapa con la llegada del nuevo equipo de gobierno, que trabajó en la adaptación del Plan estratégico 2022-2025 para sincronizarlo con las prioridades del mandato.
Balance y logros [PENDIENTE]
Libreto del Plan estratégico 2022-2025
Libreto del Plan estratégico. Fase 2024-2025 (PDF)
Mapa estratégico 2024-2025 (PDF)
Planes de acción 2024-2025 (PDF)
La rectora de la UOC presenta las prioridades estratégicas de su mandato (UOC News). Octubre de 2023
"El Plan estratégico 2014-2021 —construido de forma participativa en distintas fases de su elaboración— fue una apuesta por inyectar racionalidad en la trayectoria futura de nuestra universidad". Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (2013-2023)
Balance y logros
Fase I: 2014-2016 [PDF]
Fase II: 2017-2020 [PDF]
Fase III: 2020-2021 [PDF]